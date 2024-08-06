母欠債與夫燒炭圖與兩子同死　9歲子呈畫作望團圓　官判夫婦囚9月

母親為居屋裝修等費等向財務公司借款，終欠下300萬巨債，不堪壓力下，在「愛妻號」丈夫協助下在家燒炭，圖與一對當時 6及2歲的兒子同死，最終未有成功。兩夫婦經審訊被裁定虐兒罪成，他們今(6日)在區域法院求情，由律師呈上長子所畫的全家福，畫中各人都笑容滿面，並寫上：「開開心心，全家團聚」，兩子亦稱渴望能一家團聚。法官周燕珠判刑時指，被告夫婦燒炭時，兩子並不知情，沒有選擇生存的權利，他們當時雖然沒有受傷，但心靈卻受到傷害，考慮兩童的福祉等因素，判夫婦監禁9個月。



兩名被告分別為女被告CYS（35歲）及男被告WYC（41歲），同被控1項虐兒罪。案發於2021年11月4日及5日，男童X和Y當時分別6歲和2歲。兩被告曾獲保釋，女被告於2022年7月誕下一女。男童X及Y現與胞妹現時分別為9歲、5歲和2歲。

女被告CYS（35歲）及男被告WYC（41歲）在區域法院被裁定虐兒罪成，判囚9個月。

哥哥X以為母在滅鼠

辯方求情指，報告顯示弟弟Y因當時太年幼，已不記得事件；至於哥哥X則不知悉當時正燒炭，以為是在滅鼠，因女被告告知他家中有老鼠。報告亦指，X和Y有適應困難，尤其因和父母分離，令他們沒有安全感，其中X感不安、焦慮，並會哭泣。

兩被告案發後不能與兩子同住

辯方形容事件是悲劇，亦不是一般常見的虐兒案。兩名被告因極大壓力而犯案。自本案後，他們不能和兩子同住，失去和他們的成長時間，已受到很大的懲罰。

女被告見長子畫作即痛哭

辯方又呈上多封求情信，包括哥哥X繪畫他們一家五口的畫作。法官指示把畫作給予兩被告觀看，女被告在犯人欄見畫即痛哭。法官指X成績不錯，並任班長，指他是可造之材，辯方回應指「仲有啲創意」，法官繼而指畫作中「全部人都笑容滿面」，X亦寫上「開開心心，全家團聚」。

已破產單位亦將被沒收

辯方又透露女被告已破產。同時銀行因被告未能償還按揭，展開民事訟訴，法庭已對涉案單位頒下收樓令，該收樓令尚未執行。

男被告愛妻號順應妻燒炭要求

法官判刑時指，兩被告為人父母，有責任照顧子女。惟女被告因無力還款而決定燒炭，作為「愛妻號」的男被告則順應要求。惟兩人犯案時，X和Y不知情，沒有選擇生存的權利。此外，案發時為凌晨時份犯案，一般人正熟睡，難以揭發案件。

兩童事後承受心靈傷害

法官續指，X和Y在案中沒有受傷，但事後承受心靈傷害。被告被還押後，X和Y的相關行為亦浮現，承受不能承受的痛楚和焦慮。兩被告獲保釋後，X的成績有進步，Y的情緒亦回復正常。法官指，X和Y期望與父母重聚。考慮X和Y的福祉等因素，法官最終判兩名被告監禁9個月。

案件編號：DCCC 129/2023