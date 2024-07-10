齊柏林牛肉飯牛丼家｜7.12登陸旺角　實試29元分量夠、芝士控必試

齊柏林向來以賣熱狗出名，現推出日式丼飯餐廳「GYUDONYA牛丼家」於7.12在旺角開幕！餐廳食物種類頗多，CP值超高，最平26元已經可以歎一碗牛肉丼，記者實試竟然食不完！而且設有不少一人座位，非常適合打工仔一人食飯，或者同一家大小相約共聚！餐廳營業至凌晨2點，以後在旺角想食宵夜又有多一個新選擇。

《香港01》「好食玩飛」記者獲邀，第一時間為大家實地測評，想知有甚麼推介菜式和食物質素，即看下文了解更多！

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【牛丼家】齊柏林旗下日式丼飯 7.12進駐旺角

齊柏林熱狗在香港可謂人盡皆知，而旗下的「GYUDONYA牛丼家」主打日式丼飯，其中不乏牛肉、和牛漢堡扒、雞肉、豚肉以及鰻魚丼飯。餐廳走平民路線，定價十分吸引，而餐廳亦推出優惠套餐，加配小食及飲品在10元至20元不等，小食方面餐廳提供蔬菜、公魚仔及炸雞，飲品暫時提供冰茶及白桃汁。

【牛丼家】必食推介#1 當家牛丼——26元起，份量十足啖啖肉！

招牌當家牛丼雖然最平只需26元，但店家絲毫不吝嗇！牛肉份量十足且肥瘦相間，肥美多汁的牛肉鋪在熱騰騰的白飯上，配上恰到好處的香炒洋蔥，每一口都能品嚐到牛肉的柔軟口感。米飯軟硬適中，佐以特製的濃郁牛肉醬汁，十分滿足。

餐廳提供的所有丼飯都有S/M/L三種分量選擇，無論是小鳥胃還是偏大食的你都可以找到適合自己的分量。女記者試食為需要加3元的M號牛肉飯（29元），但最後沒有食完已經十分飽。如果覺得牛肉飯單調，餐廳亦有溫泉蛋牛肉飯、香蔥牛肉飯、咖喱牛肉飯以及雙重芝士牛肉飯，種類繁多，滿足不同口味的食客！

【牛丼家】必食推介#2 雙重芝士牛魔王飯——邪惡拉絲，芝士控必點！

牛魔王系列是店家另一大招牌，今次試食芝士牛魔王飯（52元起），一上檯就馬上聞到濃郁的芝士香氣，厚切和牛漢堡扒外層煎至酥脆，內層軟熟，再淋上滿滿的馬蘇里拉和巴馬臣熔岩芝士，雙重芝士的濃郁香氣與漢堡扒的肉香完美融合，芝士趁熱還可以拉絲，幸福又滿足！

原來集團過去曾推出和牛漢堡和熟成牛肉，於是立志讓顧客以平民價享受到頂級和牛美味。如果覺得雙重芝士太邪惡，餐廳亦有原味、香蔥、咖喱口味的牛魔王飯，配上特製屬於港人口味的牛魔王醬汁，十分惹味，喜歡和牛漢堡扒的大家不妨一試！

【牛丼家】環境舒適，設有「一人自閉位」還可叉電！

餐廳環境乾淨整潔，佔地3,000呎，有上下兩層，近100個座位，空間感十足！試業期間率先開放1樓，提供日式丼飯。而餐廳亦將於八月中開始提供一人火鍋，分別有壽喜燒牛鍋及豬骨湯牛鍋。餐廳設有自助點餐機，最吸引的是一樓設有不少「一人自閉位」，而且墻上配備插座，十分貼心，打工仔想一個人歎牛肉飯也絲毫不用怕尷尬！

【牛丼家】新店開張期間限定優惠 $100歎5碗牛肉飯

為慶祝新品牌登陸，在優惠期間即日起至7月31日,蒞臨「GYUDONYA 牛丼家」即可以100元購買5張牛肉飯 (中)券 (價值145元)，可於2024年9月30日或之前使用，優惠啱哂愛吃牛肉飯的您！

GYUDONYA 牛丼家

地址:旺角通菜街123號盛世酒店1樓及2樓（旺角B2出口步行2分鐘）

營業時間:07:30am - 02:00am



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