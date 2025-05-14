最新詐騙手法速報｜ 刮刮樂中獎變「中招」　漏水情緣騙案要提防

騙案無休止，幾乎每日都會收到詐騙來電，「入境處最後一次通知」、「消費券提醒你」、「順豐多次未能聯絡你」、「大灣區地產有樓盤介紹」，即使cut完線，但轉頭又響過不停。



打開手機睇facebook，充斥不少假專頁，「六叔」、「青姐」、「沈大師」、「十優港姐」、「女明星」，齊齊教你「投資必勝法」；就連不少高官名人都被挪用身份，成為了廣告主角，「失去了一切」、「證實了這個消息」、「他不知道正在錄影」。



各位讀者，如果日常生活都有遇到各類型騙案，歡迎報料《香港01》，WhatsApp 6511 0101或電郵hk01@hk01.com，集合大家的力量，共同建立防騙平台，一同全城防騙。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

反詐騙協調中心

守網者Cyber Defender FB專頁

2025年

．5月14日

．最近馬鞍山有私人屋苑住戶指管理處近日通告，指有業主收到「樓下」投訴漏水，但經了解後新的詐騙手段，提醒居民小心留意。根據警方反詐騙協調中心早前的貼文，騙徒會透過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從管理處獲得聯絡資料，他們會以住所漏水、噪音問題為由，試圖與「你」聯繫。

反詐騙協調中心提醒，騙徒通常使用俊男美女頭像，假扮成友善的鄰居，先提到天花板漏水或噪音的問題，要求協商解決。一旦開始對話，他們便頻繁噓寒問暖，甚至發展虛假的戀愛關係。當事主開始信任騙徒，他們就會編造各種藉口，誘導事主轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。

．5月12日

．假「順豐」釣角短訊再現。過去10日，警方接獲39宗釣魚騙案，近七成（共27宗）涉及偽冒「順豐」的客服短訊，受害人年齡介乎19至74歲，涉款逾18萬元。警方提醒，順豐速運（香港）已全面實施APP推送取代SMS取件訊息，亦已加入通訊辦「已獲認證發送人」行列，短訊發送人名稱為「#SFExpress」，順豐亦絕不會要求客戶透過超連結付款。如收到無「#」的順豐相關訊息，必定是詐騙短訊，切勿點擊相關可疑連結。

．5月6日

．一名男餐廳經理涉嫌於2022年10月至2023年4月期間、3宗假冒兒子電話騙案，騙取3名長者共13萬現金。他為戶口持有人及親身到受害人住所收取款項。

．3月21日

．市民杜先生向《香港01》分享其不幸經歷，他日前瀏覽社交平台facebook，被一個正進行「刮刮樂」的直播影片吸引，觀眾可經客服入帳參與。他接連四次投入金錢，成功中獎500萬元，他興沖沖領獎，客服卻兩度向他索取手續費。此時他已先後轉帳共約7萬元予對方，終於茅塞頓開，懷疑自己受騙，但與對方對質後即被其封鎖帳號。杜先生相信討款無望，遂公開其經歷，坦言自己因一時貪念而招致損失，希望提醒大家要提高警覺。

．3月17日

．東亞銀行、中國銀行及中國建設銀行（亞洲）報稱有騙徒假冒網站及網銀登入畫面，3間皆已通報警方及金管局。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站交易，更不會以電話、電郵及手機短訊要求客戶提供任何敏感的個人資料。

．3月5日

．警方接獲兩宗投資騙案，兩名受害人合共損失近2,500萬元。其中一名五旬女公司董事，更因誤信「投資專家」聲稱有高達600%的投資回報，在4個月內遭騙去個人儲蓄、公司資產及朋友貸款共逾1,900萬元，是警方今年接獲損失最大的一宗網上投資騙案。

．1月15日

．八達通卡有限公司提醒市民和客戶提高警覺，注意一封偽冒由該公司發出的SMS短訊，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人資料。

以下為可疑之網站：

https[:]//octopus-hk.smkdarulmaarifjakut.sch.id

https[:]//2ly.link/23D7v

八達通特此澄清，該SMS短訊及網站與他們無任何關係，並已通知香港金融管理局。可疑網站的域名會不斷改變，因此以上清單不能盡錄。

2024年

．12月27日

．警方網絡安全及科技罪案調查科於社交平台「守網者」發文，提醒市民要慎防欺詐電郵，而今次騙徒假冒的對象，是香港警務處處長蕭澤頤。蕭澤頤被騙徒冒認已非首次，對上一次是今年10月，同樣是假冒其身分發出欺詐電郵。守網者指，近日警方接獲通知，指有人假冒警務處處長發出偽冒電郵，並以虛構部門「網絡犯罪總部」，指稱收件者牽涉兒童色情物品相關罪行，並附上一封「虛假定罪書」，指示收件者需要「緊急回應」其電郵。

警方網罪科提醒，再有騙徒假冒警務處處長發電郵。（CyberDefender 守網者 fb）

．12月18日

．警方拘捕4名女子涉及6宗祈福黨騙案，其中3人是非法入境者。騙徒向屋邨長者落手，訛稱她們或家人被邪靈附身等，要祈福作法，結果合共騙去約100萬元，其中單一最大損失達28萬元。

．12月12日

．八達通卡公司呼籲市民及用戶提高警覺，需防範偽冒該公司發出的手機短訊，短訊內附超連結到未經授權網站，該網站更要求用戶輸入個人資料。金管局亦提醒，任何人士若曾向該短訊或網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該短訊或網站進行任何交易，應聯絡八達通卡公司，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。

．一名22歲港漂女碩士生誤墮假冒官員騙局，聽從騙徒指示向父親講大話，訛稱申報博士課程索取巨款。雖然父親起疑追問，但女生忠言逆耳，更被騙到泰國曼谷斷絕與家人聯絡。該名女生表示，騙子先後自稱是香港入境處職員及內地公安與她接觸，指其名下登記的兩張電話卡中，有一個號碼及一個銀行賬戶被查出騙取市民的個人資料，涉及洗黑錢活動，因此限制其出入境及凍結銀行賬戶以作調查。

．沙田警方偵破7宗出租車位騙案。有騙徒透過社交媒體及致電形式，訛稱有位於私人住宅區的車位出售，受害人信以為真，過數按金予騙徒，由數千至2萬元不等。警方調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名26歲男子，揭發他與7宗同類案件有關，共騙取10萬元。

．12月5日

．警方搗破3個本地詐騙集團，利用Cold call及社交平台，宣傳低息貸款，假扮財務公司及銀行職員，要求借貸人提交保證金，作資產證明，涉案至少16宗，騙取超過220萬元。其中一宗損失最大案件，一名中年女子欲申請500萬元貸款作樓按，最終損失69萬元保證金。警方拘捕11人，包括集團主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人，部分人有黑幫背景。

．12月2日

．水務署指上月接獲市民查詢，指收到一則聲稱由該署發出的短訊，內容有關要求繳交欠款並點擊連接網址（https://wsd-gov.com），而該網址並非水務署網址。該署已就事件向警方報案，並呼籲市民提防。

．聖誕長假期臨近，亦是市民外遊高峰期，「唱錢」騙案油然而生。警方表示，過去兩星期，共接獲19宗關於外幣兌換的網騙，總損失逾570萬元。損失最高一宗個案，受害人為一名60歲本地女子，她經朋友介紹下認識騙徒，對方透過WeChat向她提供人民幣兌換港幣服務。事主見銀行戶口有入數紀錄，以為萬無一失，過數給對方；詎料原來遇上「彈票黨」，收到退票通知始驚悉中計，惟270萬元已落入騙徒手中。

．11月30日

警方表示，本月27日接獲一名82歲男子報案，指有人來電聲稱是其兒子，因涉及刑事案件被警方扣留，需要20萬元作保釋金。受害人隨後聯絡其兒子並揭發事件，於是報案，該名男子因此沒有損失。西區分區特遣隊展開埋伏行動，同日在西區拘捕一名19歲本地女子。

