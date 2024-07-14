氫巴｜首次行駛隧道　城巴不再購柴油車　冀氫能與電能車7:3比例

全港首輛氫能雙層巴士、城巴170線今日（14日）首次行駛隧道。該路線以華富邨巴士站為起點，全程載客行經3條隧道。



城巴董事總經理李卓豪表示，目前不會再購入新的柴油巴士，只會購買效能更高的新能源巴士，期望實現氫能巴士能一換一。初步計劃是採購7成氫能巴士，3成電能巴士，較符合城巴的營運需求。



城巴氫能巴士，今日（14日）首次行駛隧道，圖為行經紅隧三連圖。（鄭子峰攝）

城巴氫能巴士，今日（14日）首次行駛隧道，圖為行經紅隧三連圖。（鄭子峰攝）

城巴氫能巴士，今日（14日）首次行駛隧道，圖為行經紅隧三連圖。（鄭子峰攝）

城巴今日邀請多名政府官員乘搭氫能巴士，見證首班行經海底隧道的氫巴，抵達華富邨總站點。

城巴董事總經理李卓豪表示，目前不會再購入新的柴油巴士，只會購買效能更高的新能源巴士，期望實現氫能巴士能一換一，替代柴油巴士的目標。初步計劃是採購7成氫能巴士，3成電能巴士，較符合城巴的營運需求。城巴目標是2045年前全車隊用上氫能或電動巴士。

城巴邀請各位官員及賓客，乘搭氫能巴士，首次行經隧道。（鄭子峰攝）

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立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，目前製造一輛氫能巴士大概需要800萬元，希望待批量生產、技術更成熟後能夠減低至每輛500萬元。他又指，灰氫成本比綠氫低很多，更符合營運效益，日後會利用太陽能製氫廠。

接載賓客的首航氫巴抵達華富邨，在場已有大量巴士迷早已在場等候，舉著自製的打氣牌，更有人為「首次行駛」作了歌曲，即場大聲獻唱。

城巴隨即開放首輛行使隧道的載客氫能170線雙層氫能巴士，接載乘客，當中大部分都是巴士迷，很快就坐滿了，站位也所剩無幾，有些巴士迷坐在樓梯上。沿路上，都看到有未能登上首班車的巴士迷在路邊、行人天橋，紅綠燈處守候，冀見證首輛行經隧道的氫能巴士駛過。

該輛首架行經隧道的170線，由華富邨開往沙田站，順序行經香港仔隧道、紅磡海隧和獅子山隧道，每當首航氫巴通過一條隧道，車上的巴士迷都激動大叫。

何先生（右）、何太，一上車就表示，「氫能巴士是輕微冷氣巴士」。（陳麗娟攝）

車內冷氣不足，風力微弱。一些乘客已經濕透了衣服，巴士迷也忍不住吐槽「還沒下車就中暑了」。乘客何先生、何太，一上車就表示「氫能巴士是輕微冷氣巴士」。亦有市民乘客表示「像坐上了移動桑拿房」。

視障人士陳先生表示，滿意目前的無障礙設施，若在候車有聲音提示到站車為幾號線會更好。（陳麗娟攝）

視障人士陳先生也是巴士的忠實粉絲。他表示，香港路況嚴峻，對車輛性能要求高，各種新能源車性能數據還需進一步研究。又指，城巴有徵求他們盲人的意見來改善無障礙設施，認為城巴做得比電車好，例如在扶手等方面，滿意目前的無障礙設施，若在候車有聲音提示到站車為幾號線會更好。

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巴士迷黃先生舉著自製的手繪打氣牌，在華富總站等候上車，他等候了逾6小時，就為了見證氫能巴士的首次行駛，還興奮地為首航高歌，以表達他的激動心情。

來自柴灣的12歲周同學，今早9時就到華富邨等候，他手持腳架打算將整個車程都記錄下來。他在小時候已受爸爸的影響，從而愛上巴士，至今有10年了。他的巴士迷爸爸今天有事，未能一起來乘搭氫能巴。