何詩蓓回港｜當作最後奧運　代表香港是光榮：我喺香港長大學游水

巴黎奧運香港游泳隊今早（6日）返港，兩面巴黎運動銅牌得主何詩蓓隨隊，她形容今屆奧運氣氛好，因其家人及香港市民都能到現場觀看比賽，而她在場內亦見到許多香港人及香港區旗，像大家慶祝盛事。她又稱今屆奧運後更肯定能代表香港出賽是她的光榮，尤其擔任開幕禮持旗手：「因為我喺香港出生、香港長大、香港學游水，我覺得代表香港係理所當然。」



巴黎奧運香港聞游泳代表隊返港，兩面銅牌得主何詩蓓隨隊回港。（鄭子峰攝）

何詩蓓今晨聯同泳隊成員何甄陶、簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳及張心悅返港，她稱上屆東京奧運因疫情無觀眾，即使策劃得再好也未能與觀眾分享收穫，今屆巴黎奧運則氣氛很好，她的家人及香港市民都有到巴黎看比賽，場外內見好多香港人及香港區旗，形容像大家慶祝盛事：「今屆去奧運心態唔同，之前為比賽好緊張，今次希望想享受」，又稱不知能更去下屆奧運，故將今屆當成最後一屆，想擁抱成個時刻。

愛爾蘭與香港混血的何詩蓓，談到能代表香港是光榮：「我不嬲講法，因為我在香港出生、香港長大、香港學游水，我覺得代表香港係理所當然」，今屆奧運後更肯定能代表香港出賽是她的光榮，尤其擔任開幕式持旗手。

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她指每次泳池見到香港人持香港旗都會揮手，感激港人即使在她游得好與不好，甚至凌晨3點比賽都會觀看及支持。對於兩面銅牌合共300萬元獎金，何稱未決定用法，但會用作感謝背後團隊，強調團隊付出許多，沒有他們努力不會達到今日成績。

至於港隊泳隊未來，何稱張心悅「咁細個都去到奧運」，包括歐鎧淳參與5屆奧運，長遠有許多泳手，很多年紀輕的運動員正在進步。

香港港泳隊代表返港。左起：張心悅、譚凱琳、何甄陶、何詩蓓、簡綽桐、鄭莉梅。（鄭子峰攝）