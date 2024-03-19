重案警就危駕上訴　行車記錄卻未拍到意外　律師：淘寶貨性能不佳

重案組警員把車停泊元朗時，被一名附近工作的男子指其車影響其他車輛出入，兩人因而口角並報警，警員欲駛車離開時疑撞到該男子右腳，事後被票控危險駕駛並被裁定罪成，判罰5千元。警員不服裁決，今（19日）向高等法院提出上訴，代表警員的律師指事主口供不可信，又稱根據行車紀錄儀的記錄，警員的車並未造成阻路，惟法官追問為何該行車記錄儀卻拍不到意外的一刻，律師即稱因記錄儀是淘寶貨，性能不佳，又強調警員當時只為免生事端而非害怕而駛離現場。法官稱會於6年月內頒布結果。



上訴人李泳錄（案發時26歲），被控於2021年5月15日，在元朗無名路近公庵路近燈柱AD4083危險駕駛。

上訴人李泳錄不服被票控危險駕駛罪成提出上訴。(凌子淇攝)

王被撞向跌腳傷獲3日病假

案情指李當日在案發路口位置泊車，王姓事主其後返回現場，指李停泊的位置會阻礙其他車輛進出，並稱已經報警及要求李勿離開現場。二人遂起爭執，期間李將座駕後駛準備離開，但撞到王的右膝，導致王失平衡向後跌。王其後往醫院求醫，獲發3日病假。

質疑王誇大傷勢誣告李

代表李的律陳詞時，本案屬一對一情況，王的可靠性為關鍵。王聲稱右膝被撞致紅腫，但其病假紙只寫他右腳及右腳踝痛，似乎有誣告李之嫌；又指當時李打算駕車離開，卻被王阻止，質疑王才是挑起事端的一方。從李的行車紀錄儀片段可見，案發路段相當闊，大型貨車能從路口駛出，可見李的座駕並無阻路。

行車紀錄儀未拍到意外一刻

法官卻指行車紀錄儀未有拍到事發一刻，上訴方解釋說，該行車紀錄儀是淘寶購入，性能不好，當時因Wi-Fi問題剛巧拍不到事發一刻，又指李本身是重案組警員，他有主動將片段交給警方。

自言是重案組警員無理由驚

針對原審裁定李因聽到王「吹雞」，感到害怕而駕車離開，上訴方指李是因為聽到王「吹雞」，為免生事端所以離開，強調李並非因為害怕，又指李：「無理由要驚，重案組警員嚟。」法官質疑李既然是警員，若知道王已報警，為何仍要離開現場，又指一名負責任的警員，更應等待警察到場，反問：「如果係警察，更加應該睇你吹咗啲咩人嚟啦。」

官指王從沒說傷勢嚴重

上訴方又質疑，原審指若王要誣告李，大可誇大傷勢，亦不會承認他曾與李爭執，但這些假設缺乏證據支持，而且他的病假紙也無法支持他有任何嚴重傷勢，原審不能藉此作出唯一無可抗拒推論。法官則指王從沒說他有嚴重傷勢，病假紙亦只是籠統說出他的病徵，上訴方很難因為病假紙上沒寫他有腳腫，便質疑他沒有實際病徵。

待警到場處理糾紛才是最佳辦法

律政司代表則回應指，王事後的病假紙只是簡單陳述他的傷患，有別於醫療報告，原審亦沒有裁定病假紙內容準確。法官同意一般來說，詳細傷勢不會紀錄在病假紙上。此外，律政司又指，若王當時報警是想警察處理泊車紛爭，若李想免生事端，這是最好的解決方法。

案件編號：HCMA249/2022