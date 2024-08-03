巴黎奧運直擊｜歐鎧淳獲何詩蓓讚「傳奇」　五戰奧運不留遺憾

「她是一個Legend！」這是何詩蓓對歐鎧淳的評價。

即使何詩蓓兩屆奧運共奪四面獎牌，她自覺有一項成就仍不及對方——五度站在五環舞台之上。

巴黎奧運女子4X100米混合泳接力賽，極大機會是歐鎧淳的奧運最終戰，她留下的敢於成長的勇氣，絕對配得上傳奇這個稱號。

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



歐鎧淳五戰奧運，令何詩蓓也自愧不如。（01體育記者袁志浩攝）

「唔會！一定無可能。」被記者問到能否幻想自己成為奧運「五朝元老」，何詩蓓毫不猶豫地拒絕，「係歐鎧淳先咁勁，不單止游五屆，五屆更參與不同項目跟泳式。」

歐鎧淳由2008北京奧運參與中長距離自由泳項目，四年後的倫敦奧運轉游背泳；2016年里約，她是4X100米混合泳接力隊成員，上屆更直接以「A標」取得100米背泳入場券；來到巴黎，歐鎧淳再出戰接力賽。她不斷成長、進化，並不會因擅長某一種泳式而固步自封。

歐鎧淳代表港隊出戰巴黎奧運4X100米混合泳，負責第一棒的背泳。（01體育記者袁志浩攝）

八年前她擔任奧運開幕禮持旗手「爆紅」、獲演藝工作機會，即使只是在空餘時間兼顧拍攝，仍被網民批評沒有盡運動員本份。歐鎧淳曾經很介意，直至近年開始釋懷，她深明自己在32歲這年紀，仍有能力去游奧運，應該懂得多點欣賞自己。即使在世界級的何詩蓓身邊，成績難以匹配，仍會盡全力追上其精神水平。

難怪何詩蓓會這樣說：「她經歷高低起伏，但無論是什麼，她仍努力、依然在泳壇生存，還去到第五屆奧運，這成就沒有人可以及得上，她是一個Legend（傳奇）。」

歐鎧淳是游泳港隊中的大師姐。（01體育記者袁志浩攝）

在隊友簡綽桐眼中，歐鎧淳是師姐兼好友，負責帶來歡樂、安撫情緒，讓自己振作起來。她也是譚凱琳自從代表香港以來，幾乎每一次接力賽的隊友，給予對方最大的支持。

「好開心大家睇住我游到現在。」雙眼泛紅的歐鎧淳強忍着淚水。

港隊游泳接力隊員：（左起）歐鎧淳、簡綽桐、譚凱琳及何詩蓓。（01體育記者袁志浩攝）

面對隊友們各種讚美，她雙手合十，好像在表達自己受不起。「近年發現自己愈游愈辛苦（因年紀漸長），（里約後）堅持游多兩屆（奧運），是因為覺得自己『仲有貨』，還可以突破，有一種不甘心、想繼續向前的『硬頸』，想再證明給自己看，我能達到目標。」

或是最後一次踏上奧運舞台，歐鎧淳在池邊準備時已露出燦爛笑容。（01體育記者袁志浩攝）

從13歲首度打破香港紀錄開始，不知不覺至今已廿載，如無意外，今屆已是歐鎧淳最後一次踏上奧運舞台，接力賽之前，她坐在池邊準備，臉上是燦爛的笑容。「就算好緊張，我都有停一停，留意一下周圍。」

「游到五屆，我也很自豪。其實無論如何，我都會滿意這最後一場比賽。」

到了未來某天凌晨四時，她不必再到體院泳池練水，可以在家中睡個好覺、享受做自己想做的事，但有些東西不會變，「我們泳衣背上印有香港，那種代表香港去比賽的感覺，相信我退役後仍會惦記。」