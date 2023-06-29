體壇札記｜什麼才是香港體育迷的開心香港？邀請曼聯U16不如找U60

港府在今年4月宣布推出為期10個月的「開心香港」活動，然而當中與體育有關的活動不多，主要只得剛結束的「2023奧運日暨杭州2022年亞運會趣味跑 – 體育嘉年華」和「賽馬會青少年足球精英匯」，後者請來過去曾兩度訪港的曼聯U16梯隊，與香港的青年球員交流。

同樣是疫情後的活動，今次與2003年非典型肺炎疫情過後重金邀皇家馬德里來港，可謂差天共地。也許香港體育迷想要的，未至於非皇馬這種層次不可，但大概有不少更好的選擇，《01體育》編輯室就設計了5種或許可行、又未必像皇馬般要天價「戲金」的活動，市民或許會更加開心。



與其將曼聯U16訪問當成活動一部份，邀請曼聯U60好像會更開心。（Getty Images）

1. 曼聯U60表演賽

比起曼聯U16，大概邀請曼聯U60會更吸引——翻看曼聯官網的名宿名單，U60名將許多都是一代球星，包括48歲的史高斯、49歲的傑斯、51歲的堅尼、47歲的雲尼斯杜萊、50歲的蘇斯克查、48歲的碧咸，57歲的簡東拿，也還是「適齡」球員呢。這批球員能勾起上一代球迷的共同回憶，而僅僅是碧咸一人，而足夠讓賽事成為男女老少的焦點。

自張家朗奪得奧運金牌後，市民能現場看到張家朗出戰國際賽的機會絕無僅有。（Getty Images）

2. 中環海濱劍擊賽——外地劍手惡鬥香港代表

香港上一次舉辦劍擊的成年國際賽事，已要數到2017年的亞洲錦標賽，而香港劍擊近年的發展已全然不同，因着張家朗的奧運金牌、江旻憓的世界排名第一，公眾對劍擊的認知和興趣都大增，若能找到空檔，邀請一些外地頂級劍手來港，如張家朗的老對手法國名將Enzo Lefort、意大利靚仔新星馬連尼、女重韓國名將宋世羅等等，在中環海濱與港將們合演表演賽，相信能吸引不少市民觀看打氣。

林丹（右）與李宗偉（左）肯定是近代體壇最繪炙人口的宿敵之一。（Getty Images）

3. 林丹 Vs 李宗偉

林丹與李宗偉仍是近代最繪炙人口的羽毛球對決，無論對羽毛球是否有興趣，都必定會認識這兩位傳奇球員。兩人今年一同獲選入世界羽聯的名人堂，有沒有機會再次正面交鋒還不得而知，但若邀得兩人「出山」對壘，相信不僅羽毛球場，普羅大眾也會有興趣。

黃澤林（右）曾在拿度網球學校學法。（Instagram@coleman_wong）

4. 網球對決——費達拿惡鬥拿度師徒？

一代網球天王費達拿去年退役後專注時尚場合，而拿度也因為傷患頻頻而常缺席賽事，更表示2024年會是他生涯最後一年。這種情況下，邀請需要養傷的拿度獨自來港比賽似乎不現實，但若能邀得費達拿獻技，而曾在拿度網球學校學法的港將黃澤林也能參賽、拿度只是偶爾輕鬆參與的話，似乎並非不可能。

香港渣馬也許不用星級跑手也不愁無人參加，但若能邀得一位明星跑手，也能成為賽事話題、大大提升氣氛。（Getty Images）

5. 邀名將參加香港馬拉松

渣打香港馬拉松2024會在明年1月21日舉行，剛好尚在「開心香港」活動時間之內，作為香港少數的大型體育盛事，而且跑步風氣在香港也越來越普及，不如趁這機會邀請跑步巨星如傑祖基、法拉、大迫傑等來港，不僅能吸引更多本地跑手參加，希望能同場作賽，事前事後引起的迴響和話題，也能令香港馬拉松吸引更多國際目光，對於未來申辦更高級別賽事相信大幫助。