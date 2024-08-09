照顧者｜申訴公署展調查：長者殘疾人士暫託申請繁複或未充分使用

近年發生多宗涉涉及照顧者的悲劇，最新一宗前日於觀塘發生。申訴專員陳積志今日（9日）宣布展開主動調查行動，詳細審研政府支援長者及殘疾人士照顧者的暫託服務，指相關服務或未被充分使用，公眾有意見認為現有服務地區分布不均、申請程序繁複及欠缺配套等。



申訴專員陳積志宣布展開主動調查行動，詳細審研政府支援長者及殘疾人士照顧者的暫託服務。（資料圖片）

申訴署指，近年社會不時發生照顧者疑因不堪壓力而導致倫常慘案，而「以老護老」、「以老護殘」、「以殘護殘」的失救悲劇亦時有發生，照顧者日常生活所面對的困難及承受的巨大壓力，是「老大難」的民生問題。

該署稱留意到，現屆政府已落實多項以照顧者為本的針對性支援措施，包括擴展暫託服務網絡及推出照顧者支援專線等。其中社會福利署負責規劃和管理相關暫託服務，為有需要的長者及殘疾人士提供短暫的日間及住宿照顧，讓照顧者身心都可以得到短暫的喘息空間。

不過，政府的數據顯示相關暫託服務可能未被充分使用，公署亦注意到，有意見認為現有暫託服務供應地區分布不均、申請程序繁複及欠缺配套等。

訴專員陳積志宣布，展開主動調查行動，詳細審研政府支援長者及殘疾人士照顧者的暫託服務。（資料圖片/余俊亮攝）

申訴專員陳積志稱，照顧者是不少長者和殘疾人士的生命支柱，責任重大，性命攸關，雖然現屆政府已透過多管齊下的方式支援照顧者，但仍希望認真審視有否進一步提升及改善相關措施的空間，更好地為照顧者分憂解難、改善生活質素。

他表示，會展開主動調查行動審研現有長者及殘疾人士暫託服務的運作安排，包括服務規劃、申請流程、提供予照顧者的配套及資訊、服務質素及使用率的監察，以及服務推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。

他指歡迎市民以書面提出意見，並於年9月9日或之前把意見送達申訴專員公署。

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