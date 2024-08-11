巴黎奧運｜26年體操生涯　石偉雄形容如「石仔路」　滿布玻璃碎

香港「體操王子」石偉雄完成巴黎奧運賽事，今屆負傷上陣的石偉雄表示，賽前打了4支消炎止痛針，比賽的第一跳難度及風險都比其他運動員高，已盡全力應戰，對賽果不感失望。



他形容，這26年來是一條「石仔路」，路上更滿布玻璃碎，但他不希望輕易放棄，否則後悔一輩子。至於2028年洛杉磯奧運，他指要視乎腳傷情況再決定。



石偉雄第三度出戰奧運會。（港協暨奧委會圖片）

石偉雄接受港台《舊日的足跡》訪問表示，自去年11月做完手術後，雙腳的後肌筋腱都斷了一半。在荷蘭集訓期間，曾多次即日來回香港及荷蘭打止痛針，惟這類強效力消炎止痛針，打得愈多，藥效會愈短，醫生亦曾勸說半年内最多只能注射兩針，但備戰時刻，無可避免要不斷做強烈運動及訓練，而在比賽前，就打了4支消炎止痛針。

石偉雄形容這26年來訓練體操，無疑是一條「石仔路」，路上更滿布玻璃碎，但他不希望輕易放棄參加奧運，否則會後悔一輩子。

他提到，雖然今次比賽的第一跳，無論難度及風險都比其他運動員高，但兩個動作已經過長時間訓練，而跳馬項目一向變數大，由助跑至落地不足5秒的過程中，只要稍有落差就會導致失誤，不希望別人用「冒險」來形容他今次比賽，自己已盡全力應戰，對賽果不感失望。

至於會否參加2028年洛杉磯奧運，石偉雄說，視乎腳傷情況再決定，目前會先休息。他又希望體操項目在香港會更加普及化，目前位於順利邨的體操館面積較小，期待日後能有一個專業場館，供所有體操項目的運動員在更理想的環境接受訓練。

照顧石偉雄多年的主診醫生、中大醫學院矯形外科及創傷學系主任容樹恒說，需要就石偉雄傷勢做全面評估，若對方決定繼續從事精英運動員，要研究有否需要調整訓練計劃。