「熊貓大狀」蕭震然民事案提錯誤意見被裁失當　求逾時上訴被駁回

曾被捲入「呃樓案」的「熊貓大狀」的大律師蕭震然，被指在一民事索償案給予錯誤的法律意見，及以專業身份到女律師寓所開會被指有違公會守則，其後又在紀律聆訊中作不誠實陳述，遭大律師公會裁定3項行為投訴失當成立，下令禁止執業45個月。蕭不服裁決向高等法院提出上訴，並申請逾時上訴。上訴庭今(8日)頒下辭詞駁回其申請，指蕭的理據無可爭辯之處，又稱抑鬱病情惡化是在上訴逾期之後的事，認為其延誤沒正當理由。



申請人蕭震然；答辯方為大律師公會執行委員會。

蕭震然因到女律師寓所開會及在民事案提供錯誤法律意見，被大律師公會裁定失當，被下令禁止執業45個月。

大律師蕭震然以其抑鬱惡化為申申請逾時上訴，但遭上訴庭駁回。（黃偉民攝）

蕭共被裁定3項投訴成立

判辭指，大律師紀律審裁團於2022年11月裁定針對蕭震然的3項投訴成立。首項投訴指，蕭在一宗民事索償案中，向原告提供錯誤法律意見，涉嫌專業失當，被判停牌 30 個月，並須原告賠償 39,500 元；第二、三項投訴則指，蕭違反大律師公會守則，以專業身份前往女律師寓所就法律事宜開會，之後又在紀律聆訊中作不誠實陳述，被判處罰款2500元，停牌15個月，與首罪分期執行。

蕭在上訴期過後才抑鬱惡化

他應在2022年10月31日前提出上訴，但蕭至2023年2月才提出限期寬限申請。蕭解釋因他的抑鬱病情於2022年11月惡化，故申請逾期提出上訴，並呈上相關醫療證明。惟法官指該醫療證明的說服力不足，蕭僅與精神料專家會面兩次，且能於2022年3月的紀律聆訊中現身抗辯。醫療證明指蕭病情惡化，是在上訴逾期之後的事。

審裁團只需提供與案相關文件

蕭提出的上訴證據方面，蕭指審裁團在紀律聆訊時未讓他查閱未被使用材料。根據相關規則，審裁團只須向答辯人送達案件的相關文件。

蕭另稱他在聆訊中未能盤問第二項投訴的陳姓投訴人，指陳涉妨礙司法公正被裁定罪成判囚，故質疑其供詞的可信性。惟該裁決指蕭於2022年1月曾去信審裁團，稱只打算盤問另一名劉姓證人。

給錯意見與案件複雜無關

至於蕭指涉案民事案件議題複雜，涉及中港兩地法律，該案的原告是否提出上訴屬其個人決定，僅基於此裁定他專業失當，對蕭並不公平。但上訴庭認為專業失當指控基於蕭未針對案件的抗辯元素，與議題是否複雜無關。

案件編號：CAMP50/ 2023