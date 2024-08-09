控煙酒辦新蒲崗取締吸煙產品展示箱　首7月發124傳票打擊違例廣告

衞生署控煙酒辦公室周四（8日）在新蒲崗採取執法行動，繼續加強打擊違法展示吸煙產品廣告。行動中在兩間店舖檢取4個吸煙產品展示箱，店舖涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》下有關禁止吸煙產品廣告的條文，調查仍在進行中。



2024年8月8日，控煙酒辦在新蒲崗採取執法行動，繼續加強打擊違法展示吸煙產品廣告。圖示控煙酒辦人員在店鋪進行執法工作。（政府新聞處圖片）

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人均不得以任何形式展示或安排展示任何吸煙產品廣告，違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。如屬持續罪行，則在罪行持續期間，每日另加罰款1,500元。

由去年1月至今年7月，控煙酒辦已移除超過2,130個載有吸煙產品廣告的網頁、社群媒體帳號或貼文。同期就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為，共發出124張傳票及43封警告信。

衞生署發言人指出，政府會持續透過多管齊下的控煙措施，署方去年亦開始加強主動便裝執法和跨部門聯合行動。違例吸煙檢控數字大幅提升，發出的定額罰款通知書由2022年約6,290張，上升超過6成至去年的逾10,260張。

為加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動，控煙酒辦在過去12個月採取過百次針對性行動。此外，控煙酒辦向違例吸煙者發出145張定額罰款通知書，及向協助教唆違例吸煙及相關罪行的酒吧／食肆負責人及店員發出74張傳票。