百萬保障詐騙｜微信：假客服謊稱服務到期　誘提供個人資料或轉帳

微信團隊今日（5日）提醒市民稱，注意到近期香港有不法分子偽冒為微信／WeChat 的客服或銀行職員，訛稱用戶的「百萬保障」或「資金安全保障」即將到期，須終止服務以免額外收費；又或謊稱用戶的帳戶被凍結，需點擊鏈接解凍，引導用戶分享屏幕截圖及個人資料，並誘騙將資金轉帳至騙徒帳戶。



圖為利用假冒 WeChat 短訊發送人ID詐騙的案例。（微信提供圖片）

服務免費且默認開通 不會主動致電或短訊用戶

微信團隊指出，「百萬保障」為微信支付（人民幣錢包）向用戶提供的一項完全免費且默認開通的保險服務，一切以該保障到期續保、開通需繳費、「客服」協助取消等為由的話術都是詐騙行為，切勿相信。

微信團隊提醒用戶以下要點：

1. 除非用戶透過微信及 WeChat 應用程式或官方網站 weixin.qq.com 和 wechat.com 進行聯繫並提出客服需求，微信及 WeChat 絕不會主動致電或短訊用戶，也絕不會向用戶發送短訊要求用戶透過連結輸入個人資料，例如提供銀行帳號、密碼或進行轉帳。

2. 用戶應警惕任何在電話、連結、短訊中要求分享屏幕截圖（或遙距控制手機）、提供銀行卡資料、轉帳以證明戶口屬於自己，這些都極可能是詐騙行為。

3. 用戶在任何情況下絕對不要向他人透露自己的短訊驗證碼、信用卡 CVV2 碼、信用卡 短訊驗證碼(3D Secure 驗證碼)、電子錢包支付密碼及銀行卡密碼。

4. 若接到陌生或可疑電話，請用戶務必保持警惕。用戶可通過 WeChat 幫助中心或致電 WeChat Pay HK 官方客服熱線核實，又或可致電反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線向警方求助。

微信團隊提醒用戶注意識別假冒釣魚詐騙短訊，切勿點擊任何不明鏈接。（微信提供圖片）

讀者接保險到期短訊 不取消將被扣費逾7萬元

《香港01》早前有讀者接獲WeChat短訊，聲稱其微信資金安全保險已到期，將被自動扣費72,000元（折合約77,527港元），並提供鏈結及提醒可聯繫客服取消保險，避免扣除費用。雖然該短訊極為可疑，但讀者在去年12月登入微信時，曾通過同一個WeChat的短訊號接收到驗證碼，因此該短訊理應為官方發放。幸讀者獲朋友告知為詐騙短訊，最終沒有點擊鏈結，成功避過一劫。