．11月22日

．運輸署表示，近日假冒「易通行」的短訊再現，過去一星期警方共錄得38宗「易通行」有關的釣魚騙案，騙款金額超過50萬港元，而其中一名車主因誤信自己隧道帳單未付清，更在一小時內被騙近9萬港元。運輸署呼籲市民提高警覺，留意偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

．今年首7個月，警方錄得2,716宗「假冒客服」騙案，單單7月已發生超過1,100宗，遠超1月至5月合共781宗，涉款高逾5.8億元，情況值得關注。有見及此，警方加強防騙宣傳工作，其中西九龍總區以「衣食住行」為主題的「與警同行 • 防止騙案」宣傳計劃，繼與大專院校合作，在學生宿舍等住宿範疇開展針對內地來港學生的防騙教育，現正拓展至「衣食行」的範疇，在人流密集的商場進行深化宣傳工作。

．11月19日

．警方瓦解一個「彈票黨」，涉今年32宗網上購物騙案，涉款超過港幣200萬。行動中拘捕10人，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有他人身份證」，包括集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景。

．10月19日

假冒旅行社騙案去年一度肆虐，近日又再度「升級」重來。東瀛遊今日（19日）公布，過去兩周錄得1,000多宗顧客查詢相關騙案，更有10多名顧客確認受騙，受害人最高損失約兩萬元。東瀛遊指，騙徒利用跨銀行轉帳不核對戶口登記名稱漏洞，指示事主轉帳至騙徒戶口時在戶口名稱欄內輸入旅行社名稱，圖增加可信性。東瀛遊實測發現，轉數時輸入收款人帳戶號碼後胡亂輸入收款人的戶口名稱，部份收款銀行可成功轉帳，部份則不成功，東瀛遊籲小心辨別真偽，更提供三步自保方法。

．10月18日

醫院管理局今日（18日）表示近日接獲報告，懷疑有人冒認醫管局行政總裁高拔陞，透過電郵向收件人索取聯絡方法等個人資料。醫管局發言人強調，高拔陞從未發出有關電郵，並提醒市民切勿回覆來歷不明的電郵或向不明人士提供個人資料，亦避免點擊可疑的超連結。

醫管局指非常重視事件，已報警交由警方調查，同時提醒市民醫管局所發出的電郵結尾均為「@ha.org.hk」，呼籲市民提高警覺，慎防偽冒電郵，如有懷疑應向警方舉報。

．10月15日

．運輸署呼籲市民提高警覺，留意網址為「https://hketoll[.]shop/hk」及「https://hketollo[.]cc/hk」的偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

運輸署澄清上述虛假網站與「易通行」沒有任何關係，亦已把事件交警方跟進。運輸署提醒市民，車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

運輸署指市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。

．10月12日

．由香港警方等成立的教育界反詐騙聯盟今日舉行啟動禮暨研討會，聯盟將以風險管理為中心，透過研究找出青少年的脆弱點，制定針對性策略，解決騙案問題。警務處處長蕭澤頣稱，今年首8個月，青少年涉及詐騙被捕的數字，較去年同期上升14%。其中涉及學生的裸聊勒索騙案，今年共有327宗，年紀最細為一名11歲女小學生，她透過網上遊戲平台認識網友，對方慫恿進行裸聊，其後更威脅她傳送更多裸照，最終由事主父親報案。

．10月4日

．網戀騙局屢見不鮮，過去一星期，警方又接獲20宗網上情緣騙案，涉款超過1,200萬港元。據了解，部份受害人因感到羞愧，甚至對騙徒產生情意結，寧願選擇苦等「情人」而堅拒報案，令騙徒逍遙法外。

．9月24日

．警方新界南刑事總區破獲12宗「猜猜我是誰」騙案，均發生在7至8月暑假期間。騙徒隨機致電長者，假扮其兒女及親友，索取「保釋金」。12宗案件受害人均是退休長者（69至91歲），合共損失約110萬元「棺材本」；有人更到珠寶店「熔金」兌錢，被機警職員協助揭發。

警方提醒青少年要提防援交騙案。（「CyberDefender 守網者」facebook 影片截圖）

警方提醒青少年要提防援交騙案。（「CyberDefender 守網者」facebook 影片截圖）

．警方在「守網者」facebook專頁表示，過去一星期，錄得40宗裸聊騙案，損失金額逾240萬元；而援交騙案亦有38宗，損失金額超過260萬元。兩類騙案的受害人中，近四成為青少年。

．9月20日

．一名61歲女子收到隨機WhatsApp訊息，對方自稱為軍人，雙方言談甚歡，急速發展成「情侶」之後，對方便聲稱自己財困，再以不同藉口遊說事主轉錢。結果「真愛」令人盲目，該名六旬「女友」不虞有詐下，短時間內將60萬元轉帳至對方的本地銀行戶口；「男友」得手後，便消聲匿跡。

警方提醒，無論男女都有機會成為騙徒的獵物，騙徒熟悉心理技巧，對準受害人的心靈缺口出手。如在網上遇到陌生人搭訕要加倍小心，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片是否真確、查看對方帳戶的朋友是否正常。此外，「老派約會是必要的」，可相約對方直接會面及進行視像通話。如對方百般推塘，例如要求買點數卡、過錢，很大機會是騙子。

．9月17日

．不法分子透過手機應用程式，假扮在日本工作的港女認織港男，雙方發展如火如荼之際，「異地女友」便突然離世，男方收到對方「上司」通知「女友」留低遺產，不虞有詐付行政費領取。去年12月至今年8月，已有99名港男中伏，損失逾2,000萬港元。受害人不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師或醫生；最大一宗痛失108萬元，事主為辦公室助理。警方在9月16日在全港多區拘捕11人，包括4名骨幹成員。

．沙田醫院呼籲市民提防懷疑欺詐電話。院方表示，接獲多位職員通知，報稱辦公室內線電話接獲聲稱來自沙田醫院的錄音來電，要求按指示領取文件。沙田醫院已就事件報警。院方重申，醫院如需要聯絡病人，一般會透過職員親自致電病人，並提供相關資料以核實身份。醫院提醒市民不應向來歷不明的來電提供任何個人資料，如接到懷疑欺詐電話應向警方求助。

．9月16日

．網上遊戲深受歡迎，花錢「課金」買裝備、買皮膚等去「升呢」，已是家常便飯；甚至有人會出售自己遊戲帳戶獲利，同時亦成為騙徒的歛財之機。警方於短短一星期內，已接獲14宗相關騙案，其中8人為學生，最細只有12歲，總損失達27萬元；並揭發騙徒高價收購、再用假平台、假客服，成功誘騙多人「落搭」。

．日本天團YOASOBI（日語：ヨアソビ）將於12月底在港舉行演唱會，門票開賣後瞬間售罄。有未能買到門票的粉絲在網上遇到聲稱可「先轉飛，再過數」的黃牛黨，本以為利用官方售票網站的轉讓功能，可以安心收到電子門票，怎料竟收到假二維碼，其後連假二維碼亦離奇消失，疑中官方平台「仿製」活動門票陷阱。該粉絲對事件感到無奈，又期望在網上公開自己的經歷，可以警惕大家。

．9月6日

．警方表示，葵涌分區9月3日中午接獲報案，指報案人在交易平台上相約一名男子於葵芳一間商場交收一批價值17萬元的禮品卡，其後當該名男子取得禮品卡後，聲稱部分禮品卡無法使用，並表示檢查後會將款項轉給報案人，其後受害人與該名男子失去聯絡。

．9月5日

．近日援交騙案有上升趨勢。警方表示，在過去一周共接獲47宗假援交騙案，涉案款項超過300萬元；其中有10宗騙案受害人為女性，證明在現今社會援交己不再是男士專利，而騙徒往往亦會事先要求購買點數卡、禮物卡或轉帳作保證金，甚至要求提供身分證副本及其他個人資料。

