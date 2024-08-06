何詩蓓回港｜備戰10月世界杯　若退役欲當心理學家：沒資質做教練

巴黎奧運香港游泳隊今早（6日）返港，兩面巴黎運動銅牌得主何詩蓓隨隊，她指會先休息一段時間再備戰10月國際泳聯世界杯賽事，直言因連續比賽，在巴黎奧運村一直處於緊張興奮狀態而睡眠不佳，故回港後最想睡一覺：「好期待嚟緊呢幾日淨係在家瞓覺咩都唔做。」對於未來，何詩蓓稱若退役希望成為心理學家，未來以觀眾身份參與游泳比賽，相信不會做教練，因無資質。



巴黎奧運香港聞游泳代表隊返港，兩面銅牌得主何詩蓓隨隊回港，指會先休息一段時間再備戰10月世界杯。（鄭子峰攝）

備戰10月世界杯比賽

今屆巴黎奧運個人奪兩面銅牌、以四面獎牌成為香港歷來最多奧運獎牌得主的何詩蓓，今晨聯同泳隊其他成員何甄陶、簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳及張心悅返港。何詩蓓步出接機大堂後稱，奧運過後暫時會休息一段時間，再投入訓練，備戰10月份亞洲3站世界杯比賽。

今屆與上屆不同因有現場觀眾：運動員訓練目的是想將收穫與大家分享

她表示，與教練商討想休息一兩星期，但教練指若繼續游需要休息較長時間，因過去多年都無好好休息。她又說上屆東京奧運因疫情無觀眾，即使組織得很好，但無觀眾都感可惜，因運動員訓練目的是想將收穫與大家分享。

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香港港泳隊代表返港。左起：、張心悅、譚凱琳、何甄陶、何詩蓓、簡綽桐、鄭莉梅。（鄭子峰攝）

問及回港後最想做的事，何詩蓓稱會先在家休息，強調最想睡覺，因在奧運村連續參加比賽，「咁緊張、咁興奮瞓得唔好」，完成比賽後又仍在狀態，故也睡得不好，「好期待黎緊呢幾日淨係在家瞓覺咩都唔做。」

若退役欲心理學家不做教練：我冇做教練資質

對於退役後安排，她稱很大機會不會做教練，「我冇做教練資質」，稱做教練要對游泳有好深認識，要好有耐性，「我有好好教練，我覺得我永遠做唔到佢咁」，未來更想當心理學家，可能會用觀眾身份參與游泳比賽。