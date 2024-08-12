建築師行放無薪假　學會嘆地產不明朗工程減少　將引發連鎖效應

近日傳出有大型建築師事務所，要求員工每月放3日無薪假。香港建築師學會會長陳澤斌今早（12日）在電台節目表示，今年是對業界較困難的一年，多間建築師事務所都正想方設法渡過難關，除要求員工放無薪假，有些事務所以九折支薪，有些裁員，有些則讓員工自然流失後、不再補充。



他指出，因地產市道不明朗，發展商投地時出價較審慎，很多政府賣地不成功，私營市場工程減少，促政府提早推展多些政府工程，以幫助業界及建築工人。



香港建築師學會會長陳澤斌今早（12日）在電台節目表示，今年是對業界較困難的一年，多間建築師事務所都正想方設法渡過難關。（資料圖片）

香港建築師學會會長陳澤斌在港台《千禧年代》表示，今年是建築師事務所較困難的一年，因地產市道不明朗，發展商投地時出價較審慎，很多政府賣地不成功，私營市場工程減少。由於地價高昂，以往一些大型發展商成功投地後，已會找相熟建築師事務所開始做前期設計，所以相關影響已即時見到。

他又指，這並非個別建築師事務所遇到的問題，而是有多間建築師事務所都正想方設法渡過難關，有些以九折支薪，有些裁員，有些則讓員工自然流失後、不再補充。私營市場工程減少也會影響其他下游工作，包括承辦商、建築工人，「連鎖效應未來一兩年會見到。」

陳澤斌建議政府提早推展多些政府工程。（資料圖片）

陳澤斌稱，難料情況會持續多久，但暫時未來數年也會有困難，如其在今年財案前已提議的逆周期措施，建議政府提早推展多些政府工程，例如一些已作規劃、長遠要建築的學校、老人院、政府設施，以幫助業界及建築工人。

不過，他說長遠而言，住宅物業需求仍強勁，只是目前發展商不敢進進，但當市道變明朗，他們會重新積極投地，又指未來北都發展會有很多私人住宅、政府設施，所以並不悲觀。