．8月21日

．警方8月19日接獲一名54歲男子報案，指收到自稱WeChat微信客戶服務人員的騙徒來電，訛稱受害人已申請通訊軟件保險計劃「微信安心賠」，並會從受害人戶口自動扣取月費。受害人否認申請服務後，騙徒聲稱可透過匯款幫助其取消保險自動扣賬，更聲稱能安排同夥前往受害人住所提供技術支援，協助取消服務。受害人不虞有詐，向騙徒透露住址，並將82萬元轉帳至騙徒戶口及把信用卡交給對方。受害人其後與家人透露事件，得知受騙遂報案求助。

．8月10日

警方指留意到近來不少市民被一種電話騙案新招所騙，這個結合「假客服」及「假銀行職員」的招數，已成電騙新趨勢，今年上半年已錄得1,605宗，而7月份單月更錄得1,111宗，今年首七個月累計共2,716宗，較整體騙案的升幅更高。

．8月6日

．JUPAS大學聯招放榜，大學聯招處呼籲DSE中文憑試考生提高警覺，留意聲稱2024年度「大學聯合招生辦法」申請的欺詐電郵。大學聯招處強調，正確電郵的域名為@jupas.edu.hk，亦不會獲悉任何非JUPAS途徑的申請資料，故已就事件向警方備案。

．7月30日

．考評局呼籲市民提高警覺，留意由「hkeaaappealcentre@gmail.com」發出的欺詐電郵。該電郵要求考生提供文憑試成績資料，以處理覆核成績申請的事宜。考評局強調，相關電郵與當局無任何關係，並已向警方備案。

．7月28日

．騙徒手法層出不窮，微信百萬保障詐騙再掀起。《香港01》兩名讀者近日分別收到冒充騰訊的詐騙電話及訊息。其中一個個案，騙徒傳短訊給事主的ID，約半年前確曾發出騰訊官方信息。騰訊就解釋，絕不會向用戶發送短訊要求用戶通過鏈接輸入個人訊息，但由於香港短訊發送人ID（即Sender ID）未受到控制，騙徒能惡意假冒發送人ID發送釣魚短訊，因此釣魚短訊才與普通短訊合併。

另一個案，事主聲稱他3個月前開通騰訊免費保險已到期，由當日起將會透過信用卡或微信支付等，扣除費用人民幣43,200元（折合約46,516元）。其後騙徒更在WhatsApp威脅道「不處理的話扣到你的費用，只能你自己來承擔。」

．7月23日

．正在紅館舉行的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站」出現假門票，警方接報有巿民在網上及場館外買到虛假門票，經調查後拘捕5名內地男子涉嫌詐騙。警方檢獲8張原價$680的門票，受害人損失共$8,000；提醒市民假門票仿真度高，在非官方渠道購買門票時要小心。

．7月16日

．警方呼籲公眾提高警覺，慎防一個假冒為警隊網上預約系統的欺詐網站。警方指該網站的網址為https://4006804.cc，透過提供三項虛假服務：犯罪通緝追查系統（CWTS）、提交資金清查（SFI）和安全帳戶獲取（SAA），企圖誘騙市民提供個人資料或罪案資料，如他們的姓名、身份證號碼和相片。

警方澄清與上述網站沒有任何關係，亦沒有提供以上三項服務。網絡安全及科技罪案調查科正作出調查及跟進，包括移除偽冒網站。警方指出，警隊公眾網頁的真實網址應為https://www.police.gov.hk。

．7月15日

．七旬退休外籍婦人於上月24日使用電腦上網時，螢幕突然彈出Window常見的「藍Mon」故障畫面警告，指其電腦已經中毒，並在頁面提供號碼，要求她致電聯絡「技術人員」取得協助，後被駁至至自稱為警務處職員的騙徒，指其情況「緊急」，要求她到銀行將資產轉移到安全戶口，結果財到光棍手，一去無回頭，損失1,000萬元。警方今日公布今年首五個月網上騙案共10,060宗，較去年同期下跌1,640宗或14%；然而總詐騙金額卻上升5.6億元或約35%，至21.4億元。

．7月10日

．運輸署呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，運輸署稱相關短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（https://t[.]ly/HKetoll），企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，已將事件交由警方跟進。運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，引導他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

運輸署指市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。

．7月9日

．廉政公署早前調查一宗銀行職員貪污案，揭發4人串謀訛稱數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口共持有逾370億港元的資產。他們透過虛假銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾4億日圓（約2,840萬港元）。其中一名被起訴的自僱財務顧問昨日（8日）在區域法院承認串謀詐騙罪。

．7月5日

．警方破獲兩宗「猜猜我是誰」騙案，涉款達84萬。事發於今年6月，兩名家庭主婦（74歲及80歲）分別接獲騙徒來電，對方冒認子女聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。兩名老婦不虞有詐，擔心家人安危下即答應，其後騙徒假扮其子女的朋友，現身交收保釋金；至兩名老婦接觸到子女後，始知受騙。

．6月25日

．中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）提醒客戶及公眾人士，慎防偽冒由中銀香港發出的虛假電郵。中銀香港指，該偽冒電郵企圖誘導客戶點擊外部連結，特此聲明與該偽冒電郵沒有任何關係，並已將有關情況知會香港金融管理局及香港警方。中銀香港建議客戶應先核實任何聲稱由中銀香港發出的電郵，切勿開啟可疑電郵及其附件，並應即時將其刪除。

．6月19日

．中大醫學院稱發現有騙徒以「香港中文大學醫院」或中大教授的名義發出偽冒的Facebook廣告或帖文，藉此推廣商業產品。中大醫學院已就事件向警方報案，並提醒市民，該院只有一個名為「CUHK Medical Centre」的官方Facebook專頁 (網址為 https://www.facebook.com/cuhkmedicalcentre/ )。

中大醫學院稱，該院並不會在中大醫院官方網頁及官方社交媒體專頁內推廣任何商業產品。巿民大眾應時刻保持警覺，如欲向該院查詢或如有疑問，請瀏覽中大醫院官方網站(https://www.cuhkmc.hk/tc) 或致電本院總機(電話﹕3946 6888)。

中大醫學院稱發現有騙徒以「香港中文大學醫院」或中大教授的名義發出偽冒的Facebook廣告或帖文，藉此推廣商業產品。（中大醫學院網頁）

．6月18日

．警方過去一周進行反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕39人涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」，大部分被捕人為收取報酬的傀儡戶口持有人，涉及36宗騙案，涉款合共高達7,100萬元。

其中，警方偵破一間偽裝虛擬貨幣兌換店，騙徒預先租用尖沙咀舖位，以點鈔機及海報佈置門面，再以廣告宣傳以優惠的匯率兌換虛擬貨幣，騙取6名受害人上門，將港幣124萬元的虛擬貨幣滙入電子錢包，騙徒得手後隨即去如黃鶴。警方調查後拘捕2人。

．6月5日

．警方接獲一名33歲女子在筲箕灣鐵路站報案，指自己較早時疑誤信自稱「WeChat職員」，被對方騙取了約53萬元。警員接報到場調查，期間女事主突然感到暈眩，警員遂代召救護車到場，將女事主送往東區醫院檢查。警方正調查事件，暫未有人被捕。

．6月3日

．「猜猜我是誰」騙案不絕。青衣長亨邨一名73歲老婦接獲來電，對方自稱是其兒子，急需8萬元「保釋金」，其後更前往老婦家中取走現金。惟有人食髓知味，再度致電老婦另索4萬元「保釋金」，老婦的家人得知後，立即報警。葵青警區人員隨即部署埋伏，及至今午1時半，青衣分區特遣隊及葵青警區刑事調查隊第二隊於老婦單位門外梯間，發現一名20歲可疑青年，截查後相信他與案有關，相信他上門收款，以涉嫌「詐騙」及「企圖詐騙」將其拘捕。

