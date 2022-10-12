土瓜灣重建｜人氣文青餐廳呼吸星球面臨清拆　店主：香港容不下我

舊式花窗、紙皮石、點唱機，在土瓜灣餐廳「呼吸星球」內，件件都是懷舊古物，港式情懷成為文青的打卡熱點。不過，隨市建局宣布重建土瓜灣五街，呼吸星球亦難逃重建命運。老闆「長毛」坦言，未想到重建來得如此快，早前他們已另租餐廳旁邊另一個舖位，打算作零售用途，怎料尚未完成裝修，已卻要面對重建厄運。

老闆表示，至今仍未想到去向，但慨嘆本港舊區越來越少，發展成本甚高，嘆言「香港已容不下我。」



土瓜灣呼吸星球充滿復古懷舊風格，就連地上的磚塊都已有逾半世紀歷史。（王潔恩攝）

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萬聖節將近，店內天花掛上不少「嘩鬼」應節，怎料市建局宣布收地重建，老闆長毛笑言是「五鬼索命陣」，「噚日整萬聖節裝飾，今日就宣布。」

前身白宮冰室 「關公」造就相遇

現時土瓜灣的舖位，呼吸星球已租用了逾10年，中間試過停運，直至2021年才重開。談起10年前往事，原來全是機緣巧合。

舖位前身是開業有逾半世紀歷史的白宮冰室。老闆長毛憶述，當日打算到處收集舊物，見到白宮冰室正結業清拆，於是上前打探，怎料碰上冰室老闆，原來他正在「請走」店內的關公像，「當時舖頭拆緊，原本佢（白宮冰室老闆）唔應該係到。」

原來冰室老闆正是舖位業主，二人相遇後，長毛得悉他有意將舖位出租。長毛自言是個衝動的人，在未有計劃下，只考慮一日已決定承租。當時長毛提出一個條件，要求煞停清拆工程。於是，呼吸星球把冰室的種種痕跡留下，四字招牌、格仔地磚等，全是由冰室昔日存在的證據。

呼吸星球前身為白宮冰室，過去是不少港產電影的取景勝地，惟當年老闆因退休而結業，之後由呼吸星球接手。（王潔恩攝）

▼10月7日 市區重建局公布土瓜灣兩個重建計劃▼



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昔日白宮冰室的老闆許先生恰巧在店內。他向記者透露，現時呼吸星球桌上展示的「吐痰警告」，正是白宮冰室所留下，當時由市政事務署發出。（王潔恩攝）

嘆舊區越來越少

重建在即，呼吸星球或將面臨清拆。不過，今次並非他們首次道別，昔日他們曾在旺角、美荷樓經營，後來因租金、合約期滿等因素停業。

數年後呼吸星球或將消失，對於日後會否再另覓舖位，長毛坦言未想好去向。他又指，本港舊區越來越少，若要做想做的事，在港成本甚高，過去亦曾考慮過到台灣發展，嘆言：「香港已容不下我。」