城巴加薪2024｜官宣加3.6%　車長及維修工等至少加$810　9.1生效

城巴宣布本年度全體員工整體加薪3.6%，會維持去年的加薪最低保障安排，令前線同事薪酬調整不少於810元，在計及最低加薪保障後，平均加薪幅度為3.86%。相關加幅較九巴及龍運高0.08個百分點，但全職車長及維修人員等前線員工加薪生效日期為9月1日；非前線員工將如期進行年度工作表現評核，須按其表現於2025年1月才調整薪酬。



城巴宣布本年度全體員工整體加薪3.6%。（城巴提供）

城巴表示，儘管市場環境仍然艱鉅，巴士服務的客量及收入尚未完全恢復，但仍視同事為團隊的最重要資產，管理團隊今年主動邀請勞資協商會、工會及同事代表參與多場會議，聽取各方對薪酬調整的期望及意見，同時探討改善待遇及工作環境的可行方案，多次會議後決定為全體同事整體加薪3.6%。

城巴稱維持加薪最低保障安排，前線員工、包括全職車長及維修員工等，將獲得最低加薪保障810元，在計及最低加薪保障後，城巴員工平均加薪幅度為3.86%。

城巴宣布本年度全體員工整體加薪3.6%。（資料圖片/張浩維攝）

城巴續稱，過去一年持續面對通脹壓力，包括工資、燃油、供應鏈等成本上升，票價卻維持於同一水平超過一年，未有跟隨成本調整。儘管經營面臨困難，但仍決定提出具競爭力的加薪方案答謝同事的付出。

城巴又指，目前已提供領先市場的福利政策，包括24周全薪產假和2周全薪侍產假，今年更進一步推出「子女結婚假」，讓同事與子女同慶這件人生大事。

城巴宣布本年度全體員工整體加薪3.6%。（資料圖片/張浩維攝）。（資料圖片）

城巴有限公司職工會稱向公司提加薪4.25%，但城巴稱只能加3.4%，職工會先後修改要求加幅至4%及3.65%，最終公司同意加薪3.6%。職工會稱城巴為確保長遠發展及挽留人才，應持續改善員工工作環境及待遇，認為今次加薪幅度與職工會提出有些微差距，期望日後城巴盈利改善後與員長分享成果。