母乳餵哺｜林正財指應先鼓勵商場建設施　若效果欠佳始研立法推動

平機會「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳研究」結果顯示超過八成餵哺母乳或集乳被訪女性，認為應該在公眾地方提供更多餵哺母乳或集乳的設施。行政會議成員林正財今（7日）指，香港不少商場有建立母乳餵哺設施，政府會視乎母乳餵哺推廣力度，如鼓勵效果不理想，或會考慮以行政措施或立法推動，但會先在業界推廣，「鼓勵市民多接納，應該支持鼓勵，我哋眾多媽咪餵哺母乳。」



平機會今公布調查報告，點出現時公眾處所母乳餵哺設施的種種問題。（鍾蒨宜攝）

平機會去年六月至九月完成諮詢最近兩年曾餵哺母乳的婦女的意見，同時審核50個商場、50個政府處所的母乳餵哺設施，及與30名餵哺母乳婦女進行焦點小組討論。結果顯示，除住所外，有86% 婦女會選擇使用商場哺乳室、對其滿意度比政府處所哺乳室高。至於沒有在公眾場所餵哺的母親則表示，餵哺令她或其他人感到尷尬、在其他地方進行更方便，研究點出多個現時哺乳設施的問題，設施不足是其中之一。

行政會議成員林正財8月7日指，先在業界推廣母乳餵哺，如鼓勵效果不理想，或會考慮以行政措施或立法推動，但會先在業界推廣。（容嘉儀攝）

林正財今日出席一個領展商場活動後稱，作為兒科醫生，他認為餵哺母乳不論對嬰兒或母親都有好處，港府過去數年有政策鼓勵餵哺母乳，除了在醫院宣傳，亦將會建立母乳庫。

林正財表示，確聽到市民有聲音指上班或外出時，在餵哺母乳方面有不便之處，他呼籲市民應該對母乳餵哺有更多接納和支持。他認為，政府可先以鼓勵方式推動商場設立餵哺母乳設施，若力度不足，下一步才考慮採取行政措施或以立法方式推動。