．5月31日

．社交平台上及網上出現載有衞生署標誌的虛假廣告，聲稱政府會為55歲以上人士提供免費醫療保險。衞生署澄清，指從未發布或授權任何相關廣告，當中的內容全屬虛構，已就事件向警方舉報。

．社署指近日多間食肆收到自稱社署人員的來電，向其訂購食品／飲品，並要求食肆代為向其他商戶購買貨品和墊支相關款項。社署表示，該署人員絕不會要求市民代其支付任何款項，呼籲市民慎防偽冒社署人員的電話騙案，並稱已就事件向警方報案。

．5月29日

．警方近日指出，今年上半年的「假冒客服」騙案有上升趨勢，騙徒會假扮網上購物平台客服，如淘寶，聲稱受害人購買其收費服務，先威嚇受害人如不跟隨指示提供銀行資料便會被扣費，然後再進一步表示其銀行戶口被凍結，誘使其繼續轉帳。警方更指，在今月就連短視頻平台如抖音、支付平台如微信、支付寶都有出現「假冒客服」以不同藉口行騙。

．在職家庭及學生資助事務處（職學處）發言人周二（28日）呼籲市民提高警覺，慎防冒認學生資助處發出的虛假WhatsApp短訊。職學處已就事件向警方報案。

．5月28日

．警方表示，今年3月25日至5月23日期間，先後接獲12名市民報案，指在網上購物平台Carousell被「彈票黨」騙去貨物，種類包括手袋、銀包及手錶，總共涉款約71萬元，其中最高價值是一隻約18.5萬元的手錶。警方調查後，昨日（27日）以「串謀行騙」先後拘捕2男1女，包括骨幹成員。

．5月23日

．民政事務總署發言人呼籲市民提高警覺，慎防冒認民政事務專員發出的虛假WhatsApp短訊。發言人強調，民政事務總署和民政事務專員與相關短訊並無任何關係，並已就事件向警方報案。發言人提醒市民，如收到可疑短訊，應提高警覺，切勿提供個人資料。

據指出，有人冒認九龍城區的蔡敏君、荃灣區的區家盛等民政專員，向當區區議員及地區人士發WhatsApp短訊，稱如有需要可以聯繫，並用上專員的相片為頭像。其中，蔡敏

．5月21日

．一個詐騙團伙開設網上平台炒賣個人演講虛擬門票，租用甲級寫字樓單位設投資講座，誘騙市民以現金及虛擬貨幣作出投資。經調查後，警方以「串謀詐騙」罪拘捕2男1女，團伙以高息存款吸取資金，門票價格不斷被炒高，實際上平台會員「賺取嘅其實是其他受害人嘅錢」。團伙以15000泰達幣回購門票分拆再上架，由於未有足夠會員參與最終「爆煲」，平台最終在今年1月關閉，投資者無法取回本金，至少10名受害人損失510萬元，最大一宗涉款136萬元。

．警方發現騙徒自稱律師團隊或偵探社，利用社交媒體廣告、搜尋器廣告等方式引誘騙案受害人，聲稱可以代為追討騙款，進行二次詐騙，甚至搜尋器置頂的廣告亦有可能是虛假網站。

據了解，其中一名受害人為69歲的男中醫師，他於今年1月，收到一個WhatsApp訊息，聲稱可以透過網站促銷相機賺取佣金，受害人先後被騙取超過100萬港元。其後，他在網上看到廣告， 聲稱可以透過法律途徑，為他追討騙款。於是，受害人根據指示，先後將超過500萬港元，存入騙徒指定的數十個銀行戶口，作服務費和擔保費。他及後懷疑自己受騙，於上周六（18日）報警求助。警方已要求有關網絡服務公司移除涉案的騙徒網站。

．5月17日

．恒生銀行提醒市民慎防近期的偽冒Facebook廣告，指該此偽冒廣告不當地使用了恒生之全資附屬機構 — 恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）的短片，可能誘導用戶參與偽冒的投資計劃。恒生銀行指該 Facebook 廣告為偽冒性質，與恒生及其子公司沒有任何關係。

．5月14日

．警方商業罪案調查科自去年11月起，展開情報主導行動，經調查後瓦解一個跨境洗黑錢集團，拘捕8名男女，相信集團涉嫌操控內地人到港開設銀行傀儡戶口，並以現金提款及買賣加密貨幣方式，清洗達8,800萬元犯罪得益，當中670萬元款項與48宗騙案有關。

警方調查顯示，涉案犯罪集團在去年9月至今年3月期間，招攬內地人來港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案行騙，受害人會根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口。集團成員之後會以現金提取騙款，到加密貨幣場外交易所買幣，同時在海外加密貨幣平台用假身份開戶，收取以犯罪得益購買的加密貨幣，再轉移多到個錢包，以清洗犯罪得益。

．4月18日

．金管局稱收到公眾查詢指，透過WhatsApp收到聲稱來自金管局的訊息或文件，要求市民轉撥資金繳交費用或稅款，以取回被凍結資產或被騙款項。金管局重申，不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會使用即時通訊應用程式建立群組聯繫公眾。另外，金管局已經就事件向警方報案。

．4月3日

．網上社交平台不時出現假冒旅遊專頁，以平價機票優惠誘使市民「搶飛」。曾任20年國泰空中服務員的K小姐（化名）向《香港01》報料，指近日在Facebook發現疑似假專頁，推出國泰買一送一商務艙機票，價錢低至1900元飛日本。

K小姐指出，每逢大時大節都會出現假廣告，她運用多年經驗，憑三招成功揭破假專頁，分別是錯誤航班編號、對答「騎呢」，及不合理地比廉航更便宜，「HK Express更平都要1000蚊一程，仲要經濟艙添！」被假冒的旅遊專頁，亦在網上呼冤，經已報警。

國泰航空證實是虛假廣告，已對偽冒專頁作出舉報，提醒公眾提防假冒公司專頁，保持警惕。

．4月2日

．警方一連兩周（3月17日至30日）偵破35宗網上求職、網上購物、網上投資等騙案，受害人多達101人，涉款高達8,900萬元；其中一名56歲中年婦中伏投資虛擬貨幣，痛失4,100萬元。行動中，警方拘捕37人，大部分為傀儡戶口持有人，每次收取數百至數千元報酬不等。

．3月22日

．7,300元可坐國泰商務機票來回大阪包32公斤寄艙行李？偽冒旅行社專頁去年尾稍收歛後，最近有死灰復燃之勢，Facebook最新湧現一批假冒縱橫遊的專頁，名稱及頭像等甚至與官方相同，有市民懷疑被騙後報警求助。

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，新的假專頁仿真度比去年更高，縱橫遊由上周起每日收到約100宗有關假專頁的查詢，目前已知有約5名顧客被騙，金額由2,000至7,000多元。

袁振寧透露去年暑假後，已向Facebook申請「藍剔」認證，惟時隔半年仍未審批，期望可盡快獲得處理，以免出現更多苦主。「好彩冇客鬧我哋，但有一兩個問你咁大間公司都俾人冒認，我都唔識答。」

．3月19日

．網上騙局層出不窮，《香港01》接獲市民求助，在Instagram上收到推薦用戶，一名叫「雯雯」的「美女」頭像用戶主持抽獎活動，聲稱有CHANEL、GUCCI、LV等名貴手袋，幸運兒更可向她兌換套現，但要先入賬等值金額「驗證」銀行戶口。「雯雯」為增加信任，會直播銀行戶口，有受害學生轉賬後，收到「雯雯」過數100元作「驗證費」，令她不虞有詐，最終被騙走辛苦儲落的萬多元積蓄。

