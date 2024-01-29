恒大欠債2.6萬億　重組方案甚至不是方案　官稱清盤能保障債權人

中國恒大集團自2022年被申請清盤，經過6度押後，事隔19個月，今早(29日)再在高等法院聆訊時，恒大的法律代表作最後嘗試要求押後，主審法官陳靜芬回應一句：「Enough is enough.（夠了）」便頒下清盤令。陳官下午頒下判辭解釋理由，透露恒大負債高等2.38萬億人民幣(約2.6萬億港元)，多次提出的重組方案都未有進展，最後提到的方案甚至不算是一個重組方案。陳官認為，公司若不再由其創辦人許家印控制，或更有效發行新股或債務工具，相信清盤更能保障債權人的權益，因而頒下清盤令。



是次聆訊除了呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited， 亦有其他債權人，包括債權人小組AHG等。

法官相信，恒大不再由創辦人許家印控制將有助發行新股或其他債務工具。（資料圖片）

公司根本資不抵債

判辭透露，恒大集團的負債分為離岸和境內債務兩類，其中離岸債務為253.58億美元，境內債務為169.33億美元，合共約422.91億美元(即約3298.7億港元)。單就本案的呈請人，恒大集團拖欠8.62億港元。法官又指，恒大集團資不抵債。根據恒大集團於2023年9月的報告，截至同年6月30日，恒大集團共有1.74萬億人民幣的資產，而負債則為2.38萬億人民幣。

提議債務轉恒大汽車等股份不可行

清盤案於2022年9月首次聆訊，之後多番押後，以處理債務重組方案。其中去年12月的第五次聆訊，該方案涉及把債務轉換為恒大、恒大物業及恒大汽車的股份，呈請人在書面陳詞指該方案並不可行，但庭上表示不要求立即頒下清盤令。法官遂同意押後，但表明恒大集團需在下次聆訊時提交更詳細的資料，並爭取債權人支持。

無提進一步資料非真誠推出方案

惟法官指，經8星期押後，恒大集團未有提供進一步資料。債權人小組AHG一方在書面陳詞指，恒大集團未有提供涉案資料，顯示該公司非真誠地推出有效的重案方案。

安邁顧問有限公司董事總經理黃詠詩（右）及Edward Simon Middleon（左）今午被委任為恒大清盤人。(朱棨新攝)

新方案甚至不是一個重組方案

同時，恒大集團亦於同月26日向法庭申請押後3個月，以提供最新的重案方案。 惟法官形容，該「最新的重案方案」甚至不是一個重組方案，更遑論是一個完整的方案。如原本的債權人分為多組，而新方案把會把其中的A、C兩組，統一為一個組別，但兩組債權人的權益不同，質疑是否可視為同一組，並以同一方式對待。

非由許家印控制有助發行新股

法官最後指，呈請至今已19個月，恒大集團未能提供可行的重組方案，讓案件再押後。相反，法官認為頒下清盤令可更為保障債權人的權益，獨立的清盤人可掌控公司，保存相關資產。此外，法官指若恒大集團不再由創辦人許家印控制，有助公司發行新股或債務工具。考慮以上因素，法官決定頒下清盤令。

案件編號：HCCW220/2022