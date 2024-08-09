馬會青少年足球｜超級青年聯賽補時階段失守 曼聯U16一球定勝局
撰文：韋景全
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「賽馬會青少年足球精英匯」首場賽事今晚（9日）於旺角大球場舉行，由超級青年聯賽選手隊迎戰曼聯16歲以下青年隊(曼聯U16) 。戰況一直膠着，直至下半場補時階段，超級青年聯賽選手隊失守，曼聯U16射入奠定勝局的一球，以一比零定終局。
在炎熱天氣下，兩隊球員展現出拼勁。曼聯U16較多時間控球在腳，多次組織有威脅的攻門，但都被超級青年聯賽選手隊的後衛及門將化解。港將之後數次防守反擊，雖然未能攻破曼聯U16大門，都令全場觀眾歡呼拍手。
今晚的比賽吸引了逾4,600名觀眾入場。曼聯名宿奧沙亦在這場友誼賽現身，球迷有幸一睹曼聯傳奇的風采。奧沙賽後將「最佳球員獎」頒發予超級青年聯賽選手隊球員詹皓臻。
曼聯作為現屆英格蘭足總盃盟主，還帶同珍貴的足總盃獎盃來港展出，讓球迷在場內打卡。
體育專員黃德森亦有到場主持開球禮，並與負責擔任球僮的「賽馬會學界足球發展計劃」幼稚園學生自拍留念。他其後探訪場外馬會義工隊的扭氣球攤位，獲贈特別設計的「球員版氣球套裝」。
「精英匯」是馬會與曼聯及中國香港足球總會於2017年起攜手合作的項目，旨在開拓青少年眼界及其全人發展。下一場友誼賽將於星期日（11日）在旺角大球場舉行，由中國香港16歲以下代表隊迎戰曼聯16歲以下青年隊。
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