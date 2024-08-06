淘寶即日起買滿人民幣99元包郵到港　16類服飾商品包單車及行李箱

喜歡網購的港人好消息來了！淘寶香港站宣布，用戶即日起（6日）購買服飾商品滿人民幣99元（折合約108港元），包郵到香港自提點，毋須再額外支付跨境運費。涵蓋範圍包括16類服飾商品，除了衣服鞋履外，並包括過去運費更高的健身用品、單車及行李箱等。此外，淘寶香港站會每日發放價值達160元的優惠券，其中買滿200元減100元先到先得，送完即止。



淘寶香港站宣布，用戶即日起（6日）購買服飾商品滿人民幣99元，包郵到香港自提點。（淘寶提供圖片）

淘寶香港站每日發放價值達160元的優惠券。（淘寶提供圖片）

包郵到香港自提點 覆蓋逾1,000萬件商品

淘寶香港站宣布，用戶由即日起購買服飾商品滿人民幣99元，包郵到香港自提點，覆蓋逾1,000萬件商品，涵蓋16類服飾商品，並適用於所有「HK本地退」標籤的商品。

用戶每日打開淘寶香港站首頁，可在服飾包郵專區領取優惠券，准跨店使用，合共價值達160元，包括滿99元減10元；滿249元減50元；以及限量優惠券滿200元減100元。

用戶每日打開淘寶香港站首頁，可在服飾包郵專區領取優惠券。（網頁截圖）

淘寶香港站用戶毋須再額外支付跨境運費。（視覺中國）

8月中下旬舉行新勢力周 將推更多優惠券

淘寶香港站表示，服飾優惠陸續有來，例如每年推出的「新勢力周」促銷活動，將於8月中下旬舉行，屆時會推出更多優惠券禮包。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，服飾一直是香港用戶購物最多的三大類目之一，去年「雙11」期間已開始提供指定商品包郵服務。他並指會貼合港人的需要，不斷提升平台服務，以帶來更好的體驗。

用戶購買100多元的行李箱，毋須付上數十元的運費。（淘寶提供圖片）

16類服飾產品包括自行車及健身用品

16類服飾產品包括︰男女裝衣服鞋履、精品、內衣／家居服、箱包皮具、服飾配件／皮帶／帽子／圍巾／手錶、眼鏡、自行車或騎行裝備／零配件、運動衣服鞋履或休閒服裝、運動包和配件、運動／瑜伽／健身或球迷用品、戶外／登山／露營或旅行用品、童裝、童鞋、飾品／流行首飾或時尚飾品。

換言之，過去因體積大小而運費較高的行李箱，亦涵蓋在淘寶包郵到港的商品中。適逢暑假為港人出外旅遊的旺季，用戶毋須再為購買100多元的行李箱，卻付上數十元的運費。