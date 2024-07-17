政府准西九文化區賣樓支撐營運　鄭泳舜冀有助解決資金流問題

民建聯民政及文體事務發言人、立法會議員鄭泳舜指，理解政府批准有條件地放寬二○一六年批准的西九文化區「加強財務安排」，可將17萬平方米住宅部分由「出租」變「出售」，收益撥歸西九文化管理局，用於營運開支，並作為向銀行融資的長遠還款能力證明，從而支持西九文化管理局的持續營運需要。他期望新財務安排，有助解決西九目前的資金流問題。



楊潤雄（右）與唐英年一齊見記者，講解政府批准有條件地放寬二○一六年批准的西九文化區（西九）「加強財務安排」（歐嘉樂攝）

鄭泳舜冀西九文化區開拓更多收入模式

鄭泳舜指，西九文化區的可持續發展至關重要，出售住宅只是其中一個收入來源，希望西九文化區管理局未來能開拓更多收入模式，包括透過吸引更多具國際水平的文化節目落戶、售賣不同文創產品和提供餐飲服務等，讓場地更容易租出，市民更願意在園區花費，增加局方收入。

鄭泳舜指出西九文化區鄰近高鐵站，可發展成吸引更多旅客前往的旅遊景點（資料圖片/馮子健攝）

他指出西九文化區鄰近高鐵站，可發展成吸引更多旅客前往的旅遊景點，推動文化旅遊，建議當局提供更多配套支援西九文化區，例如推出「Hong Kong Pass」旅遊通行證，讓訪港遊客在優惠價格下，有更多旅遊產品選擇，迎合現時的旅遊模式。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）偕同西管理局主席唐英年講解相關決定。楊指，行政長官會同行政會議於昨日（16日）批准有條件地放寬2016年批准的西九文化區「加強財務安排」，解除西九第2區住宅發展項目「只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，允許出售該區的住宅發展項目，現有西九發展圖則已准許的170 280平方米住宅總樓面面積維持不變。

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地，圖為主要設施規劃圖。（立法會文件）

政府預計上述放寬將使管理局可繼續其運作約10年。西九文化區管理局須嚴格遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標，包括每三年的營運赤字上限以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限；就新發展項目而言，管理局須向政府證明並令其信納任何新建議的成本預算合理，方可獲批作已承擔項目。

西九住宅項目招標時間表需發展局同意

管理局須就每項涉及住宅的發展項目提交招標時間表，供發展局同意，並就這些項目的住宅部分的底價釐定機制和批出標書建議，徵詢發展局的意見。