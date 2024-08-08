觀塘隱蔽照顧者｜綜援家庭家訪沒要求支援　孫玉菡籲社會織密個網

觀塘一對母子昨日（7日）被發現倒斃在樓上寓所，初步懷疑60歲兒子意外暈倒失救，其82歲患病母親因缺乏照顧而死亡。勞工及福利局局長孫玉菡今（8日）回應事件稱，相關家庭是綜授受助家庭，社署對上一次家訪是去年11月，「但兩位一路無話需要福利支援」。

問及如社署沒有跟進個案，家庭又未有要求支援，當局是否就「由佢」，孫玉菡指該如家庭有需要社署或支援機構都會提供服務：「知道大家都關注，希望盡可能織密個網，將隱蔽有風險嘅個案搵出嚟。 」



勞工及福利局局長孫玉菡今（8日）出席活動回應觀塘事件，表示對事件感到難過及惋惜。（黃浩謙攝）

孫玉菡表示，對事件感到難過及惋惜，並提及翻查紀錄得悉該母子是社署下的綜援的受助家庭，而社署在去年11月做過一次家訪，但該家庭並沒有要求過其他社會特別福利支援，指在制度下如有需要就會提供協助。

他呼籲市民大眾要一同努力，因已步入老年社會，家庭可能都是60歲以上人士互相照顧，又指政府已投入大量資源，包括院舍、日間服務及24小時熱線182183支援，但鄰舍也應互助，如大家發現身邊老人可「行多一步」問候一聲、打多個電話。

問及如社署沒有跟進個案，而家庭又未有要求支援，社署是否會「由佢」，他就回應指該母子是綜援受助戶，所以在系統下都會有家訪，如家庭有需要，社署或支援機構都會提供服務；他又指，「知道大家都關注，希望盡可能織密個網，將隱蔽有風險嘅個案搵出嚟。 」故已在今年4月在荃灣及南區與關愛隊合作，探訪隱蔽單老或雙老戶，至今已探訪3000多戶老人家，幫100多人資助使用平安鐘。「我哋會根據成效，積極考慮喺其他區推廣。」旨在盡可能找到隱蔽長者戶。

他提到，香港很多長者以老護老，市民要一同幫忙，呼籲有需要家庭「最簡單都係打個電話，182183。」問到涉事家庭是否有致電過熱線，他表示手頭上資料，「起碼到而家，見唔到有一個特別去求助。」事件仍要留相關部門調查，大家都不希望再見到不幸事件。

問到為何沒有社署或醫務社工沒有介入事件，他指社福系統要跟風險為本，有需要家庭會提供支援，而該家庭就是通過綜援在財政上的支援。