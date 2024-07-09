港泰混血女拳擊手讀建造課程　不擔心地盤工作：與打拳一樣男性多

愈來愈多女性進入地盤工作，在香港建造學院（HKIC）修讀高等文憑的鄭琬愉也正為將來鋪路。港泰混血兒的她是拳擊金腰帶運動員，疫情令她的教拳生涯中斷，也擔心30歲後無法再打拳謀生，在迷茫之時入行建造業，就讀HKIC土木工程監工課程。



鄭琬愉認為女生比起男生更細心，在建造業更有優勢，「打拳環境與建造業都是男性較多」，相信能輕鬆應付建造業。她在本月份將會參加2024香港金腰帶比賽初賽，目前正努力備戰中。



建造學院8月31日截止招生 學生免學兼有每月津貼

香港建造學院現正接受即場報名及面試，8月31日截止。完成中三可修讀一年全日制的建造證書；完成中六可修讀一年全日制的建造文憑；香港中學文憑試考獲五科達2級（包括中、英、數）可修讀兩年全日制的高等文憑。課程均免學費，建造證書及文憑每月有4,800元津貼，高級文憑每月有3,600元津貼。

香港建造學院院長楊文武（右一）與學生交流學業問題。（陳麗娟攝）

建造學院院長楊文武相信，這一課程特點對學生非常有吸引力，並且部分科目獲額外贊助，津貼1,000至6,000元。他指HKIC課程融入創新科技，打造建造業數碼化，以工藝水平為訓練目標，獲資歷架構認可並涵蓋基礎能力科目，就業率逾95％。HKIC高等文憑首年可銜接香港都會大學及University College of Estate Management（UCEM）相關學士課程。

新冠疫情致教拳生涯中斷 思考無法一直打拳謀生

HKIC 高等文憑一年級生及拳擊金腰帶運動員鄭琬愉表示，之前開班教學生打拳，但新冠疫情令她的教拳生涯中斷，陷入了泰拳這一「青春飯」的迷思，她說：「自己年紀漸長，擔心30歲後身體機能會開始下降，無法一直打拳（謀生）。」

報讀土木工程監工課程 土木工程監工課程去拳館訓練

在迷茫之時入行建造業，就讀HKIC土木工程監工課程。她之前一直活躍於運動業，無法兼顧學業，這個課程就很適合她。上課、實習和打拳充實了她所有空閒時間。每天放學收工後，都會堅持去拳館訓練。日復一日，就算是周末歇息時間也不忘打拳訓練，「這樣的日常會很累，但不敢鬆懈，一但鬆懈下來會有愧疚感。」

她認為女生比起男生更細心，在建造業更有優勢，「我擅長運動，力氣大，性格粗魯，打拳環境與建造業都是男性較多」，相信能輕鬆應付建造業。辛苦的實習除增長專業知識之餘，打拳方面也有所收穫。她說：「實習日曬雨淋，天氣又熱，能鍛鍊自己的體能以及意志力。」

游泳教練入行建造業 免學費且有津貼誘引

二年級學生張志源曾從事游泳教練及領隊，因為社運及疫情失業，在朋友的介紹下選擇入行建造業。他稱由於年齡相對較大，課程免學費且有津貼非常適合他。畢業後打算報讀大學課程，提高自己的競爭力。

優秀畢業生劉俊偉笑言，當初選擇HKIC是因為它「CP值極高」，免學費有津貼、課程時間相對較短之餘，還有專業的師資。他夢想成為註冊測量師，將報讀大學，日後都會繼續升學讀研究生。他又鼓勵考生們，文憑試考差了也不需要灰心，升學途徑有很多。

香港建造學院（HKIC）介紹一年及兩年全日制建造業高等文憑、文憑及證書課程，現正接受即場報名及面試。（陳麗娟攝）

工業意外及外勞問題引熱議

建造業議會執行總監鄭定寕表示，未來五年至十年的工程量巨大，且業界面臨老齡化現象，急需輸入年輕血液。目前目標每年實現1.2萬個訓練額，有信心達標。對於有指外勞剝削本地就業機會時表示，他認為輸入外勞並非適應於全部工種，且審批嚴謹，工程項目超過10億元才能申請，業界並需優先聘用本地工人。

建造業議會執行總監鄭定寕演示工程新科技——電子狗。（陳麗娟攝）

就工業意外頻生，鄭定寕表示，議會不斷地教育工人加強安全意思，也增設了多款指引；政府也多投資了1,500萬元於完善智慧工地安全系統，如購買CCTV和感應器等，相信安全問題會越來越好。

院長楊文武也表示課程重視建造業安全問題，設有風險管理課程以提升學生安全意識，目前業界也推出智慧工地安全系統，以科技監管安全問題。