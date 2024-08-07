八達通發現偽冒釣魚短訊　稱不會SMS發第三方超連結　已報金管局

八達通今日（7日）提醒市民和客戶提高警覺、注意可疑SMS短訊及網站，重申不會透過SMS 短訊向客戶發送載有未經授權的第三方公司網站的超連結，市民須三思而後行。香港金融管理局亦表示，留意到八達通有關「網絡釣魚」短訊及欺詐網站的新聞稿，指儲值支付工具持牌人已向金管局匯報事件，呼籲市民提高警覺，若曾向相關網站提供個人資料，應報警求助。



八達通提醒市民和客戶提高警覺注意可疑SMS短訊及網站。（資料圖片）

八達通今日發聲明，提醒市民和客戶提高警覺注意可疑SMS短訊及網站，指八達通不會透過SMS 短訊向客戶發送載有未經授權的第三方公司網站的超連結。八達通呼籲市民保護自己防墮「網路釣魚」陷阱，在點擊任何短訊、電子郵件或網站的可疑超連結之前，應「三思而後行」。

八達通續稱，已通知金管局，又指絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人及/ 或賬戶資料，若有任何疑慮，或者曾在可疑網站提供個人資料，應致電2266 2222與八達通聯絡。

金管局提醒公眾，任何人士若曾向該短訊或網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該短訊或網站進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案。（資料圖片）

金管局則提醒公眾，任何人士若曾向該短訊或網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該短訊或網站進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。