控煙酒辦深水埗兩店檢走吸煙產品展示箱　稱有機制打擊公屋派傳單

私煙問題猖獗，有區議員指近日接到大量有關私煙廣告投訴，廣告不止見於巴士站牌、垃圾桶、商場洗手間，連公共屋邨也有人派發俗稱「點心紙」的香煙傳單。



衞生署控煙酒辦公室表今日（23日）在深水埗區採取執法行動，加強打擊違法展示吸煙產品廣告。行動中，控煙酒辦人員在兩間店鋪檢取三個吸煙產品展示箱，有關店鋪涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》有關禁止吸煙產品廣告的條文。



控煙酒辦又指，與警方和房屋署建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。



衞生署控煙酒辦公室今日（23日）在深水埗區採取執法行動，打擊違法展示吸煙產品廣告。（政府新聞處圖片）

過去一年半移除超過1900個網上吸煙產品相關廣告

衞生署指，控煙酒辦今日深水埗區採取執法行動，加強打擊違法展示吸煙產品廣告。行動中，控煙酒辦人員在兩間店鋪檢取三個吸煙產品展示箱，有關店鋪涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》有關禁止吸煙產品廣告的條文。相關調查仍在進行中。

衞生署發言人強調，署方一直密切監察及持續執法，嚴厲打擊違反《條例》的活動，並嚴肅跟進所有相關投訴。由2023年1月至今年6月，控煙酒辦移除超過1,900個載有吸煙產品廣告的網頁、社群媒體帳號或貼文；同期控煙酒辦亦就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為共發出123張傳票及42封警告信。

衞生署控煙酒辦公室今日（23日）在深水埗區採取執法行動，打擊違法展示吸煙產品廣告。圖示店舖展示的兩個吸煙產品展示箱。（政府新聞處圖片）

過去3.5年成功檢控14名派發吸煙產品傳單違例者

衞生署續指，控煙酒辦自今年1月起已與警方、房屋署，以及香港海關在全港各區多個公共屋邨進行近200次聯合行動，打擊在公共屋邨的販賣私煙及相關宣傳活動。

控煙酒辦與警方和房屋署亦已建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控14名派發吸煙產品傳單（涉及15宗個案）的違例者，定罪個案最高判罰款港幣8000元。控煙酒辦會持續採取相關行動。

衞生署控煙酒辦公室今日（23日）在深水埗區採取執法行動，打擊違法展示吸煙產品廣告。圖示店鋪展示的吸煙產品展示箱。（政府新聞處圖片）

就政府早前已宣布會在短期內推出10項控煙措施，當中包括實施全煙害警示包裝，以及禁止加味煙（薄荷煙、糖果／水果煙）。

衞生署指，科學證據說明吸煙產品的包裝、以及添加味道，會降低消費者對煙草危害的意識，增加非吸煙人士開始吸煙的機會，認為這些控煙措施將能有效減弱吸煙產品的推廣效果。