城巴推三日制車長　返三日放兩日方便自製長假　福利與全職看齊

城巴宣布推出「三日制車長」崗位並展開招聘計劃，受聘後車長只須「返三日即放兩日」，即推算每月只須上班約18天，車長可利用休息日快閃旅行，或以最少年假就可自製一周長假期。三日制車長及其家屬也獲免費巴士乘車證，享有與全職車長同等福利。若以每個上班日工作約10小時計算，三日制車長可享月薪逾21,000 元，另設6,000元新人迎新獎金，申請只需年滿21歲及持有1號私家車牌滿1年。



城巴宣布推出「三日制車長」崗位並展開招聘計劃。（城巴提供）

城巴表示，Z世代（Gen Z）追求工作和生活平衡，更要享受有質素的「充電」假期，故推出「三日制車長」，旨在提供兩全其美的工作方案，採用更具彈性的「返三日放兩日」循環制時間表，即每工作三天，便能享有兩個休息日，車長不但能夠善用休息日享受「宅度假」甚至來個快閃旅行，更能夠以最少年假自製長達一周的悠長假期。

城巴指，每名「三日制車長」將享有與全職車長同等福利，包括乘車證、人壽及人身意外保險、完善家庭友善政策，及24周全薪產假和2周全薪侍產假等。以每個上班日工作約10小時計算，料車長月薪可達逾21,000元，另設6,000元新人迎新獎金，有意申請者只需年滿21歲及持有1號私家車牌滿1年。

「三日制車長」招聘計劃目前適用於港島區、機場及東涌巴士路線，城巴亦同時正積極招聘全職車長，有意應徵者可親臨城巴車長招聘日，或於網上登記、致電或使用WhatsApp即時通訊軟件，發送訊息至城巴招聘熱線5562 2152查詢。