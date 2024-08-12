銀行按揭收緊　地產代理界指審批期倍增、有個案要交三年入息證明

近日有政黨聯同地產代理業界晤金管局，反映經營困難，冀銀行放寬按揭。香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮今早（12日）在電台節目表示，銀行按揭收緊的情況日益嚴重，形容以往銀行「爭住做」按揭，現時卻不願做，肯做的也經常「雞蛋裡挑骨頭」，除了申請時間倍增、有申請者更被要求提供三年入息證明，直指「銀行態度唔啱」。



他也表明，即使市場有很多揣測，但銀行有一定義務、責任為市民提供按揭服務，如問題無改善，會繼續向政黨及相關部門求助。



經民聯與地產代理業界於8月9日向金管局反映經營苦況，郭德亮指收到很多市民反映銀行收緊按揭，甚至無法申請按揭。（陳葦慈攝）

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮指，3月港府「撤辣」之後，樓市正慢慢復蘇，惟銀行按揭收緊的情況卻日益嚴重。他形容，以往銀行「爭住做」按揭，現時卻不願做，肯做的也經常「雞蛋裡挑骨頭」，挑剔申請人的入息、年齡、樓宇樓齡等。

他指，以往一兩個月可批出的按揭，現時有可能變成需時三四個月，甚或到成交時也未批出，認為銀行似乎「唔想做」、「回應得好慢」，又提到有些申請人即使有足夠入息證明，其申請也被拒，有些則被要求提供三年入息證明，直指「銀行態度唔啱」。

郭德亮表示，在香港購買物業，九成也要做按揭，現時銀行處理按揭收緊、不止影響小市民入市，對樓市、經濟也會帶來影響。（蘇煒然攝）

他又提到，即使政府已明確提出，在貸款人有能力正常供款，銀行不應突然追討按揭貸款（俗稱Call Loan），惟銀行現時反常、「亂咁追討」，並無聽從政府相關指引，「工商鋪最嚴重，令市場好混亂，業主好徬徨。」

郭德亮表示，在香港購買物業，九成也要做按揭，現時銀行處理按揭的情況、對市場影響大，不止窒礙小市民入市，對樓市、經濟也會帶來影響，再惡化甚或會影響政府的稅收，故早前向經民聯求助，並跟對方一同與金管局會面。

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況。（陳葦慈攝）

他指，在會上已明確提出多項建議，希望金管局向銀行發出適當指引，銀行在借貸方面也要作清晰表態等，而金管局在會上的反應也正面，稱會積極跟進。他則表明，聯會也會繼續跟進就相關問題，明言即使市場有很多揣測，但銀行有一定義務、責任為市民提供按揭服務，如問題無改善，會繼續向政黨及相關部門求助。