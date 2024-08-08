隱蔽照顧者｜63歲婦獨撐　照顧73歲病夫　「知要搵社工但無門」

觀塘有母子倒斃屋內，照顧者支援問題再受關注。有同樣是以老護老的照顧者表示，要兼顧工作及照顧備受壓力，失眠、焦慮、持續消瘦，全憑硬撐過日子。直至遇到社工擺街站，代其丈夫申請日間中心，她及丈夫的生活才有所好轉。回望過去的日子，這位照顧者說並非不想人幫，只是不知怎樣找人幫，「人家說你可以去找社工，但你都要去找個社工幫你，我也覺得不是貿貿然去樓下就找個社工，怎樣找個社工呢？我們每一步都不知道。」



香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵指，現時社區內仍很多有需要、而未獲得支援的照顧者，「我們見到是有很多漏網。」外展探訪、街站是目前找出「隱蔽」照顧者的重要途徑，促政府盡快讓全港18區的關愛隊協助尋找隱蔽長者及照顧者，同時增撥資源讓在各區非政府組織加強外展。



她又提出，房署現時掌握的公屋住戶資料，有望成為尋找隱蔽長者及照顧者的基礎，建議可先從經濟有困難、正申領綜緩的雙老家庭入手，整理這些住戶資料，交由其他組織進行外展探訪，她說這種方法甚或比起外展及街站「大海撈針」更有效。



外展探訪、街站是目前找出「隱蔽」照顧者的重要途徑。（資料圖片/盧翊銘攝）

今年63歲的芳姐是現職保安，工作上班的同時，要照顧73歲的丈夫。她說，丈夫10年前受傷，失去工作能力，自此「個人變咗」，常自嘲是廢人，芳姐聽在耳中也感到難過，也因為擔心丈夫，每次工作期間無法聯絡對方，也會向上司請求暫離工作崗位，回家查看丈夫的情況。

「撐得一日就一日，撐唔到就聽天由命」

既要工作，亦要承擔家頭細務，同時照顧丈夫，芳姐開始消瘦，認識的人形容她像變了另外一個人：「點解你咁殘？好似成日唔夠瞓？」回想當時的情況，芳姐說家庭壓力、工作壓力疊加起來，令她經常失眠、焦慮、總是提不起精神，全憑硬撐過日子，「撐得一日就一日，撐唔到就聽天由命。」

這種日子，直至今年初在街站認識到香港社區組織協會才有所改變。在社協的協助下，芳姐的丈夫現時每星期有六天會去日間服務中心，在中心有其他長者相伴，丈夫的生活變得有規律、精神有寄托，不再經常說自己如同廢人，芬姐見到丈夫的改變，直言比以往安心，工作時不再需要「心掛掛」，壓力也有所抒緩。

完全不懂的，只懂得上班，不知道這些可以幫到我們。人家說你可以去找社工，但你都要去找個社工幫你，我也覺得不是貿貿然去樓下就找個社工，怎樣找個社工呢？我們每一步都不知道。 照顧者芳姐（63歲）

問到以往有無想過找人幫忙，芳姐說在遇到社協之前，對社福服務一無所知，「完全不懂的，只懂得上班，不知道這些可以幫到我們。人家說你可以去找社工，但你都要去找個社工幫你，我也覺得不是貿貿然去樓下就找個社工，怎樣找個社工呢？我們每一步都不知道。」

過來人推介照顧者找社協 「可以幫助我們這些低下階層」

提到觀塘的悲劇，芳姐指，社會內有很多人跟她一樣，想求助但不知道找誰，希望政府加強宣傳。她又說，如果留意到朋友有需要，也會介紹他們去社協，至今也已經介紹不少朋友到社協，「原來有這些機構可以幫助我們這些低下階層，當自己遇到很無助的時候，確實他們都是幫到我。」

阮淑茵指，現時社區內仍很多有需要、而未獲得支援的照顧者，「我們見到是有很多漏網。」（資料圖片/盧翊銘攝）

社協幹事阮淑茵：政府要加強識別高危個案

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，現時政府有意識要做照顧者服務，然而，現時社區內仍很多有需要、而未獲得支援的照顧者，「我們見到是有很多漏網。」她表明，政府下一步加強識別出高危個案、集中提供支援。

她指，外展探訪、街站是目前找出「隱蔽」照顧者的重要途徑，期望政府盡快讓全港18區的關愛隊協助尋找地區內的隱蔽長者及照顧者，同時增撥資源讓在區內一直關注長者及照顧者議題的非政府組織加強外展。

指房署掌公屋住戶資料有助找出隱蔽長者

阮淑茵又說，房署現時掌握的公屋住戶資料，當中包括住戶的家庭及收入狀況，這些資料有望成為尋找隱蔽長者及照顧者的基礎，從中找出一些經濟有困難、正申領綜緩的雙老家庭，再交由其他組織進行外展探訪，這種方法甚或比起外展及街站「大海撈針」更節省人力及有效，「篩略出來之後，做外展跟進、或者再去識別他就更好。」

阮淑茵提到，房署現時掌握的公屋住戶資料，當中包括住戶的家庭及收入狀況，這些資料有望成為尋找隱蔽長者及照顧者的基礎。（夏家朗攝）

有些自覺有需要 有時也會礙於心理關口拒絕

她也提到，要找出社區內的隱蔽長者及照顧者，鄰里支援亦是重要一環，其組織曾透過街坊轉介而找到有需要的長者及照顧者，故建議政府投放資源，透過不同社區服務連繫街坊，建立鄰里關係。

提到在前線接觸長者及照顧者的經驗，也有不少有需要支援而不自覺的人，又有些即使自覺有需要、有時也會礙於有心理關口、想靠自己而拒絕，阮淑茵說至少要跟他們保持接觸：「唯有保持聯繫，慢慢建立關係，到他覺得需要人幫時，有些也會來找我們。」

就現有的照顧者支援，阮淑茵則表示仍有很多地方當局可作改善，例如24小時照顧者支援熱線多為來電者提供服務資料，而非照顧者期望的代為申請服務有落實；又如照顧者津貼，其申請資格至今未放寬，正領取長者生活津貼、或綜緩的人士均不能申請，以致部份雙老家庭，即使有經濟困難，也無法申請。

政府去年9月25日舉行「齊撐照顧者」起動禮。（資料圖片/江麗盈攝）

學者：關愛隊和物管可協助尋找個案轉介

香港能仁專上學院專業學院副院長馮志豪也提到，目前護老者服務涵蓋面仍有不足之處，未能識別社區中有需要的人士，促當局考慮透過不同地區組織或服務者，如關愛隊和物管公司協助尋找照顧者並轉介予社福機構作出跟進。他也建議，提升目前的護老者津貼或社區照顧券金額，讓有需要者可以有足夠資源接受適切服務。

就南區和荃灣的關愛隊自今年3月率先協助尋找訪區內隱蔽長者，勞工及福利局局長孫玉菡今午出席活動後見記者時指，計劃推行至今約一個多季度，兩隊關愛隊已探訪3,000多戶長者，亦協助及資助約100人安裝平安鐘。當局會根據成效，積極考慮在其他區推廣。