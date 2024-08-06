I．PARK1焚化爐產剩餘電售兩電　議員：須公開市價、售價及收益

石鼓洲超級焚化爐I．PARK1預料明年落成，屆時將成為香港首個轉廢為能焚化設施，聯同2030年代初落成的第二期I．PARK2，料可輸出達14.4億度剩餘電量至電網。環保署回應傳媒指，會以燃料成本價將焚化爐生產的剩餘電力賣予電力公司。



現時污泥處理廠T · PARK同樣將剩餘電力售予電力公司，每度電售0.8元，而中電現時平均每度電費收1.429元，較政府售價高近8成。立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，T · PARK與I．PARK的規模不一，加上電費會因應不同因素調整，預料I．PARK未必會每度電售0.8元，但他期望，政府屆時能透明公開售電市價及收益等資料，讓公眾知道賣電收益。



位於石鼓洲旁的人工島上的I•PARK1 去年年中開始，已由珠海預製工場運送預備組件到人工島，截至今年5月，所有預備組件已運抵人工島。（黃浩謙攝）

政府目標2035年停用填填區處理垃圾，並正積極興建首個可轉廢為能焚化爐，其中I．PARK1預料明年落成，預料每年可產4.8億度剩餘電力，相等於10萬戶家庭用電量；I．PARK2則有望提早兩年、於2030年代初落成，料每年可產9.6億度剩餘電力，相等於20萬戶用電，即兩設施運作後，每年可輸出達14.4億度剩餘電量至電網、提供約30萬戶家庭用電。對於電力去向，環保署回應傳媒指，I．PARK1會以燃料成本價將焚化爐生產的剩餘電力賣予電力公司，政府正與電力公司商討電力接駁安排，售電收入也會擬入政府收入。

位於石鼓洲旁的人工島上的I•PARK1 由去年年中開始將預備組件由珠海預製工場運送至人工島，截至今年5月，所有預備組件已運抵人工島。（黃浩謙攝）

T · PARK每度電售0.8元 I．PARK售電價未必一樣

現時污泥處理廠T · PARK同樣將剩餘電力售予電力公司，每度電售0.8元，而中電現時平均每度電費收1.429元，較政府售價高近8成。立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，T · PARK與I．PARK的規模不一，加上電費會因應不同因素調整，I．PARK未必會每度電售0.8元，屆時亦會以市價出售。他指，I．PARK1預料在2026年啟用，短期內未必會公布售電的資料，不過他期望，政府會透明地公開屆時售電市價、政府收益等資料，讓公眾知道賣電收益、I．PARK營運費用等。立法會議員梁熙表示，I．PARK所產出的電只佔全港用電極少，長遠應該鼓勵發展潔淨能源。而針對兩電買賣電力之間的差價，他認為，未來仍有調整空間。

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環團：不應把焚化爐視為發電站

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，以焚燒垃圾產生能源的成本十分貴，他強調，不應把焚化爐視為發電站。他提到，焚燒垃圾必定會產生能源，賣給兩電的做法屬「無可厚非」，不過，若要達致減碳的效果，兩電需要相應地減少以化石燃料所產生的電能，「如果焚化爐產生4.8億度電，佢自己 (兩電) 要喺化石燃料產生嘅電減少4.8億度電。」他強調，焚化爐所產生的並非潔淨能源。

現時，污泥處理廠T · PARK同樣將剩餘電力售予電力公司，他指，污泥此類型的廢物無可避免，但I · PARK焚燒的為都市固體廢物，其實可以避免。

他稱，能源效率方面，I ∙PARK1會處理全港約三分之一的垃圾，產生4.8億度電，但4.8億度電只足夠10萬戶使用，只佔全港用電量百分之一。