曼聯名宿貝碧托夫奧沙訪港 小紅魔鬥本地小將 免費門票登記連結
撰文：袁志浩
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香港賽馬會早前公布於今年8月再舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，邀請英超曼聯16歲以下青年軍球隊（U16）訪港，與香港青年代表隊友賽，曼聯名宿貝碧托夫與奧沙亦會亮相。
活動連續兩年舉辦，馬會今日公布比賽細節，「小紅魔」會先於8月9日晚上8時在旺角大球場對香港超級青年聯賽選手隊，曼聯名宿奧沙將會在這日現身。
曼聯U16會再於8月11日晚上6時，在相同場地迎戰香港16歲以下代表隊，這晚則輪到另一紅魔名宿貝碧托夫亮相。而曼聯U16青年隊訪港一周期間，亦會一如以往參與足球與文化交流活動。
兩場比賽門票分「一般門票（3歲以上）」及「輪椅門票」兩種，所有門票均為免費，球迷可於7月15日早上10時起，透過活動主題網頁登記比賽門票；門票數量有限，先到先得，派完即止。
兩場比賽場外亦設有獎攤位遊戲、扭氣球攤位，也會有英格蘭足總盃冠軍獎盃、奧脫福球場與球員展板予球迷打卡，觀眾與可與「JC隊長」及紅魔吉祥物合照。
賽馬會青少年足球精英匯比賽資料︰
香港超級青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16
日期︰8月9日（星期五）
時間︰08：00 pm
地點：旺角大球場
（曼聯名宿奧沙將出席）
香港U16 Vs 曼聯U16
日期︰8月11日（星期日）
時間：06：00 pm
地點：旺角大球場
（曼聯名宿貝碧托夫將出席）
重溫去年活動報道：
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