西九文化區至明年6月將辦逾600場活動　4大旗艦藝術節陸續登場

西九文化區周二（6日）公布，從即日起至明年6月，將舉辦4個大型旗艦藝術節、重量級演出，上演合共50多個節目、超過600場活動，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈、教育及拓展等多個範疇。其中，4大藝術節分別為：自由爵士音樂節、小劇場戲曲節、自由舞，以及西九家Fun藝術節。



戲曲中心委約製作的小劇場粵劇作品：《霸王別姬》（新編），將在小劇場戲曲節演出。（西九文化區網站圖片）

第七屆小劇場戲曲節率先在10月3日至24日登場，上演不同流派和風格約100分鐘小劇場原創戲曲實驗作品，除戲曲中心委約製作的3齣小劇場粵劇作品：《霸王別姬》（新編）、《文廣探谷》及《奉天承運》外，今屆還特別呈獻兩個內地劇團於境外首演的作品，當中更有跨劇種合作的新突破，兩個作品分別為小劇場川劇《霸王別姬》，以及小劇場崑劇《草橋驚夢》。今年戲曲節更設一系列古飾今戴手作工作坊，延續戲曲藝術的承傳與創新。

第六屆自由爵士音樂節將於10月24至27日舉行，演出者包括美國爵士樂巨匠Herbie Hancock。（西九文化區網站圖片）

自由爵士音樂節匯聚大師 包括格林美獎得主

第六屆自由爵士音樂節將於10月24至27日舉行，演出者包括美國爵士樂巨匠Herbie Hancock、格林美獎得主Antonio Sánchez、印尼爵士鋼琴家Joey Alexander等。本地流行樂隊RubberBand也將首度與音樂人雷柏熹合作構思演出，雷柏熹將以爵士大樂團形式，重編多首RubberBand的歌曲及香港電影音樂，擦出爵士樂結合廣東歌的新火花。音樂節的演出陣容、節目及售票詳情，將會稍後公布。

集結本地及國際舞蹈藝術家的第二屆「自由舞」，將於11月21日至12月15日舉行，以「Re：TIME and SPACE」為題，透過不同藝術家的作品重新探索、回應和想像時間和空間的概念。本地著名舞蹈藝術家楊春江將以西九委約新作《異靈異性「自由空間天體樂園」》，延續其二十多年前開展的多媒體獨舞系列，並為自由舞揭開序幕。緊接有泰國、希臘、奧地利等不同國際舞蹈藝術家，為「自由舞」帶來多個作品。

西九家FUN藝術節 知名雜技團Circa將演出

至於廣受大小朋友歡迎的西九家FUN藝術節，將於明年3月載譽歸來，雲集本地及國際知名藝術家及藝術團隊，除再度於藝術公園設置巨型藝術裝置，亦將呈獻多場老幼皆宜的表演節目、互動體驗及工作坊等，包括：來自澳洲的國際知名當代雜技團Circa結合馬戲和多媒體，以奇幻迷人的方式呈現聖桑的《動物嘉年華》；以及加拿大劇團 CORPUS 將在戶外設大泡泡裝置，上演童話般的動人默劇《La bulle》等。

國際著名編舞家Wayne McGregor新作《深淵水母》的國際巡迴，將於9月在香港進行亞洲首演。（西九文化區網站圖片）

除了4大藝術節，西九文化區並將舉辦一系列活動，包括9月有國際著名編舞家Wayne McGregor新作《深淵水母》國際巡迴的亞洲首演；11月有台北國光劇團與日本關東橫濱能樂堂進行跨界合作，打造出前所未有的創新劇作《繡襦夢》和《牡丹亭》； 以及闊別香港舞台10年、越劇第一女小生茅威濤將於明年4月重臨香港，帶領浙江小百花越劇團呈獻兩場新編作品《蘇東坡》等。此外，西九將於2025年5月呈獻百老匯經典音樂劇《搖滾芭比》香港版。