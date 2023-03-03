超級焚化爐I．PARK1鍋爐真身曝光　預製組件重6,000噸運輸耗三天

全港首座處理都市固體廢物的超級焚化爐「I．PARK1」預計於2025年落成，第一個巨型機電設備組件已於2月12日運抵本港。該組件重約6,000噸，為I．PARK1六個鍋爐焚燒組件的其中一個，由珠海預製工場橫跨150公里，送至石鼓洲外海人工島工地，單計運輸時間已耗時三日，而這種付運方法亦是香港初次嘗試。



目前承建商正繼續基建設施及組裝工作，包括安裝儀器及接駁電力系統。環境保護署首席環境保護主任鄧偉權指，「組裝合成」建築法的好處是可以提升成本效益，令多項工程可以同時進行。他預計，I．PARK1餘下11個組件可於今年第三季前全部運抵香港。



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I．PARK1共有12個巨型機電設備組件，包括6個鍋爐焚燒組件，6個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座法國埃菲爾鐵塔的鋼結構重量，承建商使用「組裝合成」建築法，於珠海完成主要機電設備組件，並由躉船運輸過來人工島以完成裝嵌。

環保署首席環境保護主任鄧偉權指，海上運輸須選擇低風浪、天氣良好的情況進行，並密切留意過程突變，今次運送須先使用「自走式模組化運輸車」 ，把鍋爐焚燒組件由珠海預製場運載至躉船，航行24小時、跨越150公里路線後，來到人工島再花6小時安排組件上岸，並使用6輛特製運輸車付運至島上特定位置，整個過程足足耗時三天。

I．PARK1首個巨型機電設備組件重約6,000噸，由珠海航行24小時、跨越150公里路線運抵石鼓洲外海人工島工地。（盧翊銘攝）

付運需視乎潮汐、風速

鄧偉權表示，此組件原定於2月7日抵港，不過受天氣影響行程延遲，「主要係因為潮水漲退呢樣嘢，潮水漲退同埋躉船平衡，好多時候都會用返嗰個壓水艙（作為標準），要實時一路睇住個變化同埋潮汐嘅變化去處理運送，尤其是上岸個一部份，」他指，付運時浪高不可超過一米、風速每秒不可超過5米（m/s），運輸團隊事先經過非常精密的計算之外，過程中亦需視乎海上實際情況「執生」，此付運模式亦為香港首例。

鄧偉權說，今次成功運送如此大型組件，需要結合天時地利人和，標誌著本港首座轉廢為能設施的工程踏入新里程碑，吸收今次經驗後，相信以後運送其餘11個組件會更為順利。

體積較小的煙道氣體處理系統組件重約2,500噸，之後會以兩個為單位付運至人工島。他預計，本月內會有下一個組件運抵香港，所有組件可於今年第三季前全部抵達香港，但強調天氣為主要因素，不排除順延付運時間。

I．PARK1共有12個巨型機電設備組件，包括6個窩爐焚燒組件（右）及6個煙道氣體處理系統組件（左），總重量達5萬公噸。（盧翊銘攝）

工地目前正建造主處理大樓及完善基建設施，並為組件接駁電力系統及安裝儀器，以及配合其他土木工程進行組裝工作。鄧偉權指出，「組裝合成」建築法令預製組件不需佔用工地，讓多項工程可以同時進行，亦更容易控制生產過程，可以提升生產效能、施工質素、工地安全、環保表現及成本效益，該署日後其他轉廢為能設施亦會朝同一方向設計。

I．PARK1投入運作後，都市固體廢物將以貨櫃裝載，每日以船隻從現有的廢物轉運站送抵石鼓洲外海人工島碼頭焚化，過程所產生的熱量會被回收，產生的電力供綜合廢物管理設施日常運作，剩餘電力會經由海底電纜輸出至現有電網。被處理的都市固體廢物體積可減少90%，以固體廢物取代石化燃料發電及減少都市固體廢物的堆填量，每年估計可減少約440,000公噸的溫室氣體排放。

同時，工地目前正建造I．PARK1主處理大樓及完善基建設施。（盧翊銘攝）

I．PARK1採用「3T」焚化技術，即所謂控制溫度（Temperature）、湍流（Turbulence）和時間（Time），鄧偉權說，廢物會在特別設計的焚燒爐內會以攝氏850度以上的高溫燃燒，其產生的廢氣亦要同一溫度下停留最少兩秒，加上高湍流技術，確保廢物所產生的有機物及二噁英可被分解。

I．PARK2已選址屯門曾咀中部煤灰湖，鄧偉權指，已委聘顧問進行勘察、初期環境評估及土地平整，相關工作正進行得如火如荼。