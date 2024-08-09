精進母企高層減薪2%　業界嘆私人市場項目「餅唔夠食」：處境嚴峻

精進建築工程、精進建築母公司興聯集團主席潘榕，日前向員工發信指遇上歷年最艱難逆境，有董事及高層要求減薪，經考慮後決定向要求的董事再高層減薪2%。

建造業分包商聯會會長伍新華表示，建造業正面對嚴峻處境，私人工程市場「餅唔夠食」，建築商紛紛以蝕錢價投標，令現金流出現問題，導致欠數、拖糧情況頻生，造成惡性循環。

伍新華形容，興聯做法已頗有良心，即使香港有不少具實力的大建築公司，也不代表不拖爭分判錢，當「拖數」積壓滾大，便有機會倒閉，情況等同老牌建築商馮祥記。



精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（資料圖片/鄭子峰攝）

精進建築工程母公司興聯集團日前向員工發信指遇上歷年最艱難逆境，有董事及高層要求減薪，經考慮後決定向要求的董事再高層減薪2%，但月薪2萬元以下可加薪2%，2萬元以上則須凍薪。該公司旗下「精進工程」涉前年安達臣道冧天秤意外及油麻地地盤工人墮斃意外，牌照已於去年4月屆滿，局方正處理其續牌申請。

建造業分包商聯會會長伍新華今日（9日）在電台節目表示，目前建造業面臨嚴峻境況，認為2014年立法會拉布，令每年政府工程分額減少，單靠私人工程「個餅唔夠食」，因此建築公司紛紛以低價搶標希望捱過寒冬，甚至以蝕本價投標。

建造業分包商聯會會長伍新華表示，目前建造業面臨嚴峻境況。（資料圖片/羅君豪攝）

他舉例指，早前有房署工程中標價是其預算的65%，建築商不可能賺到35%，代表該工程是蝕錢接，在價低者得原則下，情況從去年開始變得非常差，分判商開始收不到錢，甚至完工後三四年仍未收到錢。

伍指出，去年老牌建築商馮祥記清盤，不少分判商受到影響，今時經濟環境不佳，樓價跌、銷售市場淡靜，已聽聞許多地產商放緩工程，也影響到建造業市場。

銅鑼灣友光大廈外牆維修工程爆出欠薪風波，有工人在外牆掛上追薪橫額，警員接報到場了解。（資料圖片/戴慧豐攝）

他表示，據規定僱主無法出糧要由大判墊支，不少公司已退無可退、「樓都賣埋」，無法支付工人薪金時惟有拖糧，稱工人無糧出可以不開工，但建築公司仍要按規定完成工程，因此面對兩難情況，「頂數情況越頂越多，做又死唔做又死。」

伍新華形容興聯低層加薪、高層減薪的做法屬於有良心，據知有不少顧問公司開始放無薪假或裁員，甚至規模大、具歷史的建築師樓都開始放無薪假，也有公司在裁員中，指香港有實力公司雖然多，但有實力不代表不會欠分判錢，當「拖數」積壓滾大，便有機會倒閉，情況等同馮祥記，希望可改善價低者得的投標環境。