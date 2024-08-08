江旻憓退役入馬會　港隊總教練稱尊重：佢係好有想法及規劃嘅女仔

世一「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍項目中奪得金牌後宣佈退役，周日（11 日)將加入任對外事務助理經理，港隊劍擊總教練鄭兆康在電台節目表示，相信江旻憓的決定是經過深思熟慮，每位運動員終有一日會轉型，因此支持以及尊重她的決定 ，又指，江旻憓退役對團隊實力有一定影響。不過劍擊隊亦有不少成績傑出的後輩，形容「後備力量足夠」。



譚志源（右）在Facebook上公布江旻憓（左）加入香港賽馬會公司事務部，8月11日履新，任職對外事務助理經理。（譚志源Facebook截圖）

鄭兆康表示，相信江旻惠的決定是經過深思熟慮，每位運動員終有一日會轉型，因此支持以及尊重她的決定 。鄭兆康指，江旻惠在奧運後正式交代退役的決定，但奧運前「多多少少」知道，他形容江旻惠，「讀書好叻、好自律，非常有想法嘅運動員。」相信退役以及轉型的決定已經過深思熟慮。

香港劍擊隊總教練鄭兆康。（香港劍擊總會圖片）

江旻惠教練Octavian-Petru Zidaru（Tavi）早前指，未來仍會在2026年世錦賽努力，被問到是Tavi 是否不知道江旻惠的決定時，鄭兆康表示，大賽前兩人可能避免談論相關事情，以免受影響。

被問到香港劍擊隊其中一位世界級運動員退役會否影響隊內資源時，他指，體院以及政府對劍擊投放的資源多，不擔心受影響，不過江旻惠在團體為1號主力，對團隊實力有一定影響。不過他指，劍擊隊亦有不少成績傑出的後輩，形容「後備力量足夠」。他提到，江旻惠由2015年成全職運動員後亦是一步一步由亞錦賽頭16名，直至現時成為一位世界級運動員，期望後輩亦可以一步一步成長。