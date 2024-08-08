松屋香港｜首間分店8.11佐敦莊士倫敦廣場開幕　冀年內開第二分店

愛去日本，在當地甚至香港想食牛肉飯、牛肉丼，又多一個選擇！1966在東京創立的連鎖牛肉飯專門店「松屋」（Matsuya）周日（11日）會在佐敦開設首間香港專營店，該店店鋪面積超過3,000平方呎，設45個座位。

香港松屋餐飲有限公司董事總經理浜野隼也表示，希望年內於香港開設第二間分店。根據松屋香港Facebook官方專頁周三（7日）貼文，香港首間直營店將於周六（10日）上午9時至晚上8時試運，貼文更附上定價為35元的招牌牛肉飯。



1966在東京創立至今的連鎖牛肉飯專門店「松屋」今年8月11日會在佐敦開設首間門店。（政府新聞處）

投資推廣署今日（8日）宣布，來自東京的連鎖牛肉飯專門店「松屋」位於佐敦的首間門店將於8月11日正式開幕。該店選址九龍佐敦莊士倫敦廣場，店鋪面積超過3,000平方呎，共設45個座位。

香港松屋餐飲有限公司董事總經理浜野隼表示，香港人喜歡外出用餐，而日本料理一直深受港人歡迎。他又提到，希望年內於香港開設第二間分店，而松屋香港辦事處將支援香港直營店的營運，包括採購、商品開發、開設分店和增聘員工等後勤職責。

1966在東京創立至今的連鎖牛肉飯專門店「松屋」今年8月11日會在佐敦開設首間門店。（政府新聞處）

據署方介紹，松屋是以連鎖快餐店形式經營並且價格相宜的日式牛肉飯專門店，於1966年在東京創立至今，在日本擁有1,265間門店及18間海外店。松屋的牛肉飯、定食及咖喱等招牌菜一直廣受歡迎。

投資推廣署助理署長蔣學禮則指，松屋落戶香港印證他們對本地飲食市場的支持與信心。

松屋香港專頁稱周末試業 招牌牛肉飯賣$35

根據松屋香港Facebook官方專頁周三的貼文，該於香港開設的首間直營店將於周六上午9時至晚上8時試業營運，貼文更附上定價為35元的招牌牛肉飯，而有網民分享餐牌所見，松屋香港有39元起的早餐提供，咖喱飯類、燒牛肉定食、西式及日式炙烤鮭魚以及燒牛肉定食等價錢由35元至69元不等。