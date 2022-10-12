土瓜灣重建｜呼吸星球獲石垣牛牧場原隻直送　留日行善屢獲表揚

踏入呼吸星球，店內便有一張亮眼的紅板，寫道：「本店為日本石垣和牛進口商原隻牧場直送，只此一家。」深受年青人青睞的呼吸星球，除了裝修復古外，亮點之一更是日本石垣牛。

石垣位於日本沖繩縣，該牧場甚少供貨予國外。原來，呼吸星球的老闆之一的Alex，過去曾在沖繩生活，他除了得到牧場的貨源外，更與沖繩大有淵緣。過去他與太太常在沖繩行善，不單曾登上日本新聞，曾獲當地政府獲發感謝狀。此外，為了解他們需要，沖繩縣政府人員更曾兩度親訪呼吸星球。



呼吸星球的老闆之一Alex，過去曾在日本沖繩生活，一家善舉曾獲當地媒體關注。（王潔恩攝）

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呼吸星球由長毛、Alex兩兄弟主理。咖啡店、日式餐廳，是不少人對呼吸星球的印象。不過，其實餐廳前身主打粵菜，後來Alex由沖繩回港後，才開始做日式料理，主打日本石垣和牛。

新冠肺炎影響世界各地，日本亦不例外，當地曾同樣經歷「口罩荒」。當時在沖繩生活的Alex，曾一口氣捐出一萬個口罩，當中更看到兒童的需要，捐出約2,000個兒童口罩，「嗰陣好多小朋友無口罩…個個淨係捐成人口罩，忽略咗細路仔口罩。」

Alex與太太又曾自掏腰包，舉辦兒童免費飯堂，向貧窮、受停課影響的學童提供膳食。同時亦參加政府計劃，為當地兒童作半義務形式的托管服務，並為他們舉辦不同活動。

店內設有一塊紅板，當中寫道：「本店為日本石垣和牛進口商原隻牧場直道，只此一家。」（王潔恩攝）

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善舉上新聞

作為「異鄉人」，Alex的善舉令日本人深受感動。除了獲得當地媒體NHK關注，更獲頒發沖繩縣知事的感謝狀。Alex指，當時不少日本人親手寫感謝信致謝，更有人向他們送上物資，牛奶、雞蛋、蔬菜等樣樣有。

佢唔係寄啲唔等使嘅嘢畀你，係寄最靚嘅嘢畀你。 老闆長毛

日本人落淚致謝 獲贈上千隻雞蛋

老闆長毛說，當時有日本人致電Alex時感動落淚，物資更四方八面湧至，甚至獲贈千隻雞蛋。後來因為物資太多，Alex便將物資分成褔袋，贈送予不同人士。而Alex回港後，沖繩縣政府更曾兩度來訪呼吸星球。

不過，市建局已公佈重建土瓜灣五街，其中呼吸星球已劃入重建範圍，意味連日本政府都曾拜訪的餐廳，亦逃不過重建拆遷的厄運。