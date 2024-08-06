何詩蓓回港．足本直擊｜女飛魚稱摘銅牌沒有遺憾：過程比結果重要

香港泳隊完成巴黎奧運賽事，獲得兩面游泳項目銅牌的何詩蓓（Siobhan Haughey）等今早（6日）抵港，大批支持者到場接機。她在女子100米及200米自由泳均游得第三，連同在2021年於東京奧運獲得的兩面銀牌，累計得到四面奧運獎牌，創下香港運動員紀錄，料被問及下個目標。《香港01》直播，立即足本重溫。



香港游泳代表何詩蓓（右三）在巴黎奧運奪得兩面銅牌後，與泳隊成員8月6日返港。何詩蓓指，非常享受今屆奧運，對於能取得奬牌、為香港爭光是榮幸。（鄭子峰攝）

香港泳隊完成巴黎奧運賽事返港，今早（6日）抵達香港機場。游泳代表何詩蓓在今屆巴黎奧運，各取得女子100米及200米自由泳一面銅牌，連續兩屆奧運都分別獲得兩枚獎牌。

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【07：15】對於泳隊未來，何詩蓓稱張心悅「咁細個都去到奧運」，歐鎧淳參與5屆奧運，長遠有許多泳手，很多年紀輕的運動員進步。

問及泳總屬會風波，何詩蓓認為運動最緊要強身建體，若達到高水平就應該可以參加比賽，「我思想希望更多人學游水同享受游水好處」，若達到高水平就應該可以出去參賽。

她又說明白在香港租泳線好難，因香港好多泳會卻泳線不足，過去幾年也聽到不少泳會教練指有好多學生想增加訓練時數，但因泳線不足而有困難，故希望政府想分配多些資源及機會讓更多小朋友學游泳。

香港游泳代表何詩蓓與泳隊成員8月6日返港。何詩蓓指，非常享受今屆奧運，對於能取得奬牌、為香港爭光是榮幸。（鄭子峰攝）

【07：07】被問泳總日前指100自獲銅牌「少少遺憾」，何詩蓓稱只想享受今屆奧運，好好發揮水準，「我成日都話過程比結果更重要」，指只要過去3年訓練盡努力，比賽中做最好就無遺憾，「我明白去奧運前好多人對我表現好多期望同目標，但佢哋期望並非我目標。」

香港游泳代表何詩蓓與泳隊成員8月6日返港。何詩蓓指，非常享受今屆奧運，對於能取得奬牌、為香港爭光是榮幸。（鄭子峰攝）

【07：02】何詩蓓表示，作為最多獎牌香港運動員是好大榮耀，又指參加奧運不是想做最多牌運動員，想盡力比賽、盡力游為港爭光，強調是好大光榮：「過程比結果重要」

【07：01】何詩蓓表示，會休息一陣再投入訓練，下個比賽是10月。

▼8月6日 何詩蓓與泳隊成員返港▼



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【06：47】兩屆銅牌得主何詩蓓今早隨隊返港。有父母就陪同愛女到機場接機，全因女兒受何詩蓓影響而習泳，更視她為偶像，希望親手送上自製的心意卡。