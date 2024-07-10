曼聯名宿貝碧托夫奧沙訪港　小紅魔鬥本地小將　免費門票登記連結

香港賽馬會早前公布於今年8月再舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，邀請英超曼聯16歲以下青年軍球隊（U16）訪港，與香港青年代表隊友賽，曼聯名宿貝碧托夫與奧沙亦會亮相。



活動連續兩年舉辦，馬會今日公布比賽細節，「小紅魔」會先於8月9日晚上8時在旺角大球場對香港超級青年聯賽選手隊，曼聯名宿奧沙將會在這日現身。

曼聯名宿奧沙。（Getty Images）

曼聯U16會再於8月11日晚上6時，在相同場地迎戰香港16歲以下代表隊，這晚則輪到另一紅魔名宿貝碧托夫亮相。而曼聯U16青年隊訪港一周期間，亦會一如以往參與足球與文化交流活動。

紅魔名宿貝碧托夫。（Getty Images）

兩場比賽門票分「一般門票（3歲以上）」及「輪椅門票」兩種，所有門票均為免費，球迷可於7月15日早上10時起，透過活動主題網頁登記比賽門票；門票數量有限，先到先得，派完即止。

兩場比賽場外亦設有獎攤位遊戲、扭氣球攤位，也會有英格蘭足總盃冠軍獎盃、奧脫福球場與球員展板予球迷打卡，觀眾與可與「JC隊長」及紅魔吉祥物合照。

去年「賽馬會青少年足球精英匯」吸引不少球迷入場。（資料圖片）

賽馬會青少年足球精英匯比賽資料︰



香港超級青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16

日期︰8月9日（星期五）

時間︰08：00 pm

地點：旺角大球場

（曼聯名宿奧沙將出席）



香港U16 Vs 曼聯U16

日期︰8月11日（星期日）

時間：06：00 pm

地點：旺角大球場

（曼聯名宿貝碧托夫將出席）



重溫去年活動報道：