．3月15日

．一名單身多年的港男，早前收到自稱來自新加坡的陌生女子WhatsApp短訊尋找電工，兩人打開話題。對方「樣靚身材正」兼口甜舌滑，結果事主在短短一個月內情陷該名女網友，墮入溫柔鄉，雙方發展網戀。有人「打蛇隨棍上」建議他投資，並發給他一個網站連結，網頁名稱與一個馬來西亞的慈善機構相似，令他以為是合法網站，惟網站並非投資而是投注，每次充值就會送彩金。

據了解，事主頭五次均能成功提現，令他信以為真，詎料一次與對方聯名投注，因入金不足被凍結戶口，客服再三要求他入錢解凍，他始如夢初醒受騙，報稱已損失48.6萬元。事主曾多次報警，但坦言知道無法追回失款。事件對他構成極大傷害，更曾有輕生念頭，希望以此為鑒，警剔他人。警方證實接獲相關報案，列「以欺騙手段取得財產」處理。

．3月14日

．港鐵又指，留意到社交媒體Facebook上有假冒港鐵社交媒體的專頁，向網民以17.92元兜售聲稱可享12個月免費乘車優惠的八達通，港鐵已向相關社交媒體報告事件，要求刪除假專頁，又呼籲如有任何人士懷疑受騙，請盡快報警。

．數月前Facebook多個群組流傳一張印有港鐵標誌的「免費全年車票」，貼文提到有人寄出假全年車票，並要求收件者掃描二維碼，懷疑藉此盜取電話資料。至近日，假「年票」引掃二維碼盜資料的訊息再在社交平台及通訊軟件流傳。

港鐵去年12月曾強調，港鐵沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士掃描二維碼，並指雖然曾推出一款與貼文圖中相同款式的年票，但重申不會要求用家掃描二維碼，因此會就事件報警，並提醒公眾留意事件，及小心保管自己的個人資料，如市民懷疑受騙，應盡快報警。

．有大埔街坊日前接獲令人哭笑不得的詐騙短訊，指其因為涉及信貸詐騙，沒有出庭受審，將有司法人員上門執行「強制擊斃」，若想「逃過死劫」，點擊訊息附有連結內的應用程式，繳交所有結欠款項便可。許多網民對騙徒誇張手法感到傻眼，「呃人都用下腦大佬」、「要有幾弱智先會被騙」，又笑稱「明明是搶劫通知」。

．3月13日

．WhatsApp詐騙短訊禁之不絕，再有市民收到訊息，聲稱WhatsApp官方偵測到用戶的程式存在安全風險，限制了其部份功能，要求用戶登入一個網址完成核證，否則會永久「禁封」。

網站為whatsapp-hk.com，用電腦一進入，即被防毒軟件辨別列為危險網站，建議用家不要進入，料又是騙取WhatsApp用戶名稱及密碼，再騎劫帳戶。

．3月1日

．稅務局呼籲市民提高警覺，稱留意聲稱由該局發出及邀請收件人申請退稅的欺詐電郵，並指相關電郵附有超連結往網站企圖取得收件人的個人及信用卡資料。稅務局澄清與該電郵並無任何關係，並已把事件交由警方作進一步調查。稅務局提醒市民，如收到可疑電郵，應提高警覺，不要開啓。

．2月15日

．證監會稱接獲公眾人士舉報，指有騙徒冒充證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀，並傳送即時文字訊息。證監會澄清訊息全屬虛假。

證監會指，騙徒常以網上垂手可得的知名人士相片為頭像，又或自稱是證監會員工或者獲證監會認可，博取信任，繼而騙取金錢和個人資料。證監會再三提醒公眾提高警覺，以免誤墮騙局，並應時常留意證監會警示名單上的最新警示。

證監會早前亦接獲舉報，指有騙徒先後冒認證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀及市場監察部執行董事梁仲賢。

．2月10日

．警方在「守網者」Facebook專頁稱，年初一傳統習俗都會親身或傳送訊息向親友拜年，但提醒如果收到親友過數要求，就要提高警覺，因很有可能是騙徒入侵了親友的WhatsApp發出詐騙訊息。專頁稱，如有懷疑，最好致電親友問清楚，順便可以親口跟對方拜年。

．2月8日

．虛擬資產交易平台JPEX案續再有新進展。警方表示，截至今日下午4時，累計接獲2,636人報案，較上一次12月6日公布時多7人，涉款共約16.1億元；被捕人數則多3人，增至70人落網，所有人已獲准保釋候查，須於2月下旬至3月下旬向警方報到。警方指，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員會積極跟進調查，並繼續聯絡涉案人士以提供相關資助查。

．深水埗警區刑事部進行代號「曠頂」行動，打擊詐騙案及洗黑錢案。行動中共拘捕103人，年齡介乎15至75歲，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案，涉及375名受害人，總損失金額接近1.8億元，成功攔截騙款接近130萬元。

最大一宗損失為一名61歲居住海外，從事科學研究的女子，因收到假冒公安電話從而將3100萬元轉賬至傀儡戶口。另一宗涉及多最受害人的騙案有81名受害人，年齡介乎23至51歲，因在網上平台購買酒店套票而被騙，騙款金額超過15萬元。

．1月31日

．警方在「守網者」Facebook專頁透露，球王美斯(Lionel Messi)將於周日（2月4日）在大球場跟香港隊進行表演賽，表演賽門票上月已火速售罊，而日前有一男子誤信騙徒購買表演賽門票，總共轉賬接近$12,000元至對方銀行戶口，其後對方失聯導致損失。

專頁透露短短一週內，警方已接獲110宗關於門票的網購騙案，較上週上升接近一倍，當中熱門高危門票包括Twins、Mirror、Seventeen演唱會（排名不分先後）、球賽門票、機票等等。

．1月30日

．司法機構近日接獲市民查詢，指以電子方式收到聲稱由司法機構發出（載有案件編號「ESS13563/2024」）的致被告傳票，要求收件人到某裁判法院應訊或繳付罰款。司法機構澄清，有關傳票並非由司法機構發出，已就事件向警方報案。

司法機構指，司法機構發出的致被告傳票，會以郵遞方式或由專人送達，而傳票上不會附有任何身分證明文件的影像。司法機構不會以電子方式送達致被告傳票。司法機構提醒市民應提高警覺，切勿依從懷疑虛假傳票上的指示或要求。如有懷疑，應向警方舉報。

．1月23日

．社會福利署呼籲市民提防社交平台上的虛假招聘廣告，指有關虛假招聘廣告載有社署標誌，內容為招募全職及兼職人員處理網站運作，但社署澄清並沒有刊登有關廣告，已就事件向警方報案，並要求有關社交平台作出跟進。社署指，市民若曾透過該廣告向任何可疑網站或來歷不明人士提供個人資料，應與警方聯絡。如有查詢，可致電社署熱線2343 2255。

．1月22日

．運輸署呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊。相關短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（HK.PCeToll[.]xyz及PC-HKeToll[.]com），企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，已把事件交警方跟進。運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，引導他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

．1月18日

．金管局呼籲市民提高警覺，提防偽冒金管局總裁余偉文就投資項目會見傳媒的網上片段。金管局嚴正澄清，相關片段中所謂報道及內容全屬虛構。

金管局呼籲市民，切勿相信不明來歷網站或社交媒體專頁所發布的訊息。欲了解金管局最新動態及工作，請瀏覽金管局網站（www.hkma.gov.hk）

．1月17日

．警方在「守網者」Facebook專頁透露，近日分別收到兩名網民報料，稱家中收到不知名的速遞信件，內有一封藍色邀請函。該函邀請收件人掃二維碼加入名為「日興商學院」的WhatsApp群組學習投資技巧。專頁稱，發現群組與過往的網上投資騙案同出一轍，群內均有大量假股民做媒、提供登錄簽到送福利、有投資明師「林Sir」教路、晚上九時直播投資課堂。專頁預計騙徒下一步會邀請市民到假網站或下載假App開戶，參與不存在的投資計劃。

