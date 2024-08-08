隱蔽照顧者誰來救？縱背重擔　過去三年10宗慘劇僅3宗有社工跟進

隱蔽照顧者｜香港人口老化問題嚴重，「以老護老」的情況普遍，近年更接連發生照顧者承受不住壓力殺害被照顧者的慘劇。政府關注照顧者心理健康議題，近年推出了不同措施，支援照顧者，其中包括，設立24小時照顧者支援專線、提高照顧者津貼等。社會福利署亦推行了「支援長者及照顧者先導計劃」，透過關愛隊探訪或接觸，識別有需要的長者、跟進服務及安裝平安鐘等。



不過，今年首八個月就發生了四宗照顧者命案慘劇，昨日(7日)，觀塘一對母子昨日被發現倒斃在樓上寓所，初步懷疑60歲兒子意外暈倒失救，其82歲患病母親因失去照顧而死亡。翻查資料，過去三年發生了10宗照顧者命案，當中只有3宗有向社工或社署尋求協助。



社署推行「支援長者及照顧者先導計劃」，透過關愛隊探訪或接觸，識別有需要的長者、跟進服務及安裝平安鐘等。(資料圖片)

香港人口老化問題嚴重，根據政府統計處資料，65歲及以上長者的比例在2021年為20.5%，預料在2046年會上升至36.0%。人口老化令「以老護老」的情況變得普遍，近年接連發生照顧者承受不住壓力殺害被照顧者的慘劇。政府近年關注照顧者心理健康議題，推出了不同措施，支援照顧者，其中包括，設立24小時照顧者支援專線、提高照顧者津貼等。社會福利署亦推行了「支援長者及照顧者先導計劃」，透過關愛隊探訪或接觸，識別有需要的長者、跟進服務及安裝平安鐘等。

計及今次慘劇及翻查資料，過去三年發生了10宗照顧者命案，只有3宗有向社工或社署尋求協助。

2022年9月3日

一名女住客報案，她激動報稱其子於屋內身亡。消防及警方接報趕抵時，首先發現報案女子坐於單位窗邊企圖跳樓，救援人員破門入內救人，發現一名年約5歲的男童於屋內昏迷，面色發黑，其全身有逾30多處嚴重可疑傷勢，包括刮傷、瘀傷，面部亦遍佈紫黑瘀痕，疑屬新傷舊患，送院後證實不治。報案人被拉回安全位置，亦送院治理，警方調查後懷疑男童遭人長時間虐待，並拘捕男童母親涉嫌謀殺。

涉事家庭有社工跟進，初步調查指，社工曾嘗試定期探訪，但被捕人不太願意被接觸，因此探訪不太成功。

女事主獲救送院。（張家豪攝）

2023年5月14日

33歲女子與母親失聯多日報警求助，消防破門入屋赫見報案人外公及母親伏屍單位內。兩人生前均有長期病患，其中女兒已接受截肢手術，須坐輪椅代步。社會福利署稱，高度關注事件，會盡快聯絡有關家庭，按其福利需要提供適切協助。

2023年5月25日

一名六旬漢疑在家中企圖以膠袋笠頭殺害患腦病的39歲女兒，妻子立即上前制止，男事主其後發現在大廈會所男廁內以繩上吊死亡。社署指，此非社署社工的跟進個案。

2023年6月13日

一對吳姓年老姊弟居於跑馬地，長年相依為命，75歲胞姊患有淋巴癌及高血壓，因行動不便，長期卧床及需要坐輪椅，由71歲弟弟獨力照顧。弟弟疑在廁所內跌倒失救致死，胞姊無法報警求救，只能躺臥睡房床上。社工上門探訪時因沒人應門而揭發事件，男事主當場死亡，而胞姊則因長期沒進食而脫水，清醒由救護車送院治理。

2023年9月22日

一對智力有問題的五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，加上年邁母親入院，以致兩兄弟在家中乏人照顧，懷疑飢餓致死。醫管局查詢時表示，兩名死者自2018年起未有再向精神科專科門診覆診。

社署指，此非社署社工的跟進個案。

2023年10月5日

一名患抑鬱症母親患，懷疑母親照顧兩子心力交瘁，突然刀傷兒子再以刺腹自殘。3人腹部割傷，尚幸傷口不深，並無生命危險。該位媽媽曾向社工求助，透露照顧有壓力。

2024年1月30日

一對長者夫婦被發現在港鐵車站殘廁內輕生，71歲女事主患腦退化十多年，近年身體情況轉差，要入住安老院，80歲丈夫則與兒子同住。丈夫在住所留遺書後，到安老院接走妻子，繼而到石門站殘廁內自尋短見。

社會福利署表示，涉事夫婦並非社會福利署社工的跟進個案。

港鐵石門站殘廁發生企圖謀殺及自殺案，一對年長夫婦男死女傷，殘廁內遺下一部輪椅，大批警員在場調查。（林振華攝）

2024年3月27日

71歲的女事主長年照顧患有腦退化症及肌肉萎縮84歲的丈夫，女事主亦深受抑鬱症困擾，當日女傭欲為姓男僱主換尿片時，驚見他口、鼻遭膠紙封住，倒斃床上，女事主則割頸𠝹手尋死，事後留醫瑪嘉烈醫院，情況危殆。

社署指，此非社署社工的跟進個案。

2024年5月13日

一名58歲媽媽疑患心臟病，擔心無力照顧32歲中度智障兒子，母親節翌日攬子燒炭，雙雙不治。

社署指，此非社署社工的跟進個案。

葵芳邨發生倫常命案，一名獨力照顧中度智障兒子的母親，攜子在寓所內燒炭自殺雙亡。法醫到場檢驗兩人遺體，警方鑑證科人員亦到場蒐證。（林振華攝）

2024年8月7日

一對分別82歲及60歲的母子失聯數日，業主報案揭發兩人倒斃屋內。涉事母親有長期病患，並要長期臥床，日常需要由兒子照顧起居飲食，懷疑兒子意外暈倒失救死亡，母親亦因缺乏照顧而死。