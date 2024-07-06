盧寵茂形容就牙科生實習爭議已達共識　控煙措施「絕對未去到盡」

政府修例強制明年起的本地牙科畢業生要在公營體系實習，醫務衞生局局長盧寵茂出席電視台節目《有理有得傾》時指，明白牙科學生對實習要求有意見，亦明白牙科醫學院在實習培訓上未有好好與學生解釋，但牙管會已主動與學生會面解釋情況，形容雙方絕對是已達成共識。



此外，就近日推出的10項短期控煙措施方面，外界有不少聲音批評是「去得太盡」，他則澄清「絕對未去到盡」，以加煙稅為例，亦非一下子去到世衞所要求的75%稅項，強調香港多年來控煙措施是「多管齊下、循序漸進」。



政府修例擬強制本地牙科生明年畢業的學生要在公營體系實習，醫務衞生局引述牙管會評，指摘港大牙醫學士課程存在結構問題。（港大牙醫學院網頁）

本地牙科生明年起畢業的學生要在公營體系實習，惹來不少牙科生表明反對。醫務衞生局其後引述牙管會評，指摘港大牙醫學士課程存在結構問題，事件軒然大波。局長盧寵茂今早接受傳媒訪問時指，草案亦已到最後的立法階段，相信很快會通過，而牙管會亦早前與牙醫學生會面說明情況。

他補充，明白牙科學生對實習要求有意見，加上牙科醫學院次之前在實習培訓上未有好好與學生解釋，形容雙方絕對是已達成共識。

就近日推出的10項短期控煙措施方面，盧寵茂則表明措施「絕對未去到盡」。他解釋，以加煙稅為例，世衛一直建議煙草產品的售價其中有75%應是稅款，我們去年時加了煙草稅時都是去約62%、63%，而今年再加一次，直至現時仍是約65%，「所以你看我們是循序漸進，我們不會一步到位加至75%。」