專頁又稱，騙徒為求請君入甕，不計成本彩色印製精美宣傳單張，印上兩家本地金融機構的名號，更花費$18元速遞費隨機投寄，可謂明目張膽至極。

即睇過去一週詐騙投資平台/ 手機App ：

． A-HSG



．Bityard



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． PAZG



．Taxbit



．Sonhoo



．中金交易所



． 泰山投資



． 經暐通



．萬點



．1月10日

證券及期貨事務監察委員會今天（10日）發出告誡公眾公告，指有公眾人士近日向該會舉報，在WhatsApp上收到一些文字信息，對方訛稱是證監會主席雷添良及市場監察部執行董事梁仲賢，內容包括對某些股票的評論，證監會指騙徒冒認該會高層，已將上述事件轉交警方。

．1月9日

政府發言人告誡市民，勿相信網上一段以人工智能偽造的影片，假冒行政長官向市民推介一項高回報的投資計劃。政府嚴正澄清，有關影片全屬偽造、存心詐騙，並對有不法之徒假冒行政長官進行誘騙，予以嚴厲申斥。

．1月5日

．恒生銀行提醒市民慎防近期的偽冒 Facebook 與 Instagram 廣告及其隨附域址為「hxxps://hangseng[.]apply[-]logon[.]com/?fbclid=PAAaYI7lbcU81Y[-]1y58bdPZhjS1AqCfeHcI9eH6bYQl[-]gPLfYOAU0DJh4dTy8_aem_AToFu6[-]2[-]FOR26q06zgSK11dzfcfAGp36qce9RPnP-_jcY_LgxcxIckDckntHvJnl1jVz-QQ3kEIsjwlezTHE_eT」的連結。

恒生銀行指，此偽冒Facebook與Instagram廣告及其相關連結和網站顯示了恒生之商標，誘導用戶提供個人資料或e-Banking登入資料，而該Facebook與Instagram廣告及網站為偽冒性質，與恒生沒有任何關係。

．1月3日

．警方上月獲接報案，指懷疑有人在商場提供的應用程式上載曾作竄改的購物收據以騙取積分，經調查後相信有人開設多個假帳戶，自去年10月起在東九龍區3個商場的應用程式上載偽造收據，騙取價值約10萬元的積分，然後把積分當現金購物，或換取優惠券。觀塘警區重案組調查後，昨日（2日）下午在區內拘捕28歲男子及29歲女子，兩人為情侶關係，涉嫌欺詐被扣查。據悉，涉案的程式為新鴻基地產旗下The Point會員的手機程式。

．中信銀行(國際)有限公司（「信銀國際」）呼籲公衆人士及客戶提高警覺，留意以下虛假網站：

•zxgj1588[.]com



•zxgj1688[.]com



信銀國際特此聲明與該些虛假網站絕無關係，並已經通知香港警務處及香港金融管理局。信銀國際指，如有疑問，或曾向上述網站提供個人資料，請致電（852）22876767（選擇語言，然後按7）與該行聯絡。

2023年

．12月28日

．中信銀行(國際)有限公司呼籲公衆人士及客戶提高警覺，留意以下一系列虛假網站：

zxgj28[.]com

Zxgj59[.]com

zxgj75[.]com

zxgj76[.]com

zxgj82[.]com

zxgj89[.]com

zxgj97[.]com

該行指與上述虛假網站絕無關係，並已經通知香港警務處及香港金融管理局。如有疑問，或您曾向上述網站提供個人資料，請致電（852）22876767（選擇語言，然後按7）與該行聯絡。

．12月23日

．屯門醫院近日收到市民通知，收到聲稱來自屯門醫院的錄音電話，要求按指示領取文件，院方已就事件向警方報案。屯門醫院重申醫院如需要聯絡病人，會由職員親自致電病人，並會提供相關資料以核實雙方的身分。院方再次提醒市民不要向來歷不明的來電提供任何個人資料，如接到懷疑詐騙電話應向警方求助。

．12月22日

．醫管局指收到威爾斯親王醫院報告，該院接獲多位職員通知，指其醫院辦公電話收到以錄音形式發出聲稱來自威爾斯親王醫院的電話，要求按指示領取文件，錄音內容與早前公眾人士接獲的欺詐電話相似。該院已就事件向警方報案，並已透過醫院內部通訊，提醒員工對有關欺詐電話提高警覺。

醫管局重申，公立醫院如需要聯絡病人，一般會透過職員親自致電病人，並提供相關資料以核實雙方身份。醫管局提醒市民不要向來歷不明的來電提供任何個人資料，如接到懷疑詐騙電話應向警方求助。

．三名騙徒在天水圍、屯門、青衣及上水區街頭向人搭訕，詢問受害人是否認識某神醫，其後3人裡應內合，扮演神醫子女訛稱受害人「撞邪」或家中有靈體，要求受害人將家中貴重的財物放入膠袋作「祈福」之用。騙徒乖機偷龍轉鳳，騙取4名事主共25萬元。警方新界北總區刑事於周四（21日）展開拘捕行動，並於落馬洲及旺角以「以欺騙手段取得財產」分別拘捕1男2女（54至70歲），三人均持雙程證。行動中，警方在騙徒身上檢取少量相信為行騙得來的金器飾物。

．12月20日

．警方在「守網者」Facebook專頁透露，日前一名女子透過交友程式結識了一名網友，雙方聊得情投意合之際，有人游說事主到虛假投資平台KBFG開戶投資，事主不虞有詐，分16次將本金轉帳至多個本地銀行戶口，惟她之後欲提款時，被有關平台以不同藉口阻止，始知受騙，損失超過82萬元。

．12月19日

．警方反詐騙協調中心指，有騙徒偽冒「香港旅遊發展局」以名為Hello Hong Kong <hellohk@hongkongtourismboard[.]net>隨機向市民發出釣魚式欺詐電郵。訛稱市民為抽獎中獎者並贏得【東京來回機票一張】，誘使市民提供個人資料（姓名、出生日期及手機號碼）回覆電郵領取獎品。

警方作出下列呼籲：

．「香港旅遊發展局」表示並沒有此電郵地址，亦沒有舉辦過是次抽獎活動



．切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件



．切勿隨意透露個人資料、信用卡資料、三位元數安全碼及一次性密碼



．除了向官方機構驗證外，市民亦可使用守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號；



．提醒身邊親友慎防受騙



．如有懷疑，致電「防騙易18222」熱線查詢



．12月15日

．警隊網罪科facebook專頁「守網者」稱最近有網民收到假冒銀行投資經理短訊，按入連結後，對方會邀請加入WhatsApp投資群組，一步步導引下載虛假投資app，此與傳統投資騙案手法如出一轍。

．12月13日

．網上流傳，有騙徒假冒港鐵寄出港鐵免費全年車票，邀請收件人掃描二維碼去啟動全年車票，藉此盜取電話資料。港鐵澄清，並沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士使用二掃碼掃描。港鐵續指，近日沒有發出任何免費全年車票，會就事件報警。

．12月12日

．中信銀行(國際)有限公司（「信銀國際」）呼籲公衆人士及客戶提高警覺，留意網址爲zxgj89[.]com,zxgj82[.]comandzxgj75[.]com的虛假網站。中信銀行聲明與上述虛假網站絕無關係，並已經通知香港警務處及香港金融管理局。如有疑問，或曾向上述網站提供個人資料，請致電（852）22876767（選擇語言，然後按7）與該行聯絡。

．12月11日

．傳承教育（8195）發聲明稱，就若干社交媒體平台上出現對集團非執行董事麥明詩開設投資理財課程、群組之消息作出澄清。公司稱，麥明詩並沒有開設任何的「投資理財班」，或與任何機構合作開設課程，亦沒有開設任何即時通訊或提供投資建議的群組。現階段集團與麥明詩，並無計劃推出任何課程。未來若有任何其他合作，會在集團官方渠道公佈。公司又提醒，如公眾懷疑被騙或遇到可疑的邀約，請報警求助，避免造成損失。

