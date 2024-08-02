巴黎奧運游泳館俊男美女多　何詩蓓以外五大美人魚附IG連結

巴黎奧運游泳館氣氛熱爆，賽事精彩刺激，而且泳手不少都是俊男美女，目不暇給。香港游泳代表何詩蓓、鄭莉梅、歐鎧淳全是美女，除了她們之外，還有哪些美女泳手?



1. 令網民瘋狂的火辣美人迪嘉杜（Anicka Delgado）

火辣美人迪嘉杜（Anicka Delgado）。（Instagram）

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奧運前一幅極限性感照紅爆網絡

每屆奧運都有一班令網民瘋狂的俊男美女，巴黎奧運代表厄瓜多爾出戰游泳賽事的迪嘉杜（Anicka Delgado），奧運前在Instagram上載一系列非常性感的泳衣照，被網民瘋傳，令她成為最令人期待出場的泳手。

22歲的迪嘉杜在美國出生和成長，也在當地受訓和參加NCAA泳賽，不過跟兩戰奧運的爸爸菲臘比（Felipe Delgado）一樣，都是選擇代表厄瓜多爾出賽。她今屆只會出戰50米自己泳賽事。

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2. 捷克美人魚施曼諾娃（Barbora Seemanová）

捷克美人魚施曼諾娃（Barbora Seemanová）。（Instagram）

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異常吸睛的何詩蓓老對手

有留意何詩蓓比賽的朋友，對施曼諾娃（Barbora Seemanová）的名字應該不會陌生，這位捷克美人魚在何詩蓓的比賽「老是常出現」，全因她常常參加何詩蓓兩個主項100及200米自由泳，這位24歲的歐洲冠軍，大賽成績不及何詩蓓，今屆她在200自得第6名，100自未能入決賽總成績得第13名，同時參加100米蝶泳和200米混合泳。即使戰績平平，金髮碧眼的施曼諾娃樣子標緻，絕對是游泳場館一道風景。

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3. 加拿大天才美少女麥堅杜殊（Summer McIntosh）

Summer不止愈大愈強，更愈發漂亮。（Instagram）

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200蝶擊敗張雨霏奪金

加拿大女子游泳隊近年進步神速，巴黎奧運領軍人物就是年僅17的麥堅杜殊（Summer McIntosh）。小妮子好勝心極強，她今屆參加4項個人賽事，先在女子400米自由泳獲銀牌，繼而在400米混合泳和200米蝶泳均奪金，其中200蝶更擊敗上屆金牌得主中國泳手張雨霏，在今屆賽事光芒四射。麥堅杜殊實力超群，樣子亦可愛甜美，已逐步成為游泳界新巨星。

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4. 克服重重障礙的背泳天后嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown）

澳洲背泳天后嘉莉麥姬昂也是個美人。（Instagram）

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患有哮喘又有大近視無阻登上世界之巔

有位美女泳手大家可能會睇漏眼，澳洲背泳天后嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown）患有大近視，比賽後一上水便會戴上一副厚厚的眼鏡，掩蓋住漂亮臉蛋，不過除下眼鏡的她是個輪廓深邃的美人。每當完成比賽，她都不會即時知道自己游第幾，往往要靠身旁的隊友告訴她成績，「那是個恐怖時刻，到底是第一，第二，第三，第四，第五定第六？你永遠不會知道。」

嘉莉不止有大近視，而且自小患有哮喘，身體上的毛病阻止不了她踏上巨星之路，2020年夏天慘歷喪父，3年前東京奧運仍拿下3金1銅，今屆先贏得100米背泳金牌，她還會出戰200米背泳和200米混合泳，她目前是50及200米背泳長池世界紀錄保持者，今年仍只得23歲。

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5. 江旻憓大學師妹中美混血兒赫絲姬（Torri Huske）

今屆先後擊敗張雨霏和何詩蓓的赫絲，為中美混血兒。（Instagram）

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史丹福學霸上屆0.01秒飲恨今屆擊敗張雨霏奪金

巴黎奧運女子100米蝶泳決賽，中國蝶后張雨霏僅獲銅牌，金、銀牌由美國隊的赫絲姬（Torri Huske）、和禾殊（Gretchen Walsh）奪得。頒獎台上的三人，卻看到兩個華裔臉孔，赫絲姬其實是中美混血兒，母親來自廣州，她有個叫「簡愛」的中文名字，這個21歲美少女自言媽媽正是她的最大動力，啟發她演活自己的美國夢。

赫絲姬就讀史丹福大學，是今屆奧運女子重劍個人賽金牌得主江旻憓的師妹，同為學霸美女，而且多才多藝，熱愛畫畫，6、7歲時父母帶她學游水，自此與游泳結下不解緣。3年前她在100米蝶泳決賽以0.01秒之差奪「梗頸四」，今屆她一舉獲得金牌，同時在100米自由泳決賽在第1泳道出戰下力壓何詩蓓獲亞軍，連同接力暫已獲1金2銀。