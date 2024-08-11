巴黎奧運｜楊祖賜：港運動員世界級　稱政府投放體育資源方向正確

巴黎奧運踏入尾聲，港隊在今屆奧運奪得兩金兩銅，其中兩金屬劍擊項目，坊間有意見指香港應集中資源，發展成「劍擊之都」，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今日（11日）在電視節目表明：「我絕對唔會咁睇。」他又指，現時投放在有獎牌希望運動員身上的資源足夠，而運動員也能夠發揮到，相信就未來發展，這個方向仍然正確，可以繼續。



就運動員選拔不公的質疑，他表明有能力的運動員一定可以參加選拔，被問到未來若遇到有總會不聽勸會如何理理，他回應指港協暨奧委會有方法處理，但詳情先「賣關子」很快再交代。



協暨奧委會義務秘書長楊祖賜指，現時投放在有獎牌希望運動員身上的資源足夠，而運動員也能夠發揮到，相信就未來發展，這個方向仍然正確，可以繼續。（資料圖片／張浩維攝）

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜指，港隊於今屆奧運的表現，看到香港運動員的質素達世界級，又指很多比賽成績相距後少，意味參賽者在同一水平，「係有能力令世界睇到我哋運動員有世界級質素。」又指香港運動員在今屆奧運的發揮與鬥心，與其他運動員相比「只有過之而無不及」。

港隊在今屆巴黎奧運，奪得兩金兩銅，其中兩金屬劍擊項目，坊間有意見指香港應集中資源，發展成「劍擊之都」，楊祖賜表明「我絕對唔會咁睇。」

他解釋，運動由個人興趣開始發展，劍擊固然很多人有興趣，但其他的運動，同樣有很多人感興趣，「政府係好自由化，對於市民，甚至我哋睇得到嘅運動員，佢哋某方面值得發展嘅時間，我哋就會令到佢發展。」

巴黎奧運香港游泳代表隊返港，兩面銅牌得主何詩蓓隨隊回港。（資料圖片／鄭子峰攝）

就資源分配，他指現時投放在有獎牌希望運動員身上的資源足夠，這些運動員也能夠發揮到，「係咪要再上一層樓，一步步睇，有咩需要加落去。」即使要再加資源，他也相信費用不會相當大。

楊祖賜續以劍擊為例，「所有設備齊、最好教練有、佢要去外國培訓吸收經驗，做咗好多次，正正係咁樣皮，已經可以能夠發揮到咁高水平。」他認為就未來發展，這個方向仍然正確，可以繼續。

提到巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓近日已「轉跑道」，在女子游泳項目取得兩銅的何詩蓓未知會否迎戰下屆奧運，會否影響港隊出戰下屆奧運的成績，楊祖賜則表明，制度上有第二、第三梯隊，不需要集中在一兩個運動員身上，而是讓有潛能的都可以有機會發揮。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（右）8月11日履新成為馬會對外事務助理經理，與直屬上司馬會公司事務執行總監譚志源（左）在機場見記者，她說期待投身工作、盡快建設更美好社會。（鄭子峰攝）

針對一些較冷門、未列入傳統國際大賽的項目，可獲資源較少的問題，楊祖賜則指，社會及世界潮流在變，以往大家也不曾想像香港劍擊可達今日水平，但當時仍然有人在很少資源的情況下繼續發掘有潛質的人，「雞同雞蛋，我諗大家都明點玩，但今日嘅政策，最重要係睇得到有潛質，我相信政府會考慮，亦都喺個政策到絕對支持。」

運動員的薪金有些或低至7000多元，楊祖賜說，雖然薪金不高，但是運動員還有獲得其他資源，如教練、醫療、住宿等，「嚴格嚟說，佢無咩嘢要駛錢。佢應該可以能夠從容地做運動員。」

就運動員選拔不公的質疑，他則回應，目前正檢視80多個體育總會的管治，指大部份總會的選拔「都做齊晒」，但在9月、10月會與個別總會見面，讓他們明白如何做好選拔。他又說，有能力的運動員一定可以參加選拔。問到未來若遇到有總會不聽勸，港協暨奧委會有方法處理，但暫時先「賣關子」，將很快作交代。