．12月8日

．香港金融管理局呼籲提高警覺，留意一個由理慧銀行有限公司（Livi Bank Limited）所發出關於欺詐社交媒體帳戶的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。Livi Bank Limited在新聞稿提醒客戶及公眾人士慎防懷疑欺詐 Facebook 帳號，並指其品牌資料（包括商標、名稱及圖像元素）在未經授權的情況下於有關 Facebook 帳號中被使用。

Livi Bank Limited稱與以下懷疑欺詐 Facebook 帳號沒有任何關係，呼籲客戶及公眾人士切勿經以上網頁提供任何個人資料或進行任何交易。

• hxxps://www[.]facebook[.]com/profile[.]php?id=100081482692812



• hxxps://www[.]facebook[.]com/profile[.]php?id=61554512783133



．12月6日

．證券及期貨事務監察委員會舉行記者會，就一宗懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」及「BitCuped」的名稱運作。

證監會表示， BitCuped在其網站上聲稱「 Laura Cha」及「 Nicolas Aguzin」分別擔任其主席和行政總裁，與香港交易及結算所有限公司主席史美倫英名姓名Laura Cha、以及港交所執行董事兼行政總裁歐冠昇的英名姓名Nicholas Aguzin一樣，但兩人實際上均與BitCuped無關。

．司法機構呼籲市民提高警覺，提防經由電郵帳戶「Jason Ding <Jason@judiciary.hk>」及「<jasonding@judiciary.hk>」發出的電郵，有關電郵訛稱由香港特別行政區司法機構發出。司法機構已就事件向警方報案。

警隊網罪科facebook專頁「守網者」稱早前加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，驚見有騙徒在群內假冒名風水師，現身發放投資貼士招搖撞騙。（警隊網罪科facebook專頁「守網者」）

．警隊網罪科facebook專頁「守網者」稱早前加入一個名為「尚高線上俱樂部 G18」的WhatsApp投資貼士群組，驚見有騙徒在群內假冒名風水師，現身發放投資貼士招搖撞騙。

專頁稱短短一周，警方接報超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8000萬元。當中有六成案件涉及加密資產，其餘涉及中港股票。專頁稱「玲玲老師可否指點迷津，如何化解投資騙局？」

專頁稱，如遇到以下詐騙投資平台或手機App，應避之則吉：

DFCF （假冒同名證券公司）



ftplus



Inchoi



OKX（假冒虛擬資產平台）



沪聯戶融



易方達 （假冒同名資管理公司）



祥瑞寶



港易聯創



惠理通



GLPT



Qtsm



ZJ-JYS



WDZB



CNAMC



．警方反詐騙協調中心指近日有市民收到來電顯示為25511808、84462110、83391185、82850110、26682331的詐騙電話，騙徒自稱內地派出所執法人員來電（東湖派出所2551 1808、皇崗口岸派出所8446 2110、83391185、蓮花派出所8285 0110以及招商派出所 2668 2331），訛稱市民出入境證件遺失後被他人冒用開立電話卡而違反內地法例，要求提供個人資料配合案件調查，否則將會被限制出境。警方提醒，騙徒會以VOIP改號軟件技術更改來電顯示號碼，假冒成內地執法機關電話向市民致電，市民應小心提防。

．12月5日

．警方網罪科「CyberDefender守網者」Facebook貼文稱 ，毒App 近日以假冒外賣平台「戶戶送」姿態出現。日前，一名男子看到社交專頁的贊助貼文聲稱出售馬來西亞美食並轉至WhatsApp查詢，其間被誘騙按連結安裝與「戶戶送」同名的Android 毒App訂貨，並在毒App輸入銀行戶口登入名稱、密碼及理財PIN碼。騙徒其後登入其網上銀行戶口轉走$130萬元存款。

警方指，由9月至今已接報18宗以毒App手法盜取存款的報案，總損失逾$507萬元，其中四人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共$305萬。該毒App 亦曾以不同名稱出現，包括：

．戶戶送



． Deliveroo v11.1



． Deliveroo v3.9



． Deliveroo (3)



．12月4日

．中國銀行（香港）提醒客戶及公眾人士慎防偽冒短訊自稱是中銀香港職員，誘使客戶及公眾人士透過 WhatsApp 作進一步聯絡並加入一個聲稱分享投資心得的社群，該短訊內容帶有可疑連結，銀行與該等短訊沒有任何關係，並已將有關情况知會金融管理局及警方。

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．12月2日

．澳門司法警察局接獲市民檢舉，指收到“朋友”WhatsApp訊息，稱於7-11便利店舉辦的抽獎活動中獲得獎金2,000元，要求事主提供信用卡照片及一次性驗證碼以便將獎金存入事主信用卡內。由於對方頭像為其朋友，故事主相信並照辦，其後事主手機收到多筆信用卡交易短訊方知被騙，向司法警察局報案求助。

澳門司法警察局指，騙徒透過手機通訊軟件進行詐騙屢見不鮮，司警局反詐騙協調中心呼籲市民時刻保持警惕，在任何情況下都不要向他人傳送銀行卡資料，尤其是信用卡號碼、安全碼和一次性驗證碼等；如遇到親友透過網絡或電話索要以上述資料時，應直接致電對方查核事件真偽。

澳門司法警察局呼籲市民時刻保持警惕，在任何情況下都不要向他人傳送銀行卡資料。（澳門司法警察局網頁）

．12月1日

．醫管局表示收到威爾斯親王醫院報告，指該院接獲市民通知，收到以錄音形式發出聲稱來自威爾斯親王醫院的電話，要求按指示領取文件，院方已就事件向警方報案。醫管局重申公立醫院如需要聯絡病人，一般會透過職員親自致電病人，並提供相關資料以核實雙方身份，市民不要向來歷不明的來電提供任何個人資料，如接到懷疑詐騙電話應向警方求助。

．近期不少旅行社受假專頁困擾，有騙徒開設大量名稱相同或相近的假專頁進行網購詐騙。警隊網罪科facebook專頁CyberDefender 守網者盤點近兩個月標籤在「防騙視伏器」和轉交平台移除的假冒旅遊服務專頁。專頁稱，假專頁除了缺乏藍剔認證外，它們在「專頁透明度」的相關資訊也大致發出「伏味」。

．11月30日

． 虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」涉嫌詐騙，超過150多人報警。警方CyberDefender 守網者專頁公布，騙徒不斷轉變網址，試圖避開「防騙視伏器」的警示和警方追查，警方由10月起已標籤了32個與Hounax相關的網站，並轉交有關機構進行移除或攔截。

警隊網罪科facebook專頁「守網者」披露32個與Hounax有關的網址，提醒市民慎防墮騙，相關網址如下：

．11月29日

． 警方網罪科「CyberDefender守網者」Facebook貼文稱 ，發現近日有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可參加於11月30日晚上在尖沙咀星光大道一帶舉行的私人活動。

貼文稱，據悉，上述活動屬私人性質，亦只限受邀請人士參加。另外，主辦單位並沒有向公眾銷售門票，而受邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍。

．11月28日

．資深股評人陳永陸，早前被騙徒利用其名氣開設假冒網站，誘騙投資者加入網上投資造成損失。「陸叔」接受電台訪問，強調他沒有開設社交平台帳號，網上存在好多「假陸叔」，他本人亦不認識虛擬貨幣，更不會叫人投資，對於有人因此受騙而感到不開心，他呼籲投資者小心任何平台的言論，謹記投資有風險，股評人分析只是作參考，投資是自行判斷。

．11月27日

．反詐騙協調中心指，近日多名市民收到自稱廣華醫院及香港中文大學醫院職員的預錄語音來電，要求市民提供個人資料收取醫療文件。

反詐騙協調中心指，各醫院一般透過職員親自致電聯絡病人，並會提供相關資料以核實雙方的身份，提醒市民時刻保持警覺，不要向來歷不明的來電提供任何個人資料。

市民可向相關醫院查詢：

廣華醫院網站、總機電話2332 2311

香港中文大學醫院網站、總機電話3946 6888

．11月26日

．警方指假冒八達通騙案湧現，上一個星期內共接獲至少71人報案，涉及損失逾21萬元。警方指，騙徒透過短訊誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站並輸入個人資料，從而騙取財產。此外，坊間近日出現一款名為「八達通(內測)」的疑似毒App，能取得Android 用戶手機存取權限及入侵手機。

