巴黎奧運．石偉雄｜冒斷腳風險四度打止痛針　多謝自己堅持26年

香港體操代表石偉雄今屆在巴黎第三度參加奧運，他在男子跳馬資格賽未能躋身前八名入決賽，完成今屆賽事。32歲的他在Facebook以長文抒發感受，指出「今次成績雖然未如理想，但係我做到自己需要做到既本分，做到享受呢個舞台，做到平常心完全冇壓力咁去比賽，我對得住自己，珍惜每一日仲可以練習同比賽既機會。」



香港體操代表石偉雄今屆在巴黎第三度參加奧運。（港協暨奧委會提供）

石偉雄：感恩能三戰奧運

6歲學體操，9歲入港隊受訓，石偉雄大半生均與體操結伴，從2012年初戰奧運，4年後受傷患影響錯失再戰奧運機會，經過9年努力在東京重返奧運舞台，巴黎是他的第三次，他感言：「由上屆東京奧運，要決定喺巴黎見大家，我做到啦，我好感恩可以第三次去奧運」。

他感謝教練，裁判，治療師，醫生，家人和每一位幫過他的人，還有「好感恩喺我背後默默支持我陪住我經歷高低起跌既嘅香港市民。」

石偉雄為戰奧運冒斷腳風險四度打止痛針。（港協暨奧委會提供）

隱瞞家人入院做腰部手術

石仔表示，過去三年經歷「已經唔可以用崎嶇黎形容」，他細數，「要去世錦同奧運，一定要用世界盃拎積分黎（嚟）拎資格，所以由22年頭開始我兩隻腳一直有傷都好都唔可以休息，特別係由上年世錦拎唔到資格後，我即刻做左（咗）個腰手術，我同醫生講唔好話比屋企人知，我自己一個人出入醫院就得嫁（㗎）啦。」

他成功憑4站世界盃賽事佳績，獲得難度相當高的巴黎奧運跳馬項目參賽資格，箇中經歷非筆墨能形容，他說由1月去荷蘭集訓，到4站世界盃，在第1站同第4站之前，他很低調地從荷蘭回香港，即日來回就是為打消炎止痛針，更憶述他當時跟醫生的對話。

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冒斷腳風險 三度從歐洲即日來回打止痛針

「打第一枝既（嘅）時候，醫生話：『會有斷既（嘅）風險』，我話：『明白，冇問題』。」

「到打第二枝，醫生話：『你上次打完唔夠兩個月喎』，我話：『係丫，隻腳頂唔順啦，又痛過。』醫生話：『唔好打咁密，兩個月打兩枝唔得嫁（㗎）。』我話：『我唔怕丫，揀得去就冇得怕，都最後一站啦，我唔想係（喺）呢個時候跑唔到，我情願斷都唔要三五七十年後後悔自己點解當初唔行多步。」

「到去奧運前3星期，呢個時候又黎（嚟），諗都唔諗同總教練講返香港打多枝。」到第三枝針，醫生似乎放棄勸他，只說：『好，即刻幫你安排，之後佢冇再講野』。」

石偉雄發文多謝自己堅持26年沒放棄。（港協暨奧委會提供）

醫生飛到巴黎為他打第四枝針

故事至此尚未完結，出發奧運前，「石仔」再問醫生：「如果要再打多支，你可唔可以嚟法國幫我打？醫生話：『我睇吓情況啦，如果行得開可以嚟睇你比賽幫你打多支支援你。』」在比賽前數天，醫生果然履行諾言，親自到法國再次為「石仔」打針，讓他可以無顧慮地安心比賽，石偉雄自言，「呢個比賽結果我覺得最無悔無憾啦，呢個過程我好滿意。」醫生以外，他的兩位治療師也放下生意飛到巴黎看他比賽，「佢地諗都唔諗即刻話黎，佢地即刻唔做生意即日飛過黎（嚟）睇我比賽，多謝你地。」

他說要多謝同感激太多人，「多謝每一位幫過我既人，我呢一世都會記得，多謝你地飛過黎（嚟）睇我又好，睇電視支持我又好，比完賽我收到每一位行過路過市民都講聲respect, proud of you,呢樣係我最想見到既，多謝你地支持我，留意香港體操呢個運動，留意香港既運動員，感恩。」

32歲的石偉雄飽受傷患困擾仍堅持繼續跳馬。（港協暨奧委會提供）

「多謝你26年既堅持同努力」

最後他還說要多謝自己，「我呢26年既（嘅）體操生涯從來都冇多謝過我自己，多謝你26年既堅持同努力，艱難左26年都冇放棄，當我有78歲命，你堅持左1/3你既生命日復日年復年咁做，石仔多謝你。」

石偉雄在今屆奧運資格賽後接受香港傳媒訪問，直言今次已盡力及無遺憾，「這三年間有太多挑戰，同時有不少艱難時刻，第三次踏上（奧運）舞台好難得，與過往兩次奧運十分不一樣，是一個好好的經歷。」他坦言今次賽事是「20多年最無壓力的一次」，同時感激大家陪他走過這3年的旅程。

「石仔」三戰奧運皆未能晉身決賽，但他先後在2014、2018兩屆亞運成功從中國、韓國和日本三大亞洲體操強國運動員手中，贏得跳馬項目金牌，生涯縱不完美，但正如他本人所言，應已無遺憾。