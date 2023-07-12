U16亞錦賽｜女籃港隊挫約旦報捷　戴欣婷「雙雙」甘梓澄灑三分雨

香港女子籃球U16代表隊周三（12日）出戰FIBA U16女子亞洲錦標賽（Division B），現就讀葵錦秋中學（葵涌）的中鋒戴欣婷和協恩中學後衛甘梓澄內外開弓，率港隊以67：64擊敗約旦報捷。

港隊現以1勝1負成績與約旦同分並列第二，有望出線四強。



香港女子籃球U16代表隊近日出征約旦，周三對上東道主，首節港隊在後衛甘梓澄和中鋒戴欣婷的內外開弓下，打出一段8：0的攻勢，與約旦打成16：16平手。雖然約旦隨即展開反擊，港隊被拉開16：23，半場比數咬緊至30：37。

香港女子籃球U16代表隊。（FIBA）

有身高優勢、1.84米的戴欣婷不單在內線有功，射程更遠至三分。（FIBA）

換邊後，港隊重新調整攻勢，先利用有身高優勢、1.84米的戴欣婷在內線得分，期間與張家媛合作，於籃下有進賬。同時，外線有甘梓澄的三分和快攻，將分差收窄至3分，港隊費勢在第三節末段打出一段15：2，以54：50反超。

甘梓澄全場射入6球三分。（FIBA）

末節，兩隊比數繼續膠着，在最後45秒一度打成64：64。緊張關頭，甘梓澄射入今場第6球三分球，率港隊再領先3分，更堅持到最後以以67：64擊敗約旦。除了有中鋒戴欣婷全場攻下18分、16籃板和2助攻，打出亮眼的「雙雙」數據外，甘梓澄也相當關鍵，射入6球三分，攻下22分和4助攻。

與菲律賓、約旦和馬爾代夫同組，現時港隊以1勝1負成績與約旦並列第二，明天（13日）將會出戰最後一場小組賽，對上暫位列第四的馬爾代夫，只要拿下下場就可以以小組第二殺入四強戰。