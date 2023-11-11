新世界維港泳｜尖沙咀海上遊樂場期間限定一天　逾萬人報名玩

「新世界維港泳」將於明天舉行，今年更新增舉辦全港首個海上遊樂場，於星光大道終點區旁邊的水域，停泊兩艘大型躉船，場上搭建六大設施包括彈床、鞦韆等，供市民打卡玩樂。海上遊樂場於明日早上9時至下午4時45分開放，暫計劃只開放一天。



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兩躉船合併成海上遊樂場 六大設施合打卡玩樂

船上設有六大遊樂設施，記者到場視察，長2.25米的維港泳巨形浮波，後方會噴出肥皂泡；「無邊鞦韆」設於船邊位置，讓參加者背靠維港景色拍照，鞦韆底部有鐵鏈鎖上，確保搖晃幅度安全；「巨型飛天泳手」屬懸吊半空的汽球装置，由於天氣關係，今日則未有開放。

另外，玩樂設施包括「相躍彈床」，參加者可進入圓形狀、圍欄1.5米高的彈床，每個彈床只限一人遊玩，限時3分鐘。

「海岸滾輪」的轉盤設有兩枝高低不一、由海棉包裹的圓柱，當裝置啟動後，圓柱會緩慢轉圈「追趕」參加者。（廖雁雄攝）

「海岸滾輪」為一個大轉盤，上面設有兩枝高低不一、由海棉包裹的圓柱，當裝置啟動後，圓柱會緩慢轉圈「追趕」參加者，每次限6人遊玩，限時2分鐘。「快樂#PowerUp抱抱池」，設有滑梯和鋪滿不同形狀大小軟墊，讓家長及子女可一同玩樂。

新世界發展特別項目主管董正綱指，遊樂場已收到逾萬人報名，冀海上遊樂場能吸引國外遊客參加，邊玩邊感受海濱景色，令大家「開開心心」 。海濱事務委員會主席吳永順指維港是世界級景觀，希望大家能透過遊樂場感受美景。

參與須知：



參加者必須年滿6歲及身高達1米或以上；未滿14歲者，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同。人場參加者必須穿著運動鞋及潔淨襪子。參加者須於所屬時段最少15分鐘前抵達活動登記處，遲進場者將不獲延長參加時間。