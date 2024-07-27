巴黎奧運｜石偉雄跳馬資格賽李世光跳失手　「已盡力，無遺憾」

香港體操代表石偉雄參加男子跳馬資格賽，兩跳後得到14.099分，暫時未能躋身前八名。



在第一跳，石偉雄做出難度達6分的「李世光跳」，落地失誤，未能站穩，向前仆倒，用了左手支撐身體。經過裁判一番商議後，石偉雄獲得7.966分的完成分，但被扣了0.3分，總分為13.666分。

經過首跳失手後，石偉雄第二跳的動作較簡單，難度系數為5.6分，他亦完成得較好，順利落地，完成分有8.933分，錄得14.533分。總結兩跳，石偉雄在資格賽獲得14.099分。他完成比賽後，暫排第九名，隨愈來愈多選手完成，他的排名愈排後跌，已經跌至十名以外。

石偉雄賽後接受香港傳媒訪問，這名奧運「三朝元老」直言今次已盡力及無遺憾，「這三年間有太多挑戰，同時有不少艱難時刻，第三次踏上（奧運）舞台好難得，與過往兩次奧運十分不一樣，是一個好好的經歷。」

石偉雄坦言今次賽事是「20多年最無壓力的一次」，同時感激陪他走過這3年的旅程。