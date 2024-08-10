奧運｜石偉雄未定是否再戰　返港想休息打邊爐 ：26年無認真放假

巴黎奧運踏入尾聲，香港運動員陸續返港，今屆第三度參加奧運的體操代表石偉雄今早（10）抵港，「跳馬王子」的父母及愛犬也有到場接機。石仔甫出機場即與教練及媽媽擁抱，奧運前打了四次止痛針抵住痛楚作戰的他表示，腳傷問題目前基本上只行走不跑動是沒痛楚，但要詳細再檢驗及聽從醫生指示醫治。

石仔稱，今年再沒有比賽，現在最希望先休息及再檢查好腳傷再計劃日後的事，而由於下屆奧運改制，所以要仔細考慮再作打算，未知下屆會否參賽。回到香港，他最想打邊爐及好好休息：「身體又好，mentally（精神上）又好，好似呢26年無認真真係放假，始終太多比賽同集訓一路都接住落，𠵱家想休息一段時間先。」



香港體操代表石偉雄今屆在巴黎第三度參加奧運。（港協暨奧委會提供）

6歲學體操，9歲入港隊，石偉雄均與體操結伴，從2012年初戰奧運，4年後受傷患影響錯失再戰奧運機會，經過9年努力在東京重返奧運舞台，巴黎是他的第三次，他曾言：「由上屆東京奧運，要決定喺巴黎見大家，我做到啦，我好感恩可以第三次去奧運」。

石偉雄為戰奧運冒斷腳風險四度打止痛針。（港協暨奧委會提供）

很開心能兌現承諾第三次參加奧運

今日他從巴黎返港後，表示奧運前的旅程很艱辛，但很開心能兌現承諾第三次參加奧運，比賽結束後暫時會先休息，處理腳傷問題，再決定往後的訓練和比賽計劃。

石偉雄表示，在奧運比賽前打了4支針，步行時仍感到不舒服，雖然不跑步的話影響不大，但長遠不論是否繼續做運動員，都要處理好傷勢。被問到會否參與下屆奧運，石偉雄表示，暫時未能回答，並先處理腳傷問題。

回到香港，他最想打邊爐：「因為備戰已離開香港近半年，所以好想吃這喜歡嘅食物，自己鍾意邊爐。接著的日子，他希望先好好休息：「身體又好，mentally（精神上）又好，好似呢26年無認真真係放假，始終太多比賽同集訓一路都接住落，𠵱家想休息一段時間先。」

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石偉雄發文多謝自己堅持26年沒放棄。（港協暨奧委會提供）