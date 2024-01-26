管制即棄塑膠｜4.22禁售膠棉花棒　淘寶買得唔得？環保署稱不受限

4月22日起，香港將實施首階段即棄膠餐具管制，禁止商戶銷售即棄塑膠棉花棒、膠牙籤等物品。有用開膠棉花棒的網民擔心，屆時市面將會無替代品，隨時要在淘寶網購。不過也有人擔心在淘寶網買「違禁品」，或觸犯法例。



環保署回覆《香港01》時表示，有關新法例適用於本地的實體及網上零售業務，至於非本地的網上零售平台，並不受新法例規管。



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政府去年10月通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，以管制即棄膠餐具和其他塑膠產品。管制將分兩個階段實施。第一階段包括禁止商戶銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，同時禁止銷售及免費提供即棄塑膠棉花棒、膠牙籤及雨傘袋等。

任何人一旦違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高罰款可達10萬元。

有關法例雖然距離實施還有3個月，但不少網民都表示擔心用慣的棉花棒、膠牙籤會被搶光，表明會在法例實施前大批入貨，亦有人稱日後可在淘寶網購相關貨品。不過淘寶網購塑膠棉花棒做法，日後的法例是否容許，不少人都抱有質疑。

有網民提出日後可於淘寶網購棉花棒。（淘寶網截圖）

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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環保署：新法例不針對一般市民

環保署回覆《香港01》時表示，有關新法例適用於本地的實體及網上零售業務，至於非本地的網上零售平台，並不受新法例規管，意味日後在淘寶網購塑膠棉花棒不違法。

環保署強調，新法例下的管制計劃並不針對一般市民。法例只針對在業務過程中製造、銷售或供應相關產品的行為。一般市民在日常生活中並不會因購買及使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例。

值得一提，隨著新法例將於4月22日實施，超市、藥房陸續出現相關物品的替代品，例如已有零售商出售木製棉花棒，替代膠棉花棒。