．11月25日

．警方目前接獲88宗有關虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」的騙案，受害人達131名，年齡介乎19至78歲，單筆損失最高達413萬元，而涉及的總騙款更加高達1.1億元。

HOUNAX聲稱與某金融機構合作，但事實為虛構，每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客服亦都會消失得無影無蹤，受害人隨後更被踢出群組。

．《香港01》接獲市民求助，指8月尾經社交網站加入了一個股市投資群組，由於獲利不多，被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載「HOUNAX」應用程式。其後她投入200多萬元本金，經過一段時間有所斬獲，目前戶口有1000多萬元。當她想出金時，卻被不同方式阻撓。最近「HOUNAX」表示被惡勢力查黑資金，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。以《香港01》接獲的個案，事需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。

．11月24日

．東瀛遊公布由7月下旬起發現102個偽冒專頁詐騙顧客，收到超過兩萬宗客人查詢，其中一個用東瀛遊標誌及簡稱的Facebook專頁「EGL Tours」近期推出國泰商務機位買一送一優惠，約3,000元可坐商務機位來回東京，比經濟機位還要便宜，吸引不少人留意。該個有10萬網民追蹤的專頁，與東瀛遊官方專頁名稱只少了「東瀛遊」三個字，幾可亂真。

．明愛醫院收到市民通知，指收到以錄音形式發出聲稱來自明愛醫院的電話，要求他按指示提供個人資料領取文件，院方已就事件向警方報案。

．恒生銀行呼籲慎防冒充該行Facebook 賬戶和隨附域址 「 hxxps://hangseng[.]web-hk-logiin[.]com 」 及另一個「hxxps://hangseng[.]apply-hk[.]com」的域址，恒生指相關域址會連結至偽冒網站及WhatsApp 賬戶，偽冒賬戶顯示恒生的商標，會誘導用戶提供個人資料或 e-Banking 登入資料以購買產品或服務。

．11月23日

．佯稱透過手機按掣就可賺取佣金的「刷單騙案」套路，至今仍然有人中招。CyberDefender 守網者最新上載《刷單受害人．中伏七部曲》，提示「搵錢之餘都要識睇路」。

CyberDefender 守網者最新上載《刷單受害人．中伏七步曲》。（CyberDefender 守網者專頁）

．11月22日

．針對源自非本地的詐騙電話，保安局指電訊商今年3月底至今攔截了超過140萬個以「+852」為開首的可疑來電，而今年5月1日起，電訊商已就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，至9月已發出大約1800萬個話音或文字訊息提示。

．11月21日

金管局及八達通公司今日（21）分別指出，網上再出現假冒八達通卡公司發出的欺詐短訊，內附連結讓市民點擊至未經授權網站或流動應用程式，要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。金管局並提醒市民，若曾向有關網站、流動應用程式或短訊，提供個人或戶口資料，或進行任何交易，應向警方報案。

目前已知涉及的欺詐網站及流動應用程式，包括：

hkgift[.]octopoues[.]com



hktc[.]octoepus[.]xyz



hktc[.]octopluse[.]xyz



hktc[.]octopue[.]xyz



hktc[.]oetopus[.]xyz



hktc[.]otopousi[.]xyz



hkoctop[.]octoques[.]xyz



hkoctopus[.]octoques[.]xyz



hkoctop[.]com



ocshk[.]octopues[.]xyz



octopuses[.]xyz



octp[.]octopuses[.]xyz



octopues[.]com



octopusect[.]com



exuecsn[.]com/CSL[.]apk



．11月20日

．社交媒體冒起兩個聲稱出售「香肉」的專頁，警方接獲漁農自然護理署轉介，經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假app誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

．中國銀行（香港）公布，已暫停個人及企業手機銀行在Android裝置的螢幕截圖及錄影功能，直至另行通知。中銀香港解釋，近日市面上發現有騙徒以不同藉口欺騙用戶於其流動裝置安裝附有惡意軟件（Malware）的手機應用程式，取得客戶網上銀行登入資料，新規定為保障客戶利益，該行提別提醒用戶切勿用Jailbreak（越獄）或Root機等手法改裝流動裝置。

．11月17日

．有市民使用Android手機登入毒App購物，結果被盜取銀行存款。警方facebook守網者表示毒App最近以「嘉壹百貨」名稱出現。其中兩名男受害人早前在社交平台看到平售燒乳豬的贊助貼文，經WhatsApp與賣方查詢訂購。賣方隨即提供連結要求二人先下載毒app「嘉壹百貨」，並在App內搜尋貨品及支付運費25元。他們不虞有詐，經App展示的虛假銀行登入頁面，輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼。及後兩人發現其銀行戶口在不知情下被轉走1.2萬元及9,000元。

11月12日

．警方「鑽鋒」行動一周內拘捕223人，涉款1.8億元。當中最高單一受騙款項超過910萬元港幣，自稱銀行數字資產高級分析師的騙徒在網上以租樓名義，接觸一名80歲女退休人士，取得信任後要求受害人匯款，得手後卻不知所終。

．11月10日

．警方facebook守網者發文指出，港人熱衷炒股，騙徒便看中股民心態，在社交平台假扮名人、財經分析師、藝人發出投資貼士帖文，引人入局後便叫股民安裝投資App，轉帳款項作投資本金，結果股民無法提取款項。警方短短一星期內，便接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元，包括八旬婦人被騙走逾300萬元。

．警方觀塘警區拘捕一名「彈票黨」成員，37歲被捕男子在社交平台，經一個「搵快錢」廣告被詐騙集團招攬，多次透過銀行匯入與交易不相符金額的空頭支票，試圖欺騙賣家寄貨。惟入票兩個工作天後，賣家始發現交易未能完成，方知被騙。

．11月3日

警務處反詐騙協調中心指，近日接到不同公私營機構報案，指收到自稱學校職員或老師的騙徒來電，訛稱需要訂購大量食物及用品。其後，騙徒要求賣家向指定供應商代為訂購昂貴貨品。騙徒為了減低賣家疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入賣家帳戶，進行假轉帳。

中心指，騙徒除了假冒學校職員或老師外，亦會假冒公私營機構職員致電或發信息給商家要求墊付貨款代訂。公眾不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應該在公眾網頁向相關機構查證，並留意銀行的「可用餘額」是否有該筆款項。

．11月1日

名人投資騙案

假冒名人的投資廣告。（守網者fb）

警隊網絡安全罪案調查科的facebook專頁「守網者」在11月1日發帖，過去一週，警方接報超過110宗網上投資騙案，總共損失金額逾$1億元。日前便有一名女士誤信投資貼文並按下連結，進了了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App，最終損失超過600萬元。

過去一周在報案出現的虛假投資App：



．ETH-EOS



．MetaTrader5



．EXZQ



．中華通



．滬聯戶融



．富安達



．易方機構證券



．​10月31日

偽冒AlipayHK釣魚電郵

AlipayHK提醒，市面出現冒充AlipayHK名義的釣魚電郵詐騙， 偽冒電郵為onyungsvb@outlook[.]com (支付宝hk)，偽冒網站為https://dvitadvisorsllp[.]com/-/HK/Login[.]php?page=login

．10月31日

偽冒「易通行」欺詐短訊

運輸署指，有短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（GOV.eTollHK.xyz），企圖欺騙收件人付款及騙取其車牌號碼及信用卡資料。

▼長者電話騙案宣傳圖片▼



▼警方拍片教市民揭破網上情緣及網上投資騙案▼



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▼警方「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

