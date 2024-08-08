英國騷亂｜居錫菲港人指新聞片誇張　生活未太大影響　暫一切如常

7月29日，英國發生一場持刀殺傷兒童事件，隨即引爆多日連串示威及騷亂，至今已拘捕逾400人。香港保安局周二（6日）提醒當地港人要注意人身安全，指香港對英國發出的黃色外遊警示仍然生效。



有居英國錫菲的港人阿杰就表示，當初看新聞會稍有擔心，但後來發覺生活沒有太大影響，店舖亦照常營業，「根本係一切如常，其實係無分別」。有英國升學顧問指，英國地方大，可以減少避免前往示威區，而且不是有太多港人居住示威區，相信對港人影響不大。



7月29日，英國發生一場持刀殺傷兒童事件，隨即爆發多日連串示威及騷亂，至今已拘捕逾400人。（Reuters）

街上多了警察巡邏 以前「好難見到有警察」

示威騷亂在利物浦、錫菲等城市爆發，與女朋友居於錫菲的阿杰表示，這兩日都有外出到市中心買餸，情況沒有甚麼特別，但留意到街上多了警察巡邏及截查身分證，「平時其實好難見到有警察嘅，你想搵警察佢都唔係咁易畀你搵到。」

他昨日在街上逗留約半小時至45分鐘，就見到有4、5個警察在市中心，截查不同種族的人，阿杰稱自己未被截查，「其實佢哋對Asian亞洲人係寬容啲，因為Asian喺呢邊都偏向守規矩。」

2024年8月2日，英國民眾在利物浦一座清真寺外參加反歧視抗議活動，玻璃上的標語：「歡迎難民，制止極右翼」。（Reuters）

港人：當初看新聞稍有擔心 及後發現沒有太大影響

被問到會否擔心示威情況，他表示當初看新聞會稍有擔心，「因為新聞嘅畫面係幾誇張。」惟他生活上就沒有太大影響，指剛在英國紹斯波特（Southport）發生事件時擔心，但過幾日後發現並沒有太大分別。他認為，或許因為地方大，自己居住位置離市中心有一段距離，駕車需時15至20分鐘，故「搞都唔會搞到嚟我哋呢邊，都無嘢畀佢哋搞。」

他提到昨日外出到市中心買餸時一度擔心店舖會否「閂哂」，身邊都有朋友因事件而需在家工作，惟當他外出後發現全部店舖也有營業，「根本係一切如常，其實係無分別。」而阿杰本身工作也是長期在家工作，故完全沒有影響，他引述居住倫敦的朋友形容「唔講直頭唔記得咗（有示威）」。

他指，居住位置相對平靜，唯獨在（Roseland）羅斯蘭最近有一間難民酒店曾被示威者燒垃圾桶、打玻璃窗，「嗰度已經係最近，我過去起碼要揸九個字車。」他在在社交媒體上見到附近曾有較為和平的集會，沒有激進示威。

英國升學顧問英識教育執行總監陳思銘。（資料圖片）

陳思銘下周到英國 不感擔心

英國升學顧問中心英識教育執行總監陳思銘（Samuel）表示，自己正打算下周到英國，並無擔心當地情況，又形容英國很大，可避免去相關地帶。他指有朋友住利物浦都會擔心，亦會減少外出，但八九成本地人朋友因非住示威地帶，「佢哋連有呢啲事情都唔知。」陳思銘認為，英國的各種訊息更新速度快，故他也不會太擔心。

香港保安局對英國發出黃色外遊警示

7月29日，英國有人在一個以Taylor Swift為主題的舞蹈和瑜伽活動中持刀施襲，造成3名女童死亡，而該疑兇一度被廣泛誤傳指是穆斯林，事件因而激發極右分子在英國多地發起示威，並接連爆發多日騷亂，破壞民居及建築物等，警方已拘捕逾400人。

香港保安局於周二（6日）晚上約7時，發文提醒當地港人要注意人身安全，如需協助，可透過致電入境處的熱線，或中國駐英國大使館等方式求助；又提及到香港對英國發出的黃色外遊警示現時仍然生效，呼籲計劃前往英國或正在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。