何詩蓓回港｜粉絲接機再返工 有人自製心意卡 摘銅牌沒有遺憾
撰文：郭梓謙
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香港游泳代表隊完成賽事後，兩屆銅牌得主何詩蓓今早（6日）隨隊返港。有父母就陪同愛女到機場接機，全因女兒受何詩蓓影響而習泳，更視她為偶像，希望親手送上自製的心意卡。
居於屯門區的麥氏一家，今早5時已經出門，為的就是一家人等待何詩蓓，與這位破天荒為香港取得4面奧運獎牌的港隊代表見面。
今年8歲的水水，自K2開始，看到何詩蓓於東京奧運的表現後，便成為小Fans，也因此習泳。她得悉何詩蓓回港，便自製心意卡寫上自己感受，並為祝賀偶像；希望可以送到她手上。
對於何詩蓓奪獎，她就說「感到開心、覺得好自豪！因為我嘅偶像攞到獎牌！」
一大清早全家總動員接機，麥爸爸就說，「因為何詩蓓係呀女偶像，今日見到何詩蓓就會夢想成真！咁就可以等何詩蓓嘅力量傳授畀佢！」
麥爸爸又指，每日都有看何的比賽，今次為她能成功再奪獎牌感到相當開心，「全香港市民都為佢歡呼！」
麥媽媽則向記者展示電話說，有特地為了今次查好航班資料，更叮囑女兒朝早5點便要出門；麥媽媽就大讚女兒而為見偶像，今早也懂得自動自覺起床。
梁小姐稱，何詩蓓的精神令她受到很大啟發，今日到場接機，只希望將心意卡送上。她又不同意泳總會長王敏超早前的「遺憾論」，因為100米決賽時競爭相當激烈，各隊都只差數秒，故何詩蓓奪獎仍然